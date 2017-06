Denní report - pondělí 12.06.2017

12.06.2017 22:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne ztrácí především pod tlakem rakouských emisí, SRN: Německé akcie v úvodu týdne ztrácely, USA: Navzdory závěrečnému růstu zámoří v červenémPražská burza Očekávané události 10:00 Běžný účet platební bilance (duben): očekávání trhu: -5,00 mld., předchozí hodnota: 31,22 mld. Popis trhu V úvodu nového týdne zavládl na západoevropských trzích negativní sentiment, což ovlivnilo i pražskou burzu, která měřeno indexem PX ztratila -0,37% na hodnotu 1 004. S poklesem výnosů na vyspělých dluhopisových trzích ztrácel v Evropě finanční sektor. To se projevilo u rakouských emisí, když Erste Bank odepsala -1,53% na 858 Kč a Vig klesl o -0,97% na 644 Kč. V záporu taktéž uzavřel Pegas (-0,85%) a Unipetrol (-0,35%). Čez stagnoval u úrovně 453 Kč a Komerční banka na 930 Kč, nicméně tyto emise dnes byly nejlikvidnější s objemem u každé přes 100 mil. Kč. Naopak po sedmi poklesech v řadě mírně korigovala Moneta Money Bank a polepšila si o 0,65% těsně pod metu 78 Kč. Fortuna se zvedla o 0,73% k 124 Kč po zvýšení cílové ceny od analytiků Komerční banky na 128 Kč. Akcie Kofoly stouply o 0,89% na úroveň odkupní ceny 440 Kč. Dařilo se rovněž akciím O2 se ziskem 1,17% na 285 Kč. Podnikové zprávy Komerční banka zvyšuje doporučení pro akcie Fortuna na 128 Kč při stávajícím doporučení „držet" Německo Očekávané události 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (červen): očekávání trhu: 85,0, předchozí hodnota: 83,9 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (červen): očekávání trhu: 21,7, předchozí hodnota: 20,6 Očekávané události (eurozóna) 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 35,1 Popis trhu Německým akciím se začátek týdne příliš nevydařil, když podobně jako na většině západoevropských trhů navázaly na páteční výprodeje v zámoří. Index DAX oslabil o 0,98% na 12 690 bodů. Podobně jako na ostatních trzích byly nejvíce postiženy technologické tituly (IFX -4,8%, SAP -3,6%). Nedařilo se ani průmyslovému Siemensu (SIE -2,4%). Rostly naopak automobilky (např. VOW3 +1,7%), Adidas (ADS +1,4%) nebo HeidelbergCement (HEI +0,8%). USA Hlavní zprávy Očekávané události 12:00 Optimismus malých firem NFIB (květen): očekávání trhu: 104,5, předchozí hodnota: 104,5 14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,5 % 14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,5 % 14:30 Jádrový PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 % Popis trhu Navzdory závěrečné růstové korekci uzavřely zámořské trhy v červených číslech. Technologické tituly znovu sužovaly výprodeje, které začaly během páteční seance. Prodejní tlak na ostatních segmentech trhu byl o poznání slabší. Indexy DJIA a SP500 uzavřely obchodování se ztrátou cca 0,1%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 0,5%. Nedařilo se zejména již zmiňovaným informačním technologiím (-0,8%), dále utilitám (-0,2%) a sektoru základních materiálů (-0,5%). Spolu s ropou naopak posilovaly energetické tituly (+0,7%). Dařilo se také telekomunikacím (+0,9%) a realitám (+0,6%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla internetová televize Netflix (NFLX -4,6%). Rostl naopak maloobchodní prodejce textilních doplňků Under Armour (UAA +5,1%). Na komoditních trzích rovněž převládala červená barva. Výrazně oslabily obilniny (pšenice -2,6%, kukuřice -2,7%), stříbro (-1,4% ) a měď (-1,2%). Severním směrem zamířila již zmiňovaná ropa (+0,5%), která korigovala nedávné ztráty. Podnikové zprávy Jeff Immelt odchází z čela General Electric po 16 letech, nahradí ho John Flannery