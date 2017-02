Denní report - pondělí 13.02.2017

ČR: Zájem o akcie v Praze neuvadá, Erste přes 800 Kč, SRN: Německá burza pokračovala v růstu, USA: Úspěšný start do nového týdne v zámoříPražská burza Hlavní zprávy Běžný účet platební bilance (prosinec): aktuální hodnota: -22,11 mld. Kč očekávání trhu: 2,25 mld. Kč předchozí hodnota: 4,57 mld. Kč Očekávané události 09:00 HDP (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,2 % 09:00 HDP (y-y) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 1,9 % Popis trhu Index pražské burzy dnes zpevnil o 0,82% na 972,19 bodu a vylepšil tak letošní bilanci již na +5,5%! Za růstem stál opět finanční sektor. Tentokrát štafetu převzala rakouská Erste bank, která uzavřela na nejvyšší hodnotě od července r. 2011, a to na 808,10 Kč se ziskem 2,36%. Nákupní apetit pokračoval i u Komerční banky. I přes vyrovnanější tržní síly a patrnou ochotu investorů realizovat zisky nakonec ale dokázala uzavřít v kladném teritoriu, když končila silnější o 0,53% na 961,90 Kč. Pojišťovna VIG pak zavřela o 1,14% výš na 614 Kč. Nejvyšší denní objem registrovala Moneta (184,5 mil. Kč), u níž investoři pokračovali v přeskupování pozic po pátečních (spíše neutrálních) výsledcích a překvapivě vysoké dividendě. S ohledem na předchozí růst ale síla prodejců byla větší a titul nakonec uzavřel slabší o 0,56% na 88,10 Kč. V červených číslech uzavřely i akcie O2 ČR (-0,33%). Z menších emisí se pak nedařilo ani Fortuně (-1,04%) končící na 95 Kč či Unipetrolu (-0,76%) se závěrem na 196,70 Kč. Naopak směrem vzhůru dále směřovaly akcie mediální spol. CETV. Po solidních celoročních výsledcích lze předpokládat v následujících dnech testování předchozích maxim (72 Kč). Podnikové zprávy KB: Poznámky z konferenčního hovoru Citigroup snižuje doporučení pro akcie Moneta Money Bank na „Neutral“ Německo Očekávané události 08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 % 08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,7 % 08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,5 % 08:00 CPI (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 % 08:00 CPI (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,6 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: -0,8 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - konečný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,9 % 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (únor): očekávání trhu: 77,0, předchozí hodnota: 77,3 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (únor): očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 16,6 Očekávané události (eurozóna) 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 % 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 3,2 % 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,2 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 % 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,8 % Popis trhu Index DAX si připsal 0,92 % na 11774,43 b. Německé akcie dnes následovaly Evropu a rostly. Nejvýraznější zisky si připsaly německé automobilky Volkswagen (VOW3; +2,2 %) a BMW (BMW; +1,9 %). Dařilo se také Deutsche Bank (DBK; +1,9 %). Druhý velký listovaný bankovní dům Commberzbank (CBK) se naopak spolu s Deutsche Telekomem (DTE) ocitl na chvostu žebříčku, obě akcie odepsaly půl procenta. Podnikové zprávy Německý výrobce generických léčiv Stada obdržel dvě nabídky na převzetí, akcie rostou o 14 % Čínská Dalian Wanda Group má zájem o evropské banky, prý zvažuje i nákup Postbank od Deutsche Bank USA Očekávané události 12:00 Optimismus malých firem NFIB (leden): očekávání trhu: 104,9, předchozí hodnota: 105,8 14:30 Index výrobních cen (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 % 14:30 Jádrový PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 Index výrobních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,6 % 14:30 Jádrový PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,6 % Popis trhu Americké akciové trhy si na úvod nového obchodního týdne připsaly slušné zisky v rozmezí 0,5 - 0,7 %. Nejlépe se vedlo tradičnímu indexu Dow Jones, který zpevnil o 0,7 %. V rámci jednotlivých sektorů dnešnímu obchodování vévodily finanční tituly (+1,1 %) a průmyslové společnosti (+1 %). Akcie technologického gigantu Apple dnes ukončily obchodování na svých nejvyšších uzavíracích hodnotách (133,29 USD / akcii) ve své historii. Podnikové zprávy Allergan koupil společnost Zeltiq, která se zabývá kryolipolýzou, za 2,475 mld. USD Silnější tržby Burger Kingu ze světa pomohly vyvážit slabý výkon v Severní Americe