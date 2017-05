Denní report - pondělí 15.05.2017

15.05.2017 22:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně roste, SRN: Německý DAX v pondělí uzavřel v plusu 0,2 %, USA: Nový týden, nový rekord indexu S&PPražská burza Hlavní zprávy Koruna je nejsilnější od ukončení kurzového závazku Běžný účet platební bilance (březen): aktuální hodnota: 31,22 mld. očekávání trhu: 20,00 mld. předchozí hodnota: 28,22 mld. Popis trhu Pražská burza zahájila nový obchodní týden velmi pozvolna. Zobchodovaný objem ve výši necelých 500 mil. Kč zůstal pod dlouhodobým průměrem a index PX zakončil bez výraznější změny na 1 020 bodech (+0,25%). Dařilo se především Erste Bank, která posílila o 1,05% na 885 Kč a akciím Philip Morris (13 800 Kč +1,91%). Čez přidal 0,50% na 441 Kč, ve čtvrtek bude DR znovu rozhodovat o případném prodeji elektrárny Počerady. Předchozí zisky udržuje mediální Cme (+0,38%) a Pegas (903 Kč +0,11%). S minimální změnou zakončila Moneta Money Bank (+0,19%). Akcie Komerční banky stagnovaly na 980 Kč a O2 na 270 Kč. Naopak nedařilo se především Fortuně se závěrečným oceněním pod 106 Kč (-2,26%). Po horších výsledcích z minulého týdne dále ztrácí Kofola (392 Kč -1,48%). V záporu zakončil i Vig (667 Kč -1,04%). Podnikové zprávy Valná hromada ČEZu se uskuteční 21. června Pegas zveřejnil pozvánku na valnou hromadu Německo Očekávané události 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (květen): očekávání trhu: 82,0, předchozí hodnota: 80,1 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (květen): očekávání trhu: 22,0, předchozí hodnota: 19,5 Očekávané události (eurozóna) 08:00 Registrace nových aut (EU27) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,2 % 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (březen): očekávání trhu: 18,7 mld., předchozí hodnota: 19,2 mld. 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (březen): očekávání trhu: 25,8 mld., předchozí hodnota: 17,8 mld. 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 26,3 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 % 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % Popis trhu Německý DAX otevřel nový obchodní týden růstem o 0,2 % na 12795,62 b. Dařilo se zejména RWE (RWE; +3,9 %), které rostlo po reportu výsledků za první kvartál. Tržby i EBITDA naplnily očekávání analytiků, naopak upravený čistý zisk zaostal za konsensem trhu. Společnost potvrdila výhled pro fiskální rok, když očekává upravený čistý zisk v rozmezí 1 až 1,3 miliardy euro. Očištěný Ebitda by se posléze měl pohybovat v rozmezí 5,4 až 5,7 miliardy euro. Firma také potvrdila, že pro rok 2017 plánuje obnovit výplatu dividendy, konkrétně ve výši 0,50 euro za akcii. Dařilo se také Infineon Technologies (IFX; +2,7 %) poté, co Goldman Sachs zvýšila doporučení pro společnost na buy. Akcie Infineon se tak dostaly na nejvyšší hodnotu za poslední rok. V pondělí rostly také banky Commerzbank (CBK; +2,7 %) a Deutsche Bank (DBK; +2,2 %). Mírněji pak E.ON (EOAN; 1,2 %). Naopak výrazně oslaboval ProSieben (PSM; -5,1 %). Nedařilo se ani firmám Fresenius (FRE; -1,5 %), BASF (BAS; -1,4 %), Merck (MRK; -1,1 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1,0 %). Podnikové zprávy RWE reportoval výsledky za 1Q, Ebitda i tržby v souladu s očekáváním. Firma potvrdila výhled. USA Hlavní zprávy Newyorský výrobní index (květen): aktuální hodnota: -1,0 očekávání trhu: 7,0 předchozí hodnota: 5,2 Index realitního trhu NAHB (květen): aktuální hodnota: 70 očekávání trhu: 68 předchozí hodnota: 68 Očekávané události 14:30 Započatá výstavba (duben): očekávání trhu: 1260 tis., předchozí hodnota: 1215 tis. 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (duben): očekávání trhu: 1271 tis., předchozí hodnota: 1260 tis. 15:15 Průmyslová produkce (m-m) (duben): očekávání trhu: --., předchozí hodnota: 0,4 % 15:15 Využití kapacit (duben): očekávání trhu: --., předchozí hodnota: 76,3 % Popis trhu Americké akciové trhy se první den nového týdne s plnou vážností poohlížely po překonání nových rekordních úrovní. Podařilo se to širokému indexu S&P. Hnacím motorem směrem vzhůru byly sektory základních materiálů a energetika. Jediným klesajícím sektorem jsou telekomunikace. Za růstem energetiky a těžařů hledejme vytrvale posilující ropu, která po flash crashi z předminulého týdne připisuje další tři procenta. Saudská Arábie a Rusko prohlásili, že uvažují o prodloužení závazku útlumu těžby o dalších devět mesíců což je více než se čekalo. Za pozitivní náladou posledních dnů se dá hledat více věcí. Asi stále ještě nevyčpěl faktor Trump. Svou nezastupitelnou roli určitě hrají i dobré vysledky amerických firem v právě probíhající výsledkové sezóně. Za růstem indexů hledejme především silné hráče, kteří se nacházejí na historických maximech. Giganti jako Apple, Microsoft a Amazon přispěli k růstu tržních kapitalizací váženého indexu S&P více než se na první pohled zdá. Dolní polovině indexu se zdaleka nedaří tolik. Z jednotlivých akcií pozorujeme zajímavý pohyb na akciích výrobce čipů NVIDIA. Akcie po výsledcích minulý týden pokračuje v akceleraci vzhůru. Silné momentum podporují úvahy analytiků, že automotive segment bude stále více instalovat novější a výkonnější čipy do vyráběných aut. Tento segment má, podle nich, před sebou slibnou budoucnost, odolnou proti hospodářským cyklům. A NVIDIA je lídr. Na opačné straně spektra najdeme akcie výrobce stylových motorek Harley Davidson, kde analytici z Wedbushe prohlásili, že růst tržeb se odkládá na neurčito. Podnikové zprávy Ratingová agentura Moody's koupí informační společnost Bureau van Dijk za 3 miliardy dolarů