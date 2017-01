Denní report - pondělí 16.01.2017

Denní report - pondělí 16.01.2017

ČR: Pražská burza klesla s Evropou, SRN: Německá burza spolu s Evropou ztrácela, utility šly proti proudu, USA: Státní svátekPražská burza Hlavní zprávy Index výrobních cen (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,1 % Index výrobních cen (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: -0,4 % očekávání trhu: -0,5 % předchozí hodnota: -1,3 % Index exportních cen (y-y) (listopad): aktuální hodnota: -1,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -2,1 % Index importních cen (y-y) (listopad): aktuální hodnota: -1,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -1,8 % Popis trhu Podobně jako západoevropské trhy, rovněž pražská burza v úvodu nového týdne ztrácela. Index PX si odepsal -0,35% na 927 bodů. Nedařilo se především velkým emisím. Čez oslabil o -1,05% poté, co emisní povolenky odepsaly -7% a cena el. energie v SRN -3%. Nedařilo se ani Erste Bank, která ztratila -0,7% na 775 Kč a Komerční bance (882 Kč -0,56%) v souvislosti s poklesem evropského bankovního sektoru, když panují obavy ze zítřejšího projevu britské premiérky. Moneta Money bank stagnovala pod 81 Kč. Naopak při nižší likviditě se dařilo menším emisím a Pegas nakonec přidal 1,85% na 796 Kč a Cme +2,19% na 65 Kč. Celkově byla na pražské burze nižší likvidita, když zámořské trhy byly z důvodu svátku uzavřeny. Podnikové zprávy Goldman Sachs zvyšuje cílové ceny Komerční bance, Erste Group Bank a Moneta Money Bank Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad): aktuální hodnota: 22,7 mld. EUR očekávání trhu: 21,3 mld. EUR předchozí hodnota: 19,7 mld. EUR / revize: 19,9 mld. EUR Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (listopad): aktuální hodnota: 25,9 mld. EUR očekávání trhu: 24,0 mld. EUR předchozí hodnota: 20,1 mld. EUR Očekávané události 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): očekávání trhu: 18,4, předchozí hodnota: 13,8 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (leden): očekávání trhu: 65,0, předchozí hodnota: 63,5 Očekávané události (eurozóna) 08:00 Registrace nových aut (EU27) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8 % 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,1 Popis trhu Index DAX odepsal 0,64 % na 11554,71 b. Německé akcie dnes při podprůměrném objemu mírně ztrácely. Nedařilo se finančním titulům. Deutsche Bank (DBK) odepsala 3 %, Commerzbank -2,2 %. Lépe na tom nebyly ani akcie německých automobilek, nejvíce odepsal Volkswagen (VOW3; -2,2 %). Jejich akcie mohly reagovat na výhružky Donalda Trumpa vůči BMW. Proti proudu šly německé utility (RWE; +1,8 %), E.ON (EOAN; +0,7 %) a Uniper (UN01; +0,4 %), které těžily ze slov analytiků Goldman Sach. Podle nich by mohl šestiletý negativní trend pro evropské utility skončit. Dařilo se také zdravotnické společnosti Fresenius (FRE; +1,0 %). Podnikové zprávy Mexická továrna si poradí i bez prodejů do Spojených států, tvrdí BMW Šestiletý negativní trend pro evropské utility by mohl skončit, myslí si analytici Goldman Sachs USA Očekávané události 14:30 Newyorský výrobní index (leden): očekávání trhu: 8,5, předchozí hodnota: 9,0 Popis trhu V USA se v pondělí neobchodovalo kvůli státnímu svátku.