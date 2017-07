Denní report - pondělí 17.07.2017

17.07.2017 22:10

ČR: Pražská burza zahájila týden pozitivně, Philip Morris na několikaletých maximech, SRN: Německý DAX otevřel nový týden mírným poklesem, USA: Americké akcie v pondělí beze změnPražská burza Popis trhu Pražská burza zaznamenala pozitivní vstup do nového týdne a měřeno indexem PX se odrazila od mety 1 000 bodů na úroveň 1 005 (+0,48%). Stalo se tak přestože evropské trhy úvodní zisky neudržely. Podporou pro index byl především růst akcií Philip Morris, které posílením o 3,33% na 15 500 Kč uzavřely na více jak jedenáctiletém maximu. Výsledkovou sezónu v ČR zahajuje v pátek Unipetrol a prozatím se mu před reportem daří, když z posledních deseti seanci ztrácel pouze jednou. Dnes si petrochemický holding polepšil o dalších 1,41% na 295 Kč a blíží se k psychologické úrovni 300 Kč. Polepšily si rovněž tuzemské banky a to Komerční banka o 1,08% na 940 Kč a Moneta Money Bank o 0,51% nad 79 Kč. Naopak rakouské finanční tituly zakončily bez výraznějších změn, Erste Bank nad 912 Kč a Vig u 676 Kč. Elektrárenská emise Čez mírným nárůstem o 0,23% uzavřena na psychologické metě 400 Kč. V záporu zakončilo pouze Cme (-0,47%) a po dnešní akvizici 25% podílu ve společnosti Quintessential Brands Ireland Whiskey oslabil Stock Spirits o -0,60%. Podnikové zprávy Stock Spirits kupuje čtvrtinový podíl v Quintessential Brands Ireland Whiskey Soud v Amsterdamu zamítl veškeré žádosti předložené fondy Templeton ohledně nákupu rumunských aktiv Německo Očekávané události 11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (červenec): očekávání trhu: 88.0, předchozí hodnota: 88.011:00 Průzkum ZEW - index očekávání (červenec): očekávání trhu: 18.0, předchozí hodnota: 42904 Očekávané události (eurozóna) 11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 37.7 Popis trhu Německý DAX otevřel nový týden mírným poklesem, když odepsal 0,31 % a uzavřel na 12592,37 b. Nejhůře si vedly akcie společnosti Deutsche Boerse (DB1; -1,4 %) poté, co RBC snížila doporučení pro akcie společnosti ze 105 eur na 102 eur s doporučením sector perform (daná akcie se bude vyvíjet v korelaci se sektorem) z předchozího outperform. Nedařilo se ani společnostem Siemens (SIE; -1,2 %), Merck (MRK; -1,2 %), Commerzbank (CBK; -0,8 %) a Vonovia (-0,9 %). Barclays v průběhu dnešní seance zvýšila doporučení pro akcie Lufthansy (+0,9 %) a národní letecký dopravce tak uzavřel jako nejrůstovější akcie dne. Následovala ho automobilka Adidas (ADS; +0,8 %) či dodavatel automobilových součástek Continental (CON; +0,7 %). Mírněji posilovaly Heidelberg (HEI; +0,6 %) a ThyssenKrupp (TKA; +0,5 %). Morgan Stanley v pondělí snížila cílovou cenu pro Deutsche Telekom (DTE; -0,7 %) z předchozích 17,30 eur na současných 16,50 eur na akcii. Podnikové zprávy Puma opět zlepšila výhled pro fiskální rok, akcie rostou o více než 6 % Podnikové zprávy (eurozóna) UniCredit Bank se dohodla s PIMCO a Fortress na odprodeji špatných úvěrů ve výši 17,7 miliard eur USA Očekávané události 14:30 Index importních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,3 % 14:30 Index importních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 2,1 % 14:30 Index exportních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4 % 16:00 Index realitního trhu NAHB (červenec): očekávání trhu: 67, předchozí hodnota: 67 22:00 Čistý příliv kapitálu (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $65,8 mld. 22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $1,8 mld. Popis trhu Americké akcie dnes končí s minimálními změnami kolem otevíracích hodnot. První den nového týdne lze považovat za lehkou rozcvičku před na plno se rozjíždějjící výsledkovou sezónou. Co nás čeká se dočtete zde. Na dnešním menu byla investiční banka Black Rock a večer se trhy těší na Netflix. Black Rock zklamal. Banka sice roste, svědčí o tom nárůst spravovaných aktiv, ale zisky se dnes nepotkaly s očekáváním trhu. Akcie tak oslabila o více než 3%. Oživení zažívají akcie maloobchodního řetězce Macy´s, který sice od začátku roku, společně se sektorem, odepsal třetinu ceny, dnes je však nejrůstovějším titulem z S&P 500. V dnešním programu nebyla žádná makrodata, ani zásadní projevy a tak na trhu panuje klid. Rostl sektor maloobchodu. Klesal sektor zdravotní péče. Ropa odepsala jedno procento a drží cenu nad 46 dolary za barel. Podnikové zprávy Investiční správce BlackRock dosáhl ve 2Q meziročního nárůstu spravovaných aktiv o 16 % Jan KreglFio banka, a.s.ProhlášeníJan KreglFio banka, a.s.