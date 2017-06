Denní report - pondělí 19.06.2017

19.06.2017 22:21

ČR: Pražská burza přerušila poklesy, index PX +1,3%, SRN: Německý DAX v pondělí rostl, USA: Zámořské akcie uzavřely na maximech Pražská burza Popis trhu Pražská burza začala nový týden růstem. Index PX posílil +1,3% na 1004 body, domácí trh tak dokázal přerušit sérii poklesů z minulého týdne. Aktivita byla poklidnější, likvidní tituly KB, ČEZ a Moneta se každý zobchodovaly v objemu cca 100 mil. Kč. Ze zmiňovaného trojlístku si vedla nejlépe Komerční banka, jež se vrátila zpět k 910 Kč (+1,5%). ČEZ nakonec musel v aukci bojovat (úspěšně) o 450 Kč (+0,5%), naopak Moneta klesla na 77,50 Kč (-0,6%). Rakouské finanční tituly Erste i VIG tentokrát podaly lepší výkon a s růstem výnosů na dluhopisech posilovaly přes +2%. Po pátečním propadu si vedla dobře také společnost O2, jež přidala +2% na 281,40 Kč. Odpoledne a zejména díky závěrečné aukci se růstem +2,1% mohl pochlubit Unipetrol. Zajímavým růstovým trendem prochází Philip Morris ČR, jehož akcie vrostly k metě 15000 Kč (+2,55%) a uzavřely nejvýše od roku 2006. Podnikové zprávy Zisky bank v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 34 % Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy je pro domácí banky pozitivní, tvrdí Moody's Provozní zisk EBITDA by tento rok mohl překročit 1 miliardu korun, říká ředitel Benziny Zouvala Akcie Philip Morris jsou nejvýše od dubna 2006 Společnost Siemens plánuje investovat během příštích 7 let přes 7 miliard CZK v ČR Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Macron a jeho hnutí Republika vpřed! získali většinu ve francouzských parlamentních volbách Stavební výroba (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -1,1 % Stavební výroba (y-y) (duben): aktuální hodnota: 3,2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,6 % / revize: 3,8 % Očekávané události 08:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 % 08:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 3,4 % Očekávané události (eurozóna) 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 34,1 mld. 10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,8 mld. Popis trhu Německý DAX otevřel nový týden růstovou seancí, když v červených číslech uzavřely pouze dvě společnosti. Mírně odepsaly firmy ProSieben (PSM; -0,3 %) a Vonovia (-0,2 %). Naopak nejvýrazněji v pondělí rostly Deutsche Bank (DBK; +2,5 %), ThyssenKrupp (TKA; +2,5 %) a BASF (BAS; +2,5 %). Solidní zisky si připsaly i Merck (MRK; +2,1 %) a Deutsche Boerse AG (DB1; +2,0 %). Po zvýšeném doporučení od Morgan Stanley z equal-weight na overweight s cílovou cenou 10,30 euro (předchozí 7,30 euro) rostly také akcie E.ON (EOAN; +1,5 %) Podnikové zprávy Akcie Delivery Hero se při ohlášeném vstupu na burzu budou obchodovat za 22 až 25,5 eur za akcii USA Očekávané události 14:30 Běžný účet platební bilance (1Q): očekávání trhu: -$124,0 mld., předchozí hodnota: -$112,4 mld. Popis trhu Zámořské akcie uzavřely na nových historických maximech, když jim podporu poskytly zejména technologické tituly, které prošly v průběhu minulého týdne ozdravnou korekcí. Index DJIA posílil o 0,68%, SP500 si připsal 0,83%, zatímco kompozitní NASDAQ, který jediný nepřepsal historické tabulky, uzavřel se ziskem 1,42%. Dařilo se informačním technologiím (+1,7%), finančním společnostem (+1,0%) a zdravotnickému sektoru (+1,1%). Díky klesající ropě a zemnímu plynu naopak oslabily energetické tituly (-0,7%) a utility (-0,4%). Z nákupní nálady nedokázaly těžit ani telekomunikace (-0,2%). V rámci indexu SP500 si dobře vedla úvěrová společnost Navient Corporation (NAVI +5,6%). Podle některých analytiků je vysoká pravděpodobnost, že firma získá kontrakt na poskytování studentských půjček v oblasti Velkých jezer. Ztrácel naopak nezávislý těžař ropy a zemního plynu EQT Corporation (ETQ -9,2%), který oznámil převzetí konkurenční Rice Energy. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně prudce padal již zmiňovaný zemní plyn (-4,7%), který s odstupem sledovala ropa (-1,4%). Nedařilo se ani kukuřici (-2,2%) a díky silnějšímu dolaru ani vzácným kovům (zlato -0,7%, stříbro -1,2%). Rostla naopak měď (+1,1%) nebo pšenice (+0,3%). Podnikové zprávy Členem správní rady Valeant Pharmaceuticals se stal známý hedge fund manager John Paulson