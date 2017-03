Denní report - pondělí 20.03.2017

20.03.2017 21:46

ČR: Pražská burza mírně ztratila, nedařilo se Čezu před zítřejšími výsledky, SRN: Německý DAX v pondělí mírně klesal, nedařilo se zejména bankám, USA:Americké akciové trhy otevřely pondělní seanci nepatrně výš.Pražská burza Popis trhu Nový týden zahájila pražská burza malou korekci poté, co všechny seance v uplynulém týdnu zakončily s mírnými zisky. Index PX nakonec odepsal -0,10% a uzavřel pod 980 body. Čez klesl o -0,98% na 433 Kč, když cena el. energie v SRN oslabovala a investoři upravovali pozice před zítřejšími výsledky za rok 2016 a výhledem pro rok 2017. V záporu zakončily i rakouské emise a to Erste Bank -0,14% pod 814 Kč a Vig -1,22% (616 Kč). Naopak čistě tuzemské bankovní emise posilovaly. Komerční banka přidala 0,85% na 966 Kč při nejvyšším denním objemu 185 mil. Kč a Moneta Money Bank si polepšila o 0,29%. Dařilo se i Unipetrolu (+2,09%) když ocenění se přiblížilo k 225 Kč a Pegas posílil o 1,49% na 824 Kč. Nejvýraznější pokles zaznamenalo Cme (-2,26%) a Kofola (-1,67%) se závěrem těsně nad 400 Kč. Podnikové zprávy ČEZ: odhady hospodaření za 4Q 2016 (+tržní konsensus) Německo Hlavní zprávy PPI (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,7 % PPI (y-y) (únor): aktuální hodnota: 3,1 % očekávání trhu: 3,2 % předchozí hodnota: 2,4 % Popis trhu Německý DAX v pondělní seanci mírně klesal, když odepsal 0,27 % na 12062,6 b. Klesaly zejména banky Commerzbank (CBK; -2,3 %) a Deutsche Bank (-3,7 %). Druhá zmiňovaná banka dnes konkrétněji oznámila, jakým způsobem hodlá navýšit svůj kapitál o 8 mld. EUR emisí 687,5 milionů nových akcií. Nové akcie budou moci stávající akcionáři upisovat v období od 21. března do 6. dubna. Tyto akcie ponesou stejné právo na dividendu jako akcie ostatní. Pro novou emisi akcií platí subscription ratio v poměru 2:1, tedy jednu novou akcii mohou stávající akcionáři nakoupit za každé dvě, které v současné chvíli drží. V pondělí kromě zmiňovaných bank klesaly také akcie Lufthansy (LHA; -1,6 %), Volkswagenu (VOW3; -1,1 %) či ThyssenKrupp (TKA; -1,2 %). Akcie automobilky Volkswagen tak podruhé za sebou odepsaly přes jedno procento. Na opačném konci indexu byl růst o poznání mírnější. Nejlépe si vedl E.ON (EOAN; +1,0%). Mírně vzrostly také akcie Fresenius Medical Care (FME; +0,8 %) či Deutsche Börse (DB11; +0,6 %). Podnikové zprávy Deutsche Bank konkretizovala emisi nových akcií v hodnotě osmi miliard EUR USA Hlavní zprávy Index aktivity Chicago Fed (únor): aktuální hodnota: 0,34 očekávání trhu: 0,03 předchozí hodnota: -0,05 / revize -0,02 Očekávané události 13:30 Běžný účet platební bilance (4Q): očekávání trhu: -$129,0 mld., předchozí hodnota: -$113,0 mld. Popis trhu Na začátku nového obchodního týdne otevřely americké akciové trhy v mírně zelených číslech. Americký dolar pokračuje v mírném poklesu proti euru a můžeme tak konstatovat, že se jedná o nejdelší oslabení americké měny od zvolení prezidenta Donalda Trumpa. Důvodem poklesu dolaru bylo víkendové komuniké ze zasedání zemí G20, které oproti předchozím rokům vypustilo pasáž ohledně snahy vyhnout se všem formám protekcionizmu a naznačuje tak hluboké rozpory ohledně pohledu na hospodářskou politiku největších zemí světa. Celková změna situace souvisí zejména s příklonem USA k protekcionizmu po zvolení Trumpa. G20 alespoń uklidnila trhy tím, že ponechala v komuniké snahu vyhnout se kompetitivním devaluacím měn. Pod tlakem se opět ocitá cena ropy, kde WTI se pohybuje pod cenovou úrovní 48,40 USD/barel. tj. níž o necelých -0,85%. Sdružení zemí OPEC sice ohlásilo dohodu o snížení těžby a ceny ropy vzrostly. Další cenový růst pokračovall poté, co došlo k dohodě o snížení těžby se zeměmi, které členy kartelu nejsou. Globální zásoby ale neklesají tak rychle, jak se předpokládalo a v podstatě zásoby v USA se drží cca 20% nad pětiletým průměrem a také je nutné poznamenat, že rostoucí tendenci mají zásoby v Číně. Celkový efekt je také podkopán tím, že některé země dohodu nerespektují a navíc se zvyšuje těžba v Libyi a Nigérii. Největším problémem je však prudký nárůst těžby v USA, který je doprovázen stoupajícím počtem aktivních vrtů. Tato situace nevyhovuje akciím v těžebním ropném sektoru, kde akcie Marathon Oil Corporation ( MRO ) oslabily o necelých 0,06%, když během seance ztrácely necelých 1% , National Oilwelll Varco ( NOV ) si odepsaly 071%, když na začátku seance akcie ztrácely necelá -2%, dále Southwestern Energy ( SWN ), ztratily 1,4% a také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely slabší o necelá 1,13% a dále akcie konkurenčního těžaře a dodavatele zařízení Transocean ( RIG ), jež si odepsaly závěrečných necelých 3%. Naopak proti negativnímu vývoji v těžebním sektoru se vzepřely akcie společnosti Abraxas Petroleum ( AXAS ), které přidaly 6,6%. Index oslabil také bankovní sektor, kde zejména se nedařilo akciím německé Deutsche Bank ( DB ), které obchodovaly slabší o necelých 3,5%, když banka dnes zveřejnila podmínky emise kapitálu v objemu 8 mld. EUR. Banka vydá 687,5 mil. akcií za cenu 11,65 EUR, což je 35% discont vůči páteční zavírací ceně a 26% discont vůči teoretické ceně po dokončení transakce. Z pohledu stávajících akcionářů se jedná o negativní zprávu. Pod prodejní tlak se dnes dostaly také akcie konkurenční Citigroup ( C ), které uzavřely slabší o 1,2% a také Bank of America Corp ( BAC ), jež si její akcie odepsaly 1,65% a za zmínku stojí též akcie investiční banky Morgan Stanley ( MS ), jež si uzavřely celkově slabší o více než 1,1%. Naopak s rostoucí cenou plynu, která prorazila hranici 3 USD se dařilo akciím Cabot Oil & Gas Corp ( COG ), které obchodovaly se závěrečným nárůstem o necelých 1,7%. Předpovědi ukazují celosvětově velmi chladné počasí a to vede ke zdražování topných paliv. Americký zemní plyn pro dubnové kontrakty vzrostl přibližně o 2,54% na 3,023 USD kubických stop. Za zmínku stojí také akcie výrobce těžních strojů a zařízení pro posunování zeminy Caterpillar ( CAT ), které přidaly necelá 2,3%. Akcie těžily z prognózy dobrých výsledků. Podnikové zprávy Tesla příští rok představí nový model menšího SUV, tvrdí Autocar Podle New York Post společnost Mobileye stále nepotvrdila dohodu s Intelem