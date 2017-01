Denní report - pondělí 23.01.2017

23.01.2017 22:26

ČR: Pražská burza v úvodu týdne zakončila poklesem, SRN: Německá burza zakončila obchodování převážně poklesem, USA: Zámoří na úvod týdne lehce v záporuPražská burza Očekávané události 09:00 Podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42932 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42900 09:00 Index spotřebitelské důvěry (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42800 Popis trhu Přestože se pražská burza po většinu seance držela mírně v kladném teritoriu, nakonec v závěru podlehla negativnímu sentimentu na západoevropských trzích a měřeno indexem PX oslabila o -0,19% na 926 bodů. Čez podobně jako v pátek narazil na psychologickou metu 430 Kč, od které se odrazil směrem dolů na závěrečných 425 Kč (-0,30%). Nedařilo se ani akciím O2, když odepsaly -0,78% a zakončily těsně pod 268 Kč. Finanční tituly se vyvíjely smíšeně. Erste Bank oslabila o -0,75% na 764 Kč a Moneta Money Bank ubrala -0,37%. Naopak Komerční banka přidala mírných 0,12% na 886 Kč a Vig posílil o 0,31% na 605 Kč. Z menších emisí se dařilo především Fortuně (+1,89%) a Kofole (+1,79%). Celkový objem 316 mil. Kč zaostal za průměrem. Podnikové zprávy ČEZ posouvá celou odstávku na Temelíně 1 do roku 2018, pozitivní impuls do letošní produkce Německo Hlavní zprávy Eurozóna: Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný): aktuální hodnota: -4,9 očekávání trhu: -4,8 předchozí hodnota: -5,1 Očekávané události 09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 55,4, předchozí hodnota: 55,6 09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,3 09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,2 Eurozóna: 10:00 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,9 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 53,7 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,4 Popis trhu Index DAX odepsal 0,73 % na 11545,75 b. Evropské akciové trhy navázaly na výběr zisků z růstového rally po zvolení Donalda Trumpa. Evropská měna vůči americkému dolaru posílila nad 1,07, což negativně ovlivňuje především evropské akciové indexy. Pokles výnosů dluhopisů nesvědčil finančním titulům. V rámci indexu DAX se nejhůře dařilo akciím Commerzbank (CBK; -2,0 %), chemičce Bayer (BAYN; -1,4 %) a farmaceutické společnosti Merck (MRK; -1,4 %). Na druhé straně se dařilo akciím automobilky Volkswagen (VOW3; +3,1 %), Deutsche Boerse (DB11; +2,2 %), aerolinkám Lufthansa (LHA; +1,0 %). Podnikové zprávy USA Očekávané události 15:45 Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,3 16:00 Prodeje existujících domů (prosinec): očekávání trhu: 5,50 mil., předchozí hodnota: 5,61 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 0,7 % 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (leden): očekávání trhu: 6, předchozí hodnota: 8 Popis trhu Americkým akciovým indexům se v posledních hodinách obchodní seance podařilo umazat část ztrát a úvod nového týdne končí lehce v záporu. Široký akciový index S&P 500 uzavírá dnešní den slabší o 0,3 %. Technologický index Nasdaq ztratil 0,04 % a tradiční index Dow Jones oslabil o nepatrných 0,14 %. V rámci jednotlivých sektorů se dnes nejlépe vedlo realitám (+0,6 %). Výrazněji ztrácely naopak energetické tituly (-1,1 %) na pozadí klesající ceny ropy (-0,73 %). Podnikové zprávy Společnost McDonald´s ve 4Q 2016 překonal očekávání anlytiků na úrovni tržeb Zisk společnosti Halliburton ve 4Q 2016 překonal očekávání analytiků Vojtěch Cinert, Fio banka, a.s.