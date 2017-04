Denní report - pondělí 24.04.2017

24.04.2017 22:06

ČR: Pražská burza s pozitivním sentimentem po francouzských volbách posílila, tahounem akcie Erste Bank, SRN: Německý DAX uzavřel na historickém maximu, USA: Americké indexy připsaly výrazné ziskyPražská burza Popis trhu Výsledky prvního kola francouzských prezidentských voleb přinesly na globální akciové trhy pozitivní náladu a stranou nezůstala ani pražská burza. Index PX si polepšil o 1,50% na 992 bodů. Jednoznačně vůdčím sektorem v Evropě se staly finance, z čehož na pražské burze těžily především rakouské emise. Erste Bank vyskočila o silných 5,18% na 867 Kč, což jsou nejvyšší úrovně od roku 2011, při nejvyšším denním zobchodovaném objemu 267 mil. Kč. Taktéž pojišťovna Vig slušně posílila, a to o 3,28% na 629 Kč. Stalo se tak i s podporou nákupního doporučení od analytiků Raiffeisen Bank. Po deváté v řadě stoupaly akcie mediální Cme a uzavřely se ziskem 1,25% pod metou 90 Kč, nad kterou se v průběhu seance pohybovaly. V kladném teritoriu zakončila i Komerční banka (+0,96% 945 Kč). Bez výraznější změny zakončil Čez (+0,18%). Naopak nedařilo se O2 (-0,74%) a Unipetrolu (-0,47%). Podnikové zprávy Babiš vyzval ČEZ k odložení prodeje elektrárny Počerady, uvedl deník Právo Raiffeisen Centrobank zvyšuje doporučení pro akcie pojišťovny Vienna Insurance Group na „buy“ Valná hromada Monety schválila návrh představenstva na výplatu dividendy Německo Hlavní zprávy Index IFO podnikatelského klimatu (duben): aktuální hodnota: 112,9 b. očekávání trhu: 112,4 b. předchozí hodnota: 112,3 b. Index IFO očekávání (duben): aktuální hodnota: 105,2 b. očekávání trhu: 105,9 b. předchozí hodnota: 105,7 b. Index IFO hodnocení současných podmínek (duben): aktuální hodnota: 121,1 b. očekávání trhu: 119,2 b. předchozí hodnota: 119,3 b. Popis trhu Německý DAX uzavřel pondělní seanci na hranici 12 454 bodů, což je nové historické maximum. Hlavním tématem byl výsledek francouzských prezidentských voleb, který vyvolal výrazný růst hlavních akciových trhů po celém světě. Značný zisk si připsal evropský bankovní sektor, v rámci indexu DAX tedy byla výše Commerzbank (CBK) a Deutsche Bank (DBK). Trojici nejsilnějších doplňoval Siemens (SIE). Během jinak výrazně růstového dne tvořila poklesovou výjimku pouze realitní Vonovia (VNA). Index Stoxx Europe 600 připsal 2,7 %, nejvíce se dařilo finančním a průmyslovým společnostem. USA Hlavní zprávy Index aktivity Chicago Fed (březen): aktuální hodnota: 0,08 očekávání trhu: 0,50 předchozí hodnota: 0,34 / revize: 0,27 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (duben): aktuální hodnota: 16,8 očekávání trhu: 16,5 předchozí hodnota: 16,9 Očekávané události 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,0 % 16:00 Prodeje nových domů (březen): očekávání trhu: 584 tis., předchozí hodnota: 592 tis. 16:00 Prodeje nových domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -1,4 %, předchozí hodnota: 6,1 % 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (duben): očekávání trhu: 16, předchozí hodnota: 22 Popis trhu Americké trhy navázaly na evropský optimismus poté, co výsledek prezidentských voleb ve Francii přinesl úlevu a vlil investorům opět do žil chuť riskovat. I díky slabšímu dolaru si indexy připsaly více než procento. Obecně pozornost přitahovaly spíše rizikovější sektory, nejlépe si vedl technologický Nasdaq (+1,24 %), dařilo se např. IT či biotechnologiím. Tahounem růstu byl finanční sektor, v rámci indexu S&P 500 se pohybovaly výše i surovinové společnosti. Klesly naopak reality či telekomunikace. Z jednotlivých titulů lze zmínit např. výrobce hraček Hasbro (HAS), který v prvním čtvrtletí meziročně zvýšil obrat o 2,2 % a reportoval EPS na úrovni 0,43 USD (oček. 0,38 USD). Naopak konkurent Mattel (MAT) dnes pouze prohloubil páteční ztrátu téměř 14 %. Dluhopisové výnosy vyspělých zemí rostly, zlato zakončilo den níže o 0,7 %, dolar na páru s eurem oslabil o 1,2 procenta. Tento týden reportují v USA mnohé velké firmy, např. Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel aj. Přehled zde. Donald Trump má ve středu zveřejnit nový daňový plán. Ve čtvrtek zasedá Evropská centrální banka a Bank of Japan. Druhé kolo francouzských prezidentských voleb se koná 7. května, do té doby je možné očekávat zvýšenou volatilitu zejména v evropském regionu. Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.