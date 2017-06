Denní report - pondělí 26.06.2017

26.06.2017 22:16

ČR: Pražská burza v úvodu týdne klesla pod tíhou Čezu (-8%), SRN: Německá burza vstoupila do týdne mírným růstem, USA: Zámoří otevírá týden na kladné nule Pražská burza Hlavní zprávy Podnikatelská důvěra (červen): aktuální hodnota: 14,4 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 13,9 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (červen): aktuální hodnota: 12,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 12,4 Index spotřebitelské důvěry (červen): aktuální hodnota: 3,8 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 6,0 Popis trhu Pražská burza oslabila popáté v řadě a měřeno indexem PX odevzdala -0,95% na hodnotu v bodech 971. Stalo se tak především kvůli ztrátě Čezu, který se obchodoval první den bez nároku na dividendu 33 Kč. Nicméně titul nakonec ztratil více než je dividenda a zakončil dokonce pod metou 400 Kč na 399 Kč slabší o -8,06%. Nebýt technického poklesu elektrárenské emise byla by pražská burza podobně jako západoevropské trhy zisková a zakončila s přírůstkem +0,57%. Dařilo se totiž finančním titulům. Erste Bank si polepšila o 0,81% na 835 Kč, Moneta Money Bank posílila o 1,18% se závěrem těsně pod 77 Kč, dále pak Komerční banka zakončila silnější o 0,82% na 908 Kč a Vig přidal 1,27% na 653 Kč. Z menších emisí bylo úspěšné Cme (+1,75%) a taktéž Fortuna (+2,19%). Jednoznačně největší objem protekl na Čezu (315 mil. Kč), což je více než polovina celkového objemu. Podnikové zprávy Moneta Money Bank: Nejasnosti spojené s výplatou dividendy Německo Hlavní zprávy Index IFO podnikatelského klimatu (červen): aktuální hodnota: 115,1 očekávání trhu: 114,5 předchozí hodnota: 114,6 Index IFO očekávání (červen): aktuální hodnota: 106,8 očekávání trhu: 106,4 předchozí hodnota: 106,5 Index IFO hodnocení současných podmínek (červen): aktuální hodnota: 124,1 očekávání trhu: 123,2 předchozí hodnota: 123,2 Popis trhu Index DAX vzrostl o 0,29 % na 12770,83 b. Evropské akciové trhy si připsaly mírné zisky. Stejně tak i akcie německých firem. Největší zisky si připsala Lufthansa (LHA; +3,1 %). Dařilo se také Commerzbank (CBK; +2,2 %) a Deutsche Post (DPW; +2,1 %), jejíž akcie mimo jiné spolu s ProSiebenSat.1 (PSM; +0,9 %) analytici Barclays zařadili mezi evropské akciové tipy. Naopak akcie BMW (BMW; -0,1 %) vyřadili. V celoevropském měřítku se dařilo sektoru nezbytné spotřeby poté, co aktivistický investor Dan Loeb koupil podíl v Nestlé (Xetra: NESR; +3,9 %). Aktivističtí investoři v posledních letech zaměřovali pozornost především na americké akcie a podle některých analytiků Loebův krok může značit obrat. USA Hlavní zprávy Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): aktuální hodnota: -1,1 % očekávání trhu: -0,6 % předchozí hodnota: -0,8 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,2 % Index aktivity Chicago Fed (květen): aktuální hodnota: -0,26 očekávání trhu: 0,20 předchozí hodnota: 0,49 / revize: 0,57 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (červen): aktuální hodnota: 15,0 očekávání trhu: 16,0 předchozí hodnota: 17,2 Očekávané události 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen): očekávání trhu: 6, předchozí hodnota: 1 Popis trhu Poslední červnové pondělí roku 2017 se americké akciové trhy pohybovaly celý den vesměs v kladných číslech. Tento týden je na programu několik projevů ze strany představitelů FED a předsedkyně Yellenová mluví zítra. Trhy tak byly spíše v módu vyčkávání. Dnešní makrodata o zboží dlouhodobé spotřeby, aktivitě Chicagského a Dallaského FED nepřinesla výraznější změny. Tento týden reportují výsleky i některé zajímavé firmy, jako například Monsanto, Nike nebo Micron a bude tak zajímavé sledovat vývoj jejich akcií a reakce trhu v segmentech. Směrem vzhůru se dnes šplhají akcie utilit, telekomunikací a bank. Sektory v záporu jsou informační technologie a energetika. Na vzestupu je cena plynu a ropy. Sektoru IT nejvíce uškodil pokles ceny akcií Microsoft. Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.