Denní report - pondělí 27.03.2017

27.03.2017 22:31

ČR: Pražská burza klesla pod tíhou zahraničního sentimentu, SRN: Německá burza ztrácela, USA: Wall Street mírně oslabil, investoři přemítají nad šancemi daňové reformyPražská burza Popis trhu Pražská burza v úvodu týdne reagovala na zahraniční negativní sentiment, který pramenil z toho, že prezident Donald Trump v pátek nedokázal protlačit Sněmovnou reprezentantů zrušení zdravotnické reformy předchozího prezidenta. Index PX tak oslabil o -0,31% na 979 bodů. Na světových trzích klesaly především bankovní emise a sektor základních materiálu. Na pražské burze se tak nedařilo především Erste Bank, která oslabila o -0,87% na 818 Kč. Ostatní finanční emise a to Moneta Money Bank (+0,12%), Komerční banka (-0,04%) a Vig (+0,03%) zakončily prakticky bez pohybu. V záporu zakončil Čez (-0,32% 437 Kč) s poklesem cen el. energie v SRN. Odepisovaly rovněž akcie O2 (-0,71% 280 Kč) či Cme (-1,20%). Celkový zobchodovaný objem dosáhl podprůměrných 402 mil. Kč. Podnikové zprávy Projekce hospodaření tabákové společnosti Philip Morris za rok 2016 Dividenda Monety bude vyplacena 26. června Podle týdeníku Euro se Société Générale a Moneta zajímají o koupi aktivit UniCredit Německo Hlavní zprávy Index IFO podnikatelského klimatu (březen): aktuální hodnota: 112,3 očekávání trhu: 111,1 předchozí hodnota: 111,0 Index IFO očekávání (březen): aktuální hodnota: 105,7 očekávání trhu: 104,3 předchozí hodnota: 104,0 Index IFO hodnocení současných podmínek (březen): aktuální hodnota: 119,3 očekávání trhu: 118,3 předchozí hodnota: 118,4 Hlavní zprávy (eurozóna) Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor): aktuální hodnota: 4,7 % očekávání trhu: 4,9 % předchozí hodnota: 4,9 % Popis trhu Index DAX ztratil 0,57 % na 11996,07 b. Německé akcie otevřely v záporu a ani lepší než očekávané hodnoty IFO indexů jim příliš nepomohly. Až s odpoledním otevřením trhů v Americe se začal zmáhat i německý DAX, který tak umazal až 1,2% ztrátu na -0,6 %. S největší ztrátou uzavřely akcie RWE (RWE; -2,5 %) po snížení doporučení na „neutral" z „overweight" a cílové ceny na 13,3 EUR z 14 EUR od J. P. Morgan. Zítřejší investorský den podle nich potvrdí, že prostor pro výplatu dividendy je omezený. Analytici by přistoupili ke snížení doporučení o dva stupně nebýt šance na pozitivní rozsudek Ústavního soudu ohledně jaderné daně. V tomto případě by však z něj měla více benefitovat společnost E.ON (EOAN; -0,1 %). Také druhý nejztrátovější papír dnešního dne, SAP (SAP; -1,5 %), se dočkal sníženého doporučení. Analytici UBS této softwarové společnosti snížili doporučení na „neutral" z „buy", cílovou cenu však zvýšili z 90 EUR na 93 EUR. Podnikové zprávy Probíhá úpis akcií Deutsche Bank, možnost obchodovat práva v USA i v Německu běží USA Hlavní zprávy Index výrobní aktivity dallaského Fedu (březen): aktuální hodnota: 16,9 očekávání trhu: 22,0 předchozí hodnota: 24,5 Očekávané události 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 % 16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (březen): očekávání trhu: 15, předchozí hodnota: 17 Popis trhu Index Dow Jones -0,22 % na 20550,98 b. Index S&P 500 -0,1 % na 2341,59 b. Index Nasdaq Composite +0,2 % na 5840,374 b. Otázka, kterou si kladou američtí investoři, zůstává i dnes stejná – ohrozí páteční neúspěšný pokus o zrušení Obamacare další Trumpovy reformy? Ani analytici a samotní američtí politici se neshodnou. Paul Ryan, předseda Sněmovny reprezentantů, který byl s reformou zdravotnictví úzce spjatý, řekl, že neúspěch zdravotní reformy ztíží změny daňového systému. Podle Tan Kaie Xiana, analytika z GaveKal Research, před daňovou reformou stojí minimálně tak velké překážky jako před zdravotní reformou. „Nyní je jasné, že fiskální a regulatorní reformy zaberou mnohem více času, než mnoho investorů dříve doufalo," uvedl. Analytici Goldman Sachs, Citigroup a UBS se však v pátek vyjádřili o poznání optimističtěji. Výraznějšího impulsu se trh zatím nedočkal, americké akcie ztrácely sedmý z posledních osmi dnů. Americký index S&P 500 otevřel v záporných číslech a podíval se pod 50denní průměr, než kolem sedmé hodiny ztráty téměř umazal. Poté však začal opět mírně ztrácet a i když se v závěru dokázal podívat na kladnou nulu, uzavřel v červeném. Dařilo se sektoru zdravotní péče (+0,4 %), na který by měly některé aspekty reformy negativní dopad, nejhorší výkon podaly telekomunikace (-0,7 %), reality (-0,6 %) a finance (-0,5 %). Ropa v ranních hodinách mírně rostla, po závěru v USA však odepisovala 0,4 % na 47,78 USD za barel i přes příslib OPECu, že zváží rozšíření dohody o omezení produkce ropy. Podnikové zprávy China Southern uvedla, že jedná o spojení s American Airlines