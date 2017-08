Denní report - pondělí 28.08.2017

28.08.2017 22:16

ČR: Ospalá atmosféra v Praze pokračuje, SRN: Německý DAX v pondělí klesal, USA: Dow Jones a S&P 500 uzavřely smíšeně na nule, Nasdaq posílilPražská burza Popis trhu Pražská burza v úvodu nového týdne nevykročila ze stínu své předchozí výkonnosti a aktivity a na trhu panovala více než prázdninová nálada. Index PX se v průběhu celého dne držel v úzkém rozpětí 3 bodů, aby zakončil den s nepatrnou změnou -0,06%. Aktivita oproti slabým číslům z minulého týdne ještě poklesla a objem obchodů zdaleka nepřesáhnul 200 mil. Kč. K jednotlivým titulům nebyly k dispozici žádné výraznější kurzotvorné zprávy, které by rozhýbaly obchodování, výraznější impulzy nepřicházely ani z vývoje na globálních trzích. ČEZ lehce posunul své po dividendové maximum a zavíral na 425,10 Kč se ziskem půl procenta. Lehce v zelených čísel z větších emisí zavírala i Komerční banka se ziskem 0,3%. S nepatrnou ztrátou naopak končily den další finanční tituly v čele s pojišťovnou VIG (-0,44%), Erste oslabila o 0,37% a Moneta o 0,26%. Pegas druhý den v řadě zavíral přesně na odkupní ceně 1010 Kč. Pohyb přes 1% si z hlavního trhu připsaly pouze akcie mediální CME, které oslabily o 1,14%. Na volném trhu o 1,6% oslabily akcie Stock Spirits, které tak mírně ustoupily z letošních maxim. Titul se do středy obchoduje s nárokem na prozatimní dividendu ve výši 0,0238 EUR (cca 0,62 Kč). Podnikové zprávy Firemní výsledky pro tento týden: Fortuna Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 4,5 % očekávání trhu: 5,0 % předchozí hodnota: 5,0 % Očekávané události (Německo) 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (září): očekávání trhu: 10,8, předchozí hodnota: 10,8 Popis trhu Německý DAX na startu týdne odepsal 0,37 % a uzavřel slabší na 12123,47 b. Nedařilo se zejména akciím oděvního giganta Adidas (ADS; -1,3 %). Přes jedno procento odepsaly také akcie společností Deutsche Boerse AG (DB1; -1,2 %) a Linde (LIN; -1,4 %). Nedařilo se ani firmám Munich Re (MUV2; -1,0 %) a Heidelberg (HEI; -0,9 %). Mírně naopak posílily Infineon (IFX; +0,4 %) či energetika E.ON (EOAN; +0,4 %). Na kladné nule uzavřely i ThyssenKrupp (TKA; +0,3 %) a Continental (CON; +0,2 %). Na nule pak uzavřela automobilka Volkswagen (VOW3; +0,2 %). Společnost Audi spadající pod konglomerát Volkswagenu dnes oznámila čtyři změny ve vedení společnosti. USA Hlavní zprávy Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,7 % Index výrobní aktivity dallaského Fedu (srpen): aktuální hodnota: 17,0 očekávání trhu: 17,0 předchozí hodnota: 16,8 Popis trhu Hlavní americké indexy uzavřely pondělní seanci smíšeně na nule. Zatímco Dow Jones odepsal nepatrných 0,02 %, širší index Index S&P 500 mírně vzrostl o 0,05 %. Technologický Nasdaq si pak připsal 0,28 %. Úvodní seanci nového týdne ovlivnil zejména vývoj ohledně hurykánu Harvey, který si již vyžádal ztráty na životech. Podle agentury Bloomberg budou škody spojené s hurykánem v vyčísleny desítkách miliard dolarů. V této souvislosti klesaly akcie pojišťovacích společností (viz. Travelers -2,7 %; Progressive -2,4 %). Pokles ceny ropy tlačil dolů i energetický sektor (-0,5 %), finanční společnosti (-0,5 %) pak oslabovaly pod tíhou klesajících výnosů. Naopak se dařilo sektoru zdravotnických potřeb (+0,6 %) a mírněji posléze informačním technologiím (+0,3 %). Mírně v kladném uzavřel také sektor základních materiálů (+0,2 %). Dnešní vývoj nadále vyhovoval zlatu (+1,48 %), používanému investory jako bezpečný přístav v obách nejistoty. Dolar se na páru s eurem přiblížil k úrovni 1,20 EUR/USD, když dnes oslabil o 0,42 % na 1,974 EUR/USD. Z jednotlivých společností se dnes dařilo firmě Newmont Mining Corp (NEM; +3,2 %), která těžila z růstu ceny žlutého kovu. Naopak výrazně ztratila společnost Expedia (EXPE; -4,5 %). Online poskytovatel cestovních služeb odepisoval po zprávě o tom, že dosavadní CEO firmy pravděpodobně přejde do Uberu. Nezanedbatelnou ztrátu zaznamenaly také akcie těžaře ropy a plynu z břidlic Chesapeake Energy (-3,8 %). Firma uvedla, že kvůli bouři zastaví vrtání a dokončení dvou nových studní. Podnikové zprávy Gilead Sciences koupí společnost Kite Pharma za 11 mld. USD Akcie Expedie ztrácí po zprávě o přechodu CEO do Uberu Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.