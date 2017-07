Denní report - pondělí 31.07.2017

31.07.2017 22:46

ČR: Pražská burza v úvodu týdne mírně výše, pomohla silná závěrečná aukce, SRN: Německý DAX uzavřel pondělní seanci ve ztrátě, USA: Smíšený závěr v zámoří, DJIA opět na nových maximechPražská burza Hlavní zprávy Deutsche Bank tvrdí, že koruna je mírně nadhodnocená a očekává její oslabování Měnová zásoba M2 (y-y) (červen): aktuální hodnota: 10,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 10,9 % / revize 10,8 % Očekávané události 09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červenec): očekávání trhu: 56,2; předchozí hodnota: 56,4 14:00 Bilance státního rozpočtu (červenec): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: 4,6 mld. Popis trhu Přestože pražská burza zakončila kontinuální část seance v záporném teritoriu, nakonec se díky silné závěrečné aukci, která měla souvislost s posledním obchodním dnem měsíce července, dostala 0,07% do plusu na 1 009 bodů. Zároveň celkový zobchodovaný objem necelých 800 mil. Kč je nadprůměrný. Nejvyšší podíl na tom má Čez a to 351 mil. Kč, když elektrárenská emise stagnovala těsně pod 400 Kč. Závěrečná aukce pomohla k nárůstu aktivity i Komerční bance, která s objemem 214 mil. Kč přidala 0,45% na 950 Kč. S nepatným přírůstkem uzavřela Erste Bank (+0,05%), naopak Moneta Money Bank odepsala -0,25% a Vig -0,17%. Z menších titulů se dařilo Fortuně (+1,71% 146 Kč) a Pegasu (+0,30% 1 015 Kč). Proti tomu klesalo Cme (-1,24%), akcie O2 (-0,85%) a Kofola (-0,92%). Podnikové zprávy Tiskový mluvčí ČEZu potvrdil, že firma je pojištěna proti škodám způsobeným pátečním požárem Unipetrol pokračuje v rozsáhlých investiccích v areálu u Litvínova na Mostecku, říká tiskový mluvčí Dnes končí nabídka na odkup akcií Kofoly za 440 korun za kus Německo Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (y-y) (červen): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 2,7 % předchozí hodnota: 4,8 % / revize: 4,9 % Maloobchodní tržby (m-m) (červen): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,5 % Očekávané události 09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec): očekávání trhu: 58,3; předchozí hodnota: 58,3 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červenec): očekávání trhu: -5 tis.; předchozí hodnota: 7 tis. Hlavní zprávy (eurozóna) Míra nezaměstnanosti (červen): aktuální hodnota: 9,1 % očekávání trhu: 9,2 % předchozí hodnota: 9,3 % / revize 9,2 % CPI odhad (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: 1,3 % CPI jádrový (y-y) (červenec - první, předběžný): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,1 % předchozí hodnota: 1,1 % Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (červenec): očekávání trhu: 56,8; předchozí hodnota: 56,8 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q) očekávání trhu: 0,6%; předchozí hodnota: 0,6 % 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q) očekávání trhu: 2,1 %; předchozí hodnota: 1,9 % Popis trhu Německý DAX otevřel nový týden poklesem o 0,35 %, když uzavřel na 12120,63 b. Nedařilo se Deutsche Bank (DBK; -2,1 %). Klesaly také společnosti ThyssenKrupp (TKA; -1,3 %) a Continental (-1,2 %). Přes jedno procento ztratila také automobilka Volkswagen (VOW; -1,3 %). Před středečním kvartálním reportem v záporných číslech skončila i Lufthansa (LHA; -1,2 %). Americká Morgan Stanley včera zvýšila cílou cenu pro leteckou společnost na 17,60 euro z předchozích 12,40 eur za akcii. Před zítřejšími výsledky oslabil i Fresenius (FRE;-1,1 %). Naopak dařilo se energetickým společnostem, když RWE (RWE; +1,7 %) i E.ON (+1,2 %) si připsaly přes jedno procento. Následovány byly firmami BASF (BAS; +1,2 %), Beiersdorf (BEI; +1,0 %) a ProSieben (+1,2 %). USA Očekávané události 14:30 Osobní příjem (červen): očekávání trhu: 0,4 %; předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Osobní výdaje (červen): očekávání trhu: 0,1 %; předchozí hodnota: 0,1 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,1 %; předchozí hodnota: 0,1 % 14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,4 %; předchozí hodnota: 1,4 % 15:45 Index nákupních manažerů Markit (červenec): očekávání trhu: 53,2; předchozí hodnota: 53,2 16:00 ISM ve výrobě (červenec): očekávání trhu: 56,4 předchozí hodnota: 57,8 16:00 Cenový index ISM (červenec): očekávání trhu: 55,6 předchozí hodnota: 55 16:00 Stavební výdaje (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0 % Popis trhu Americké akciové indexy v úvodu týdne uzavřely se smíšenou bilancí. Zatímco tradiční index DJIA (+0,28%) dokázal znovu pokořit historická maxima, širší index S&P500 (-0,07%) i technologický Nasdaq (-0,42%) ukončily seanci v záporném teritoriu. Nejvíce se v rámci S&P500 dařilo finančnímu sektoru (+0,6%) a defenzivním odvětvím – telekomunikacím a utilitám (+0,4%). Naopak nejhorší výkonnost předvedl sektor základních materiálů (-0,8%) a informačních technologií (-0,5%). Zajímavý vývoj probíhal i v sektoru energií, když cena ropy (+1%) po úvodním zaváhání pronikla do kladných hodnot a po 2měsíční odmlce se posunula nad hladinu 50 USD/b. Naopak nedařilo se zemnímu plynu, který propadl přes 4% na 2,82 USD/mmbtu, představující 5měsíční minimum. Pod silným tlakem byla i americká měna, pokračující v prudkém oslabování. Dnes na eurodolarovém páru ztratila 0,7% na 1,1835 EUR/USD a posunula se na nejnižší úroveň od úvodu roku 2015. Ze zajímavých pohybů v rámci S&P500 zmiňme bezmála 10% pokles akcií mediální spol. Discovery Comm. (DISCK, DISCA) po oznámení tučného akvizičního sousta v podobě převzetí rivala Scripps Networks za bezmála 14,6 mld. USD včetně dluhu (tržní kapitalizace Discovery je nyní 14,3 mld. USD). Slušnou volatilitou nadále procházel automobilový fenomén posledních let – Tesla (TSLA). Ta dnes ztratila 3,4% za nadprůměrné aktivity, která zcela určitě bude pokračovat do oznámení výsledků 2.8. po závěru obchodování. Investory na domácím – pražském - trhu naopak potěšil vývoj mediální spol. CME (CETV), která se svým pohybem na 4,35 USD uzavřela na novém 3letém maximu. Podnikové zprávy Akcie Snapu nadále klesají poté, co některým akcionářům vypršela doba, kdy nemohli akcie prodat