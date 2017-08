Denní report - středa 02.08.2017

02.08.2017 22:26

ČR: Na pražské burze se vybíraly zisky, Komerční banka po výsledcích mírně v plusu, SRN: DAX ve středu oslabil, Lufthansa po výsledcích v plusu, naopak Commerzbank odepisoval, USA:Index Dow Jones pokořil historická maxima.Pražská burza Očekávané události 13:00 Oznámení repo sazby (3. srpna): očekávání trhu: 0,25 %; předchozí hodnota: 0,05 % Popis trhu Po dvou dnech růstu pražská burza mírně korigovala a měřeno indexem PX odepsala -0,43% na 1 010 bodů. Negativně se projevil především vývoj Erste Bank, kde k výběru krátkodobých zisků a oslabení o -1,59% na 918 Kč. Nedařilo se rovněž Unipetrolu, který ztratil -2,21% pod úroveň 290 Kč na závěrečných 288 Kč. Moneta Money Bank odepsala -0,38% s kurzem pod 80 Kč a Vig klesl o -0,30% na 668 Kč. Z menších emisí padla Fortuna o -1,91% na 141 Kč a v oslabování po ukončení odkupu pokračuje Kofola (403 Kč -3,54%). Naopak Komerční banka po dnešních mírně lepších výsledcích přidala +0,41% na 962 Kč, nicméně aktivita na titulu byla spíše nižší a to 46 mil. Kč. Největší zobchodovaný objem 163 mil. Kč zaznamenal Čez při nepatné změně ocenění o +0,10%. V kladném teritoriu uzavřely rovněž akcie O2 (+0,71%) a Cme (+0,42%) Podnikové zprávy KB: Hospodářské výsledky za 2Q/2017 Pegas oznámil uzavření dohody na dodávku nové výrobní linky pro nový výrobní závod v JAR (+komentář) Valná hromada Fortuny včera schválila akvizice rumunských firem Německo Hlavní zprávy (eurozóna) PPI (m-m) (červen):aktuální hodnota: -0,1 %očekávání trhu: -0,1 %předchozí hodnota: -0,4 % PPI (y-y) (červen):aktuální hodnota: 2,5 %očekávání trhu: 2,4 %předchozí hodnota: 3,3% Očekávané události (eurozóna) Eurozóna: 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec): očekávání trhu: 55,74; předchozí hodnota: 55,4 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec): očekávání trhu: 55,8; předchozí hodnota: 55,8 11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,0 %; předchozí hodnota: 0,4 % 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,5 %; předchozí hodnota: 2,6 % Popis trhu Německý DAX ve středu po opětovném výrazném posilování eura oslabil o 0,62 % a uzavřel na 12174,96 b. Výrazně odepisoval zejména ThyssenKrupp (TKA; -3,6 %) poté, co se na veřejnosti objevila zpráva o alternativním scénáři pokud by nedopadla fúze s aktivitami firmy Tata Steel. Anonymní zdroje z blízkosti firmy přišli s informacemi, že podle alternativního scénáře by společnost Thyssenkrupp zachovala své evropské operace v oblasti ocelářského průmyslu a odstranila většinu nebo všechny ostatní činnosti. Po negativních výsledcích za druhý kvartál oslaboval také stavební Heidelberg (HEI; -3,1 %). Firma reportovala zisk na akcii výrazně pod konsensem, pod odhady analytiků pak zůstaly i tržby. Horší než očekávané výsledky na úrovni výnosů i zisku na akcii dnes reportovala i Commerzbank (CBK; -1,7 %). Podle banky stojí za špatnými výsledky zejména velké náklady na restrukturalizaci podniku. Navzdory tomu zůstává společnost ve výhledu pro fiskální rok optimistická. Naopak nejrůstovějším titulem byla ve středu Lufthansa (LHA; +3,2 %). Německé aerolinky zažily nejlepší první polovinu roku ve své historii. Tržby za druhý kvartál pak dosáhly výše 9,26 mld. eur a meziročně tudíž vzrostly o 14 %. Čistý zisk se zvýšil o 69 % a činil 740 mil. eur , respektive 1,58 eur na akcii. Firma zároveň zlepšila celoroční výhled. O něco mírněji po kladných výsledcích za druhý kvartál rostla Vonovia (VNA; +1,2, %). Deutsche Bank navíc dnes zvýšila doporučení pro akcie developerské společnosti na buy s cílovou cenou 42 eur. Podnikové zprávy Lufthansa reportovala své historicky nejlepší první pololetí Commerzbank reportovala za 2Q vyšší ztráty než se očekávalo Deutsche Bank plánuje přesun 4 000 pracovníků z Británie do Německa USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (k 28. červenci):aktuální hodnota: -2,8 %očekávání trhu: --předchozí hodnota: 0,4 % Změna zaměstnanosti ADP (červenec):aktuální hodnota: 178 tis.očekávání trhu: 190 tis.předchozí hodnota: 158 tis. Očekávané události 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červenec): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -19,3 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 242 tis.; předchozí hodnota: 244 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 1960 tis.; předchozí hodnota: 1964 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (červenec): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: 48,6 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červenec): očekávání trhu: 54,2; předchozí hodnota: 54,2 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červenec): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: 54,2 15:45 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor – kompositní (červenec): očekávání trhu: 56,9; předchozí hodnota: 57,4 16:00 Podnikové objednávky (y-y) (červenec): očekávání trhu: 3 %; předchozí hodnota: -0,8 % 16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -6,5 % 16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -0,1 % 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (28. červenec): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -- Popis trhu Ve středeční obchodní seanci americký index Dow Jones znovu posunul své historické maximum a přidal 0,24% a S&P 500 posílil nepatrných 0,04%. V centru zájmu investorů byla dnes ropa, protože byly zveřejněny EIA zásoby surové ropy k 28.červenci, které poklesly o 1,527 mil. barelů, když očekávání trhu bylo na úrovni poklesu 3,5 mil. barelů. Na základě tohoto reportu ropa oslabila k ceně 48,6 USD/barel, ale po chvíli se vrátila zpět k cenové úrovni WTI 49,4 USD/barel. Ceny černého zlata podporuje také slabý dolar, který je vůči euru na hodnotě 1,1863 a také zpráva ohledně těžby ropy v Rusku, která zůstala v červenci už třetí měsíc za sebou na hodnotě 10,95 mil. barelů denně. Rusko tímto plní své závazky, které vyplývají z dohody o snížení těžby s dalšími velkými producenty ropy, kde společným cílem je podpořit světové ceny ropy. Tato situace vyhovovala akciím společností v těžebním ropném sektoru, mezi které patří akcie Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných plošin v oceánu. Její akcie posilily o necelých 1,2%. Dařilo se také konkurenční společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), která obchodovala silnější o 2,7% ale uzavřela na necelých 0,7% a také akcie Exxon Mobil Corp ( XOM ) si připisaly necelých 0,3%. Za zmínku stály také akcie britské společnosti BP ( BP ), kde tento těžební obr bohužel doplácí na 7 let starou katastrofu v Mexickém zálivu. BP musí stále proplácet platby za havárii na ropné plošině Deepwater Horizon a dluh ke konci června narostl na rekordní úroveň 40 mld. USD. Investoři jsou však zatím optimističtí a po reportu výsledků za 2Q akcie přidaly více než 0,3%. K novým historickým maximům dnes kráčely akcie společnosti Apple ( AAPL ). Důvodem optimismu investorů byl více než 7% růst tržeb ve druhém čtvrtletí . Velmi kladným překvapením je růst prodejů Maců a Ipadů. Prodej Maců tak dosáhl třetího kvartálního růstu za sebou a Ipady obrátily negativní trend a po devíti měsících vykázaly růst. Akcie posillily o necelých 5,2%. Naopak se dnes nedařilo akciím společnosti AT&T ( T ), která je druhým největším mobilním operátorem a také největším provozovatelem pevných linek v USA. Společnost se dohodla na převzetí skupiny Time Warner za částku 85,4 mld. USD loni v říjnu. Spojení obou firem kritizoval během předvolební kampaně současný americký prezident Donald Trump. Akcie společnosti oslabily o 1,9%. Time Warner ( TWX ) americká mediální společnost se pochlubila výsledky za 2Q ve kterém zvýšila zisk meziročně o 11% na 1,06 mld. USD, když ke zlepšení výsledků firmy pomohl úspěch nového filmu Wonder Woman. Příjmy se zvýšily o 5,4% tj. na 7,33 mld. USD. Akci posílily o necelých 0,2%. Za pozornost stály také akcie výrobce luxusních a závodních vozů Ferrari ( RACE ). Společnost reportovala výsledky za 2Q, kde čistý zisk vzrostl na 136 mil. EUR z předchozích 97 mil. EUR. Ve srovnatelném období roku 2016. Tržby stouply o 14% na 920 mil. EUR, protože společnost za čtvrtletí dodala 2 332 vozů, což oproti loňsku představuje nárůst o 5%. Akcie Ferrari ( RACE ) obchodovaly silnější o necelých 2,4%. Podnikové zprávy Apple reportoval pozitivní čísla za 3Q, rostly prodeje všech hlavních produktů Time Warner ve 2Q zisk nad konsensem, tržby v souladu s odhady Apple se po výsledcích za 3Q dostal na nová maxima, Dow Jones poprvé nad hranicí 22 tisíc bodů