Denní report - středa 03.05.2017

03.05.2017 22:56

ČR: Pražská burza pokračuje v poklesu, index pod metou 1 000 bodů, SRN: Index DAX rozšířil historická maxima a zaznamenal mírný zisk, USA:Index Dow Jones uzavřel mírným posílením o 0,04%.Pražská burza Popis trhu Pražská burza ztrácela druhým dnem a měřeno indexem PX oslabila o -0,57% pod psychologickou úroveň 1 000 bodů na hodnotu 996. Cme, které bylo v dubnu nejziskovějším titulem v Praze, výrazněji rozšířilo včerejší ztrátu, když padlo o -4,16% pod 98 Kč. Nicméně podobně jako včera se nedařilo především bankovním emisím. Erste Bank oslabila o dalších -1,37% na 864 Kč, Moneta Money Bank o -0,50% na 79 Kč a Komerční banka před zítřejším reportem hospodářských výsledku za 1Q odevzdala -0,87% na 935 Kč. Růstovou šnůru přerušil rovněž Unipetrol, když klesl o mírných -0,35% na 283 Kč. Ztrácely i akcie O2 (-1,13%) a Fortuny (-1,49%). Naopak dnes se dařilo především pojišťovně Vig, která přidala 1,52% na 653 Kč. Dle zpráv z tisku existuje nabídka za bulharská aktiva Čezu až nad úrovni 10 mld. Kč. Ocenění elektrárenské společnosti s touto příznivou informaci mělo snahu vrátit se k úrovni podpory 430 Kč (+0,23%) Podnikové zprávy KB: Projekce hospodaření za Q1-2017 Nejvyšší nabídku za bulharská aktiva ČEZu údajně předložila firma Elenilto (+komentář analytika) Německo Hlavní zprávy (Německo) Změna počtu nezaměstnaných (duben): aktuální hodnota: -15 tis. očekávání trhu: -11 tis. předchozí hodnota: -30 tis. / revize: 29 tis. Hlavní zprávy (eurozóna) PPI (m-m) (březen): aktuální hodnota: -0,3 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: 0,0 % PPI (y-y) (březen): aktuální hodnota: 3,9 % očekávání trhu: 4,2 % předchozí hodnota: 4,5 % HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,4 % HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % / revize: 1,8 % Očekávané události (Německo) 09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,7 09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný): očekávání trhu: 56,3, předchozí hodnota: 56,3 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 56,2, předchozí hodnota: 56,2 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 56,7, předchozí hodnota: 56,7 11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,7 % 11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,8 % Popis trhu Index DAX ve středu rozšířil maxima a připsal mírný zisk, v rámci Evropy tak tvořil jednu z růstových výjimek. Po výsledcích byl výše Fresenius (FRE +2,6 %), včerejší pokles korigoval Bayer (BAYN +1,5 %) a mírně rostly banky, Commerzbank (CBK +1,3 %) a Deutsche Bank (DBK +1,1 %). Po výsledcích klesl Volkswagen (VOW3 -0,8 %), ve čtvrtek reportuje BMW (BMW -0,8 %) či Adidas (ADS -0,9 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal desetinu procenta, níže tažen surovinami a průmyslovým sektorem. Podnikové zprávy Volkswagen v 1Q vykázal meziroční nárůst zisku o 44 % Čínský konglomerát HNA Group se stal největším akcionářem Deutsche Bank, když navýšil podíl na 9,9 % Allianz podle předběžných údajů za 1Q meziročně vylepšila čistý zisk o 15 % USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (28. dubna): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,7 % Změna zaměstnanosti ADP (duben): aktuální hodnota: 177 tis. očekávání trhu: 175 tis. předchozí hodnota: 263 tis. Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný): aktuální hodnota: 53,1 očekávání trhu: 52,5 předchozí hodnota: 52,5 Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): aktuální hodnota: 53,2 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 52,7 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (duben): aktuální hodnota: 57,5 očekávání trhu: 55,8 předchozí hodnota: 55,2 Změna zásob surové ropy podle EIA (28. dubna): aktuální hodnota: -930 tis očekávání trhu: -3500 tis. předchozí hodnota: -3641 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (28. dubna): aktuální hodnota: -728 tis. očekávání trhu: -950 tis. předchozí hodnota: -1203 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (28. dubna): aktuální hodnota: 191 tis. očekávání trhu: 1000 tis. předchozí hodnota: 3369 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (28. dubna): aktuální hodnota: -562 tis. očekávání trhu: 1000 tis. předchozí hodnota: 2651 tis. Očekávané události 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,0 % 14:30 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: -$44,5 mld., předchozí hodnota: -$43,6 mld. 14:30 Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 1,3 % 14:30 Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. dubna): očekávání trhu: 248 tis., předchozí hodnota: 257 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. dubna): očekávání trhu: 1990 tis., předchozí hodnota: 1988 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,8 16:00 Průmyslové objednávky (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,0 % Popis trhu Americké akciové trhy se ve středeční seanci pohybovaly nepatrně v červených číslech, když index Dow Jones oslabuje 0,02% a S&P 500 si aktuálně odepisuje 0,34%. Investoři netrpělivě očekávali na večerní rozhodování o úrokových sazbách americké centrální banky. Podle analytiků se žádný zásah ze strany FEDu nečeká a všichni tak budou sledovat zejména doprovodný komentář po posledních slabších reportovaných číslech z USA. FED bude chtít prvně počkat na novou makroekonomickou prognózu a vyhodnotit stávající data z ekonomiky a to zejména kulhající růst HDP v 1. čtvrtletí Výsledek dvoudenního zasedání tak bude oznámen bez doprovodné tiskové konference Janet Yellen. Pod tlak se dnes opět dostaly ceny černého zlata a WTI se pohybovala u cenové úrovně 47,6 USD za barel se ztrátou 0,12%. K této situaci přispěl report EIA změny zásob surové ropy za minulý týden, který ukázal menší než očekávaný pokles tj., -930 000 barelů, když trh očekával snížení -3500 barelů. K růstu ceny ropy nepomohla také zpráva, která reportuje vyšší produkci v USA, Kanadě a Lybii, jež převážila sníženou produkci ostatních zemí OPEC a Ruska. Tato situace nevyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak se pod tlakem ocitly akcie těžaře ropy a mědi Freeport Mc Moran ( FCX ), jež si odepisují necelých 5,5% a také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztrácely 0,4%, ale nakonec uzavřely se ziskem necelých 0,2% Naopak po předchozím propadu si více než 0,5% připisal Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) a také Marathon Oil Corp. ( MRO ) s necelým 1,5%. Dnes také své výsledky představil americký výrobce cukrovinek Mondelez International ( MDLZ ), jemuž klesl v 1. Čtvrtletí čistý zisk o 13,7% na 630 mil. USD. Podle zprávy managementu měl na výsledky vliv negativní dopad silného dolaru, ale i tak Mondelez překonal očekávání analytiků a jeho akcie si připsaly necelá 3%. Své výsledky dnes reportovalo také vydavatelství The New York Times ( NYT ), kde společnost v 1Q. vydělala 13,2 mil. USD a to vše po ztrátě 8,3 mil. USD v předchozím roce. Podle analytiků rostoucí zájem o digitální zpravodajství vydatně kompenzoval klesající tržby tiskovin. Akcie si aktuálně připsaly více než 12,2%. Naopak se nedařilo biotechnologické společnosti Gillead Sciences ( GILD ), kde společnost po včerejším uzavření trhu ohlásila upravený zisk na akcii 2,23 USD oproti odhadu 2,29 USD, když výnos zaostal za odhady analytiků. Akcie Gillead Sciences ( GILD ) v dnešní seanci ztratily necelá 2%. Svými čísly potěšil investory výrobce solárních panelů First Solar ( FSLR ), který zlepšil výhled a oznámil dosažení zisku 25 centů /akcii tj. 892 mil. USD po předchozí ztrátě 12 centů/akcii 637,9 mil. USD. Akcie za zájmu investorů posílily o necelých 12,5%. Podnikové zprávy Apple prezentoval smíšené výsledky, prodeje iPhonů zklamaly Farmaceutický Gilead v úvodu roku zklamal Restaurační Yum! Brands reportovala pozitivní výsledky, tahounem Taco Bell Time Warner výsledky za 1Q překonal očekávání analytiků na úrovni tržeb i zisku Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.