Denní report - středa 05.04.2017

05.04.2017 22:31

ČR: Pražská burza stagnovala, prodejní tlak v závěrečné aukci umazal denní zisky, SRN: Ztrátový den pro německé akcie, USA:Americké akciové trhy otevřely v zeleném teritoriu.Pražská burza Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (y-y) (únor): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: 3,5 % předchozí hodnota: 7,7 % / revize: 7,8 % Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 5,6 % Očekávané události 09:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 % 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 9,6 % 09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (únor): očekávání trhu: 17,4 mld., předchozí hodnota: 19,4 mld. Popis trhu Přestože se pražská burza po celou obchodní seanci pohybovala v kladném teritoriu se slušnými přírůstky, kvůli prodejnímu tlaku v závěrečné aukci nakonec zakončila bez výraznější změny slabší o mírných -0,03%. Bankovnímu sektoru v Evropě se dařilo díky nárůstu výnosů na dluhopisových trzích, z čehož těžila na našem trhu Erste Bank a posílila o 1,02% na 824 Kč. Posilovala i Moneta Money Bank, když si připsala +0,76%. Několikaletá maxima posunuly výše akcie O2 (287 Kč +0,88%) poté, co společnost oznámila získání úvěrů v celkové hodnotě 3,5 mld. Kč. Naopak nedařilo se Čezu, který při nejvyšším denním objemu 266 mil. Kč oslabil o -0,76% na 430 Kč. Předchozí zisky dále korigoval Unipetrol a ztratil -1,29% na 230 Kč. Nedařilo se taktéž Komerční bance (-0,58% 946 Kč), Vigu (-0,65% 610 Kč) a Cme (-0,85% 76 Kč). Celkový zobchodovaný objem byl nadprůměrný, když se přiblížil 1 mld. Kč. Podnikové zprávy Společnost O2 Czech Republic upsala úvěry za 3,5 mld. Kč Rafinérská marže Unipetrolu v březnu klesla, petrochemická vzrostla Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): aktuální hodnota: 55,6 b. očekávání trhu: 55,6 b. předchozí hodnota: 55,6 b. Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): aktuální hodnota: 57,1 b. očekávání trhu: 57,0 b. předchozí hodnota: 57,0 b. Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): aktuální hodnota: 56,0 b. očekávání trhu: 56,5 b. předchozí hodnota: 56,5 b. Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): aktuální hodnota: 56,4 b. očekávání trhu: 56,7 b. předchozí hodnota: 56,7 b. Očekávané události 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (únor): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: -7,4 % 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: -0,8 % Popis trhu Index DAX odepsal 0,53 % na 12217,54 b. Většina německých akcií dnes ztrácela, největší výjimkou byly akcie Commberzbank (CBK), která si připsala 2 %. Dařilo se také RWE (RWE; +0,9 %). Nejhorší výkon dnes v Evropě podaly automobilky, kterým se druhý den nedařilo ani na německém trhu. V Německu nejvíce odepsaly akcie dodavatele automobilek Continental (CON; -1,5 %), zdravotnické společnosti Fresenius Medical Care (FME; -1,4 %) a výrobce plynů Linde (LIN; -1,2 %). Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (31. března): aktuální hodnota: -1,6 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -0,8 % Změna zaměstnanosti ADP (březen): aktuální hodnota: 263 tis. očekávání trhu: 190 tis. předchozí hodnota: 298 tis. Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): aktuální hodnota: 52,8 b. očekávání trhu: 53,1 b. předchozí hodnota: 52,9 b. Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): aktuální hodnota: 53,0 b. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 53,2 b. ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (březen): aktuální hodnota: 55,2 b. očekávání trhu: 57,0 b. předchozí hodnota: 57,6 b. Změna zásob surové ropy podle EIA (31. března): aktuální hodnota: 1566 tis. očekávání trhu: -150 tis. předchozí hodnota: 867 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (31. března): aktuální hodnota: 1413 tis. očekávání trhu: 125 tis. předchozí hodnota: -220 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (31. března): aktuální hodnota: -618 tis. očekávání trhu: -1750 tis. předchozí hodnota: -3747 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (31. března): aktuální hodnota: -536 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: -2483 tis. Očekávané události 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -40,0 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. dubna): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 258 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. března): očekávání trhu: 2030 tis., předchozí hodnota: 2052 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (2. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,7 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (31. března): očekávání trhu: 8, předchozí hodnota: -43 Popis trhu Americké akciové trhy otevřely dnešní obchodní seanci v zelených číslech a index S&P 500 se pohyboval výše než 0,5%. Březnová zpráva ADP ukázala, že situace na americkém trhu práce zůstává velmi slušná, co se týče tvorby pracovních míst. Ve firemním sektoru za březen vzniklo 263 tisíc nových míst, což je ukazatel výrazně překonávající konsensus na úrovni 185 tisíc míst. Naopak proti tomu došlo k revizi velmi vysokého únorového výsledku směrem dolů na 245 tisíc, ale i tak jsou reportovaná data solidní. Podle analytiků zpráva ADP dopadla dobře a naznačuje, že by růst zaměstnanosti ve vládním reportu se mohl opět pohybovat nad úrovní 200 tisíc. Dnes také reportovala EIA zásoby ropy, které v USA stouply minulý týden o 1,57 mil. barelů., když se očekával pokles o -150 tis. Cena černého zlata v průběhu dnešního dne posiluje a to v reakci na očekávání poklesu zásob ve Spojených státech a také zprávy o uzavření ropného pole Buzzard v Severním moři. Cena ropy WTI se pohybovala nad cenou 51,1 USD/barel a posílila o 0,27%. Je velmi zvláštní, ačkoliv v minulém týdnu počet aktivních ropných vrtů ve Spojených státech vzrostl na nejvyšší úroveň od září 2015, tak generální tajemník OPEC, Muhamad Barkindo zastává mírně optimistický názor o narovnání trhu s ropou. Tato situace vyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak Exxon Mobil ( XOM ) obchodoval silnější o necelé 0,4%, Cabot Oil & Gas Corp. přidával během seance více než 1%, ale nakonec oslabil o 0,4% a také Marathon Oil Corp ( MRO ) obchodoval s více než 1% růstem, ale nakonec obchodování zkorigoval o -1,2%. Za zmínku stojí také výrobce a dodavatel těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), jehož akcie obchodují výše o necelé 0,3%. Naopak s růstem akciového trhu se nedařilo sektoru zlata, které se pohybovalo nad úrovni 1247 USD/Troj.unci a během seance ztrácelo necelých 0,7%, ale nakonec se přehouplo do kladných na úroveň 1255,5 USD/Troj.unce. Tato situace ze začátku nebyla nakloněna akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), který obchodoval se ztrátou -1,5%, ale ztrátu zkorigoval na necelých 0,4% a také konkurenční společnost Randgold Resources ( GOLD ), která také čelila 1,5% ztrátě, ale nakonec uzavřela v kladných číslech a též Eldorado Gold ( EGO ), které obchodovalo se ztrátou -1,2%, ale nakonec uzavřely akcie slabší jen o necelá 0,5%. Své výsledky dnes reportovala společnost Monsanto ( MON ), která je největším světovým pěstitelem semen. Společnost překonala odhady analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Podle statistik má Monsanto vždy ve 2 čtvrtletí fiskálního roku nejsilnější tržby a společnost očekává celoroční zisk na horní hranici výhledu a také zdárné dokončení fúze s Bayerem do konce roku 2017. Akcie společnosti posilily o necelých 0,65%%. Již druhý den v řadě se dařilo akciím maloobchodníka s kancelářskými potřebami Staples ( SPLS ), jež přidaly více než 2,9% po zprávách o jednání s privátními společnostmi o možném převzetí. Podnikové zprávy Monsanto ve 2Q překonalo očekávání analytiků na úrovni tržeb i zisku Apple údajně odloží vydání telefonů iPhone 8 a 7S kvůli technickým potížím, spekuluje tisk