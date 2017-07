Denní report - středa 05.07.2017

05.07.2017 22:51

ČR: Státní svátek, SRN: DAX uhájil křehký zisk, Adidas +4,9%, USA: Závěr na Wall Street – technologie v čele zájmu, energie propadákemPražská burza Na pražské burze se z důvodu státního svátku neobchodovalo. Německo Hlavní zprávy (Německo) Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - konečný): aktuální hodnota: 54,0 očekávání trhu: 53,7 předchozí hodnota: 53,7 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný): aktuální hodnota: 56,4 očekávání trhu: 56,1 předchozí hodnota: 56,1 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - konečný): aktuální hodnota: 55,4 očekávání trhu: 54,7 předchozí hodnota: 54,7 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): aktuální hodnota: 56,3 očekávání trhu: 55,7 předchozí hodnota: 55,7 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,1 % Maloobchodní tržby (y-y) (květen): aktuální hodnota: 2,6 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,5 % / revize: 2,6 % Očekávané události (Německo) 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (květen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: -2,1 % 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 3,5 % Popis trhu Německý index DAX dnes při klidné seanci vykázal mírný zisk 0,13% se závěrem na 12 453,68 bodech. V čele růstu jednoznačně figurovaly akcie předního výrobce sportovních potřeb Adidas (+4,9%) po zvýšeném doporučení na „kupovat“ od HSBC s cílem 210 eur. Solidní zisk 3,2% si připsaly i akcie německé burzy Deutsche Boerse a zdravotnické firmy Fresenius +1%. Naopak nedařilo se tamním automobilkám BMW (-0,9%) a Daimler (-0,6%) setrvávající v blízkosti 7měsíčních minim, v nemilosti investorů byly též defenzívní společnosti – ztrácely energetiky (RWE -0,8%, E.ON -0,5%) i telekomunikační spol. Deutsche Telekom (-0,8%). USA Hlavní zprávy Průmyslové objednávky (květen): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: -0,5 % předchozí hodnota: -0,2 % Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - konečný): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: -1,0 % předchozí hodnota: -1,1 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - konečný): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -0,2 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (30. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,2 % 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 9,7 % 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červen): očekávání trhu: 185 tis., předchozí hodnota: 253 tis. 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. července): očekávání trhu: 244 tis., předchozí hodnota: 244 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června): očekávání trhu: 1940 tis., předchozí hodnota: 1948 tis. 14:30 Obchodní bilance (květen): očekávání trhu: -$46,3 mld., předchozí hodnota: -$47,6 mld. 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,0 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (2. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,6 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,0 16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (červen): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,9 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (30. června): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: 118 tis. 17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (30. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -297 tis. 17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (30. června): očekávání trhu: -1950 tis., předchozí hodnota: -894 tis. 17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (30. června): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -223 tis. Popis trhu Zatímco tradiční indexy – užší DJIA a širší S&P500 – oscilovaly u pondělních zavíracích hodnot, technologický Nasdaq si připsal solidní zisk bezmála 0,7% a korigoval tak předchozí ztráty, podobně jako vlajkové lodě indexu – Apple (AAPL +0,4%), Alphabet (GOOG, GOOGL +1,4%), Amazon (AMZN +2%), Facebook (FB +1,2%) či Microsoft (MSFT +1,8%). Zatímco technologie pomáhaly Nasdaqu k růstu, energetický sektor srážel ostatní indexy, když v rámci S&P500 v souhrnu oslabil o 2% při silném poklesu ceny ropy (-4,3%) i plynu (-3,4%). Ropa se po předchozím korekčním růstu dostala pod tlak v návaznosti na dnešní zprávy o negativním postoji Ruska ohledně případného návrhu dalšího snižování těžebních kvót na příštím zasedání 24. července. Zemní plyn se při takřka 4% ztrátě posunul na 4měsíční minimum na pozadí příznivé předpověďi počasí bez extrémních teplot. Negativní vývoj dnes zaznamenal i realitní sektor (-1,2%). Žebříček s největšími denními pohyby dnes podával „divočejší“ obrázek, a to především mezi poraženými. Jim dominovali prodejci autodílů – akcie O’Reilly Automotive (ORLY) klesly o silných 19% po zveřejnění nižšího (+1,7%) než dříve předpokládáného (od +3% do +5%) meziročního růstu srovnatelných tržeb. Investoři házeli ručník do ringu a titul propadl na 3letá minima. Na slabší prodeje negativně reagovaly i akcie konkurentů - akcie Advance Auto Parts (AAP) ztratily přes 11% s posunem na nová 4letá minima, spol. Autozone (AZO) pak oslabily o 9,6%. Naopak v čele růstu figurovaly technologie – výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD) zpevnil o 8,6%, producent pamětí DRAM, spol. Micron (MU) přidala bezmála 5%. Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.