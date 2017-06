Denní report - středa 07.06.2017

07.06.2017 22:26

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německé akcie mírně oslabily, USA: Zámoří se symbolickými ziskyPražská burza Hlavní zprávy Stavební výroba (y-y) (duben): aktuální hodnota: 4,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 6,2 % Průmyslová výroba (y-y) (duben): aktuální hodnota: -2,5 % očekávání trhu: -1,0 % předchozí hodnota: 10,9 % Devizové rezervy (květen): aktuální hodnota: $139,0 mld. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: $136,0 mld. / revize: $136,2 mld. Očekávané události 09:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 4,1 %, předchozí hodnota: 4,4 % Popis trhu Pražská burza po celou seanci oscilovala v úzkém pásmu okolo včerejšího závěru 1 006 bodů, aby nakonec uzavřela bez výraznější změny s minimální ztrátou -0,03% bodů. Celkově spíše investoři vyčkávali, o čemž svědčí i podprůměrný zobchodovaný objem 349 mil. Kč, před zítřejšími klíčovými událostmi tohoto týdne a to zasedáním ECB a volbami ve Velké Británii. Čez si polepšil o 0,31% ale k návratu na metu 450 Kč to nestačilo. Po dvou poklesech korigovaly akcie O2 a růstem o 0,93% uzavřely nad 281 Kč. Fortuna prodloužila růstovou šnůru z tohoto týdne o dalších 0,57% nad 124 Kč. V kladném teritoriu uzavřel taktéž Philip Morris (+0,68%) a Cme (+0,52%). Naopak nedařilo se Vigu (-0,98% 646 Kč) a Komerční bance (-0,53% 935 Kč). Ztrátovou sérii prodlužuje Moneta Money Bank, dnes o mírných -0,06%. V záporu uzavřel i Unipetrol (281 Kč -0,74%) a Pegas (-1,04% 924 Kč). Podnikové zprávy Konala se valná hromada Unipetrolu. Německo Hlavní zprávy Podnikové objednávky (m-m) (duben): aktuální hodnota: -2,1 % očekávání trhu: -0,3 % předchozí hodnota: 1,0 % / revize: 1,1 % Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): aktuální hodnota: 3,5 % očekávání trhu: 4,7 % předchozí hodnota: 2,4 % / revize: 2,5 % Očekávané události 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,4 % 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,9 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 % 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 13:45 Refinanční sazba ECB (8. června): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 % 13:45 Zápůjční sazba ECB (8. června): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 % 13:45 Depozitní sazba ECB (8. června): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 % Popis trhu Německé akcie uzavřely podobně jako většina západoevropských trhů dnešní obchodování s mírnou ztrátou. Index DAX oslabil o 0,2% na 12 665 bodů. Nedařilo se zejména zdravotnické Fresenius Medical (FME -1,3%), Volkswagenu (VOW3 -1,3%) a koncernu Bayer (BAYN -1,0%). Výrazně naopak posilovaly energetické společnosti (RWE +5,5%, EOAN +5,2%). Dařilo se také Adidasu (ADS +1,5%). Podnikové zprávy Německá daň z jaderného paliva je podle ústavního soudu neplatná, firmy mohou žádat o 6 mld. EUR USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (2. června): aktuální hodnota: 7,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -3,4 % Změna zásob surové ropy podle EIA (2. června): aktuální hodnota: 3295 tis. očekávání trhu: -3250 tis. předchozí hodnota: -6428 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. června): aktuální hodnota: -1444 tis. očekávání trhu: -450 tis. předchozí hodnota: -747 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (2. června): aktuální hodnota: 3324 tis. očekávání trhu: -50 tis. předchozí hodnota: -2858 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (2. června): aktuální hodnota: 4355 tis. očekávání trhu: 650 tis. předchozí hodnota: 394 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. června): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 248 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. května): očekávání trhu: 1920 tis., předchozí hodnota: 1915 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (4. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,2 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. června): očekávání trhu: 99, předchozí hodnota: 81 Popis trhu Zámořské akcie zakončily dnešní obchodní seanci se symbolickými zisky, když nad propadem energetického sektoru převážil růst finančních společností. Hlavní akciové indexy posílily o 0,2 – 0,4%. Na jedné straně se dařilo již zmiňovaným finančním společnostem (+0,8%), utilitám (+0,3%) a realitnímu sektoru (+0,5%). Na straně druhé díky prudce oslabující ropě ztrácely energetické firmy (-1,5%). Příliš radosti investorům nepřinesly ani průmyslové podniky (-0,1%) nebo spotřebitelský sektor (-0,1%). V rámci indexu SP500 nejvíce oslabil pivovarnický Molson Coors (TAP -7,3%). Investoři se jeho akcií houfně zbavovali po konferenčním hovoru pro analytiky. Na opačné straně žebříčku uzavřel prodejce šperků Signet Jewelers (SIG +3,7%), který těžil z pozitivního komentáře analytiků Bank of America / Merrill Lynch. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Díky překvapivému růstu zásob prudce padala již zmiňovaná ropa (-5,1%). Nedařilo se ani vzácným kovům (zlato -0,6%, stříbro -0,7%). Rostla naopak pšenice (+2,1%), kukuřice (+2,0%) nebo sója (+0,8%). Podnikové zprávy Výsledky producenta alkoholu Brown-Forman za 4Q zaostaly za odhady analytiků na úrovni tržeb i zisku Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.