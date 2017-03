Denní report - středa 08.03.2017

08.03.2017 22:16

ČR: Symbolický plus, Unipetrol přes 220 , SRN: Německé akcie uzavřely s mírným, USA: Přešlapování pokračujePražská burza Popis trhu Index pražské burzy dnes zaznamenal pouze symbolický vzestup, když uzavřel silnější o 0,06% na 972,24 bodech při patrné „přetahované“ rakouských finančních emisí s pozitivním výsledkem a domácích bankovních institucí a ČEZem registrující ztráty. Zatímco rakouské tituly posilovaly v souladu s evropským bankovním sektorem na pozadí pokračujícího růstu tržních úrokových sazeb (Erste i VIG shodně +1,3%), lokální banky vykázaly zápornou bilanci za znatelné přítomnosti prodejních objednávek. Solidní aktivita probíhala především na Monetě. Ta při nejvyšším denním objemu 221 mil. Kč uzavřela slabší bezmála o 0,9% na 85,20 Kč. Podobný výsledek registrovala i Komerční banka (-0,8%) končící na 922 Kč. Pod 450 Kč se pak vrátily na pozadí klesajících cen elektřiny i emisních povolenek akcie ČEZu, registrující mezidenní ztrátu téměř 0,6%. Nejhorší výsledek vykázaly akcie Fortuny, které ztratily 2,2% s posunem zpět pod hladinu 100 Kč. Rostoucí objemy a přítomnost větší množiny hráčů je patrná v poslední době u Unipetrolu. Na pozadí trvajících příznivých marží a v „předvečer“ prezentace 5leté strategie (naplánováno na 15.března) na titulu zatím převažují nákupní objednávky posunující akcii na nová mnohaletá maxima. Závěr na 221 Kč při solidním objemu téměř 39 mil. Kč znamenal mezidenní růst o 1,14%. Podnikové zprávy Likérka Stock Spirits Group představila výsledky za rok 2016, zaměřila se na úspory ČEZ spustí druhý blok dukovanské elektrárny již 13. března Banka HSBC zvyšuje cílovou cenu pro O2 na 270 Kč z 250 Kč Fortuna: Projekce hospodaření za 4Q/FY 2016 Německo Hlavní zprávy Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden): aktuální hodnota: 2,8 % očekávání trhu: 2,7 % předchozí hodnota: -3,0 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: -0,6 % předchozí hodnota: -0,7 % Očekávané události (eurozóna) 13:45 Refinanční sazba ECB (9. března): očekávání trhu: 0.000%, předchozí hodnota: 0.000% 13:45 Zápůjční sazba ECB (9. března): očekávání trhu: 0.250%, předchozí hodnota: 0.250% 13:45 Depozitní sazba ECB (9. března): očekávání trhu: -0.400%, předchozí hodnota: -0.400% Popis trhu Nejvýraznějším hybatelem indexu DAX byly ve středu akcie Adidasu (ADS), které po výsledcích přidaly 9,5 %. Rostla také Lufthansa (LHA +3,0 %) a ztráty z minulých dnů mírně korigovala Deutsche Bank (DBK +2,0 %). Evropské utility klesaly, výjimkou nebyl ani E.ON (EOAN -3,4 %), který za poslední dvě seance nashromáždil ztrátu přes 5,5 %. Po výsledcích ztrácela Deutsche Post (DPW -2,5 %), poté co růst největší, zásilkové, divize výrazně zpomalil. Mírně odepisoval Volkswagen (VOW3 -1,1 %). Výsledky prezentoval také Beiersdorf (BEI -1,1 %), ten odepsal 0,7 %. Index Stoxx Europe 600 v závěru dne připisoval 0,16 %, tahounem byly v průběhu dne banky a zbytná spotřeba. Podnikové zprávy Adidas zaznamenal v roce 2016 rekordní tržby, zvyšuje výhled USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (3, března): aktuální hodnota: 3,3 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 5,8 % Změna zaměstnanosti ADP (únor): aktuální hodnota: 298 tis. očekávání trhu: 189 tis. předchozí hodnota: 246 tis. Produktivita mimo zemědělství (4Q - konečný): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,3 % Jednotkové náklady na práci (4Q - konečný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: 1,7 % Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - konečný): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: -0,1 % Změna zásob surové ropy podle EIA (3, března): aktuální hodnota: 8209 tis. očekávání trhu: 1394 tis. předchozí hodnota: 1501 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3, března): aktuální hodnota: 867 tis. očekávání trhu: 311 tis. předchozí hodnota: 495 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (3, března): aktuální hodnota: -6555 tis. očekávání trhu: -1994 tis. předchozí hodnota: -546 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (3, března): aktuální hodnota: -2676 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: -925 tis. Očekávané události 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -38.8% 14:30 Index importních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 0.4% 14:30 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 4.4%, předchozí hodnota: 3.7% 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. března): očekávání trhu: 238 tis., předchozí hodnota: 223 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. února): očekávání trhu: 2062 tis., předchozí hodnota: 2066 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49.8 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. března): očekávání trhu: -64, předchozí hodnota: 7 Popis trhu Americké indexy dnes pokračovaly v umírněném obchodování z posledních dní a investoři nadále vyčkávali na nové impulzy. Ty mohou přicházet v následujících dnech jak ze strany nové administrativy prezidenta Trumpa (podoba zdravotnické reformy, daňové změny), tak ze strany FEDu (jednání o sazbách v příštím týdnu). Dnešní data ohledně zaměstnanosti v soukromém sektoru vyzněla pozitivně, když bylo vytvořeno nejvíce míst za poslední tři roky. Po mírných ziscích z úvodu dne širší S&P zakončil nakonec den v záporu a oslabil o 0,23%. Tradiční Dow Jones klesl o 0,33%, Nasdaq zakončil den na zelené nule. Brzdou lepšího vývoje byl především energetický sektor (-2,5%), který ztrácel s výrazným propadem ropy (-5%), která se dostala na nejnižší hodnoty za poslední 2 měsíce. Podle informací EIA vzrostly US zásoby surové ropy nejvíce od začátku sledování v roce 1982, změna dosáhla 8,2 mil. barelů. V záporu zakončily den i utility (-1,5%) a sektor realit (-1,5%), což jsou tradiční dividendové sektory a ty byly v pozadí v kontextu pokračujícího růstu výnosu dluhopisů. Výnos 10letého US dluhopisu přesáhnul dnes 2,56%. Tato situace naopak vyhovovala finančnímu sektoru, který v průběhu dne posiloval o téměř 1,5%, v druhé polovině dne však o všechny zisky nakonec sektor přišel. Mírně v plusu zakončil zdravotní sektor a biotechnologie, které umazaly část včerejšího poklesu po komentářích prezidenta Trumpa ohledně cenové politiky u léků. Z jednotlivých titulů se vedlo dobře poradenské společnosti H&H Block. Po reportu výsledků titul přidal 15%. Po silném 4Q a výhledu pro letošní rok posílil rovněž prodejce dětského oblečení Children´s Place (+18%). Situace u této firmy je dost odlišná od celého sektoru, když prodejcům oděvů se moc v poslední době nedaří. Tutu skutečnost potvrdil dnes po výsledcích vývoj Urban Outfitters (-2,5%). Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.