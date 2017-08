Denní report - středa 09.08.2017

ČR: Pražská burza padla z maxim, nedařilo se finančním titulům, SRN: DAX na pozadí geopolitické nejistoty oslabil o více než procento, USA:Americké akciové trhy ustoupily z historických maxim.Pražská burza Hlavní zprávy Komentář ČNB k datům o inflaci CPI (m-m) (červenec): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI (y-y) (červenec): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,3 % Popis trhu Zvýšené politické napěti mezi USA a KLDR poslaly akciové trhy v Evropě a Asii níže, když investoři přesouvali peníze do bezpečnějších aktiv - zlato a dluhopisy. Pod největší prodejní tlak se na západoevropských burzách dostal finanční sektor, s kterým má výraznou korelaci především Erste Bank. Rakouská banka tudíž korigovala tučný povýsledkový zisk a v dnešní seanci odepsala -2,91% na 949 Kč, čímž zároveň nejvíce zasáhla index PX. Pražská burza tak sestoupila z více jak dvouletých maxim, když odepsala -1,31% na 1 029 bodů. Nedařilo se ani dalším finančním emisím. Komerční banka přerušila sedmidenní růstovou šnůru a oslabila o -1,91% na 989 Kč a pojišťovna Vig ztratila -1,82% na 657 Kč. Moneta Money Bank před zítřejšími výsledky zakončila slabší o -0,69% na 79 Kč. V záporném teritoriu uzavřely rovněž akcie O2 (-1,15%), Philip Morris (-0,91%) a Cme (-1,11%). Naopak elektrárenská emise po včerejších lepších číslech za 2Q a zvýšeném celoročním výhledu dokázala odolat negativnímu sentimentu a stagnovala nad 413 Kč. S nárůstem o 5% uzavřely akcie Stock Spirits, když společnost ráno reportovala meziročně zlepšené výsledky hospodaření za první pololetí a vyšší dividendu. Podnikové zprávy Informace ohledně zveřejnění oznámení o změně nabídky na odkup 5 % akcií společnosti Kofola Moneta: Projekce hospodaření za 2Q/17 Numis zvýšila doporučení pro Stock Spirits na buy, Erste cílovou cenu na 200 pencí Likérka Stock Spirits za 1H reportovala výrazný nárůst ziskovosti Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu pro Erste na 34 eur Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu pro akcie ČEZu ze 450 korun na 460 korun za kus Německo Popis trhu Německý DAX uzavřel středeční seanci ovlivěnou geopolitickou nejistotou slabší o 1,15 % na 12151,26 b. Klesající výnosy německých dluhopisů poslaly do výrazného záporu bankovní tituly. Výnosy 10letého vládního bundu dnes poklesl o více než 4 bazické body pod hladinu 0,430 % poté, co investoři hledají bezpečné přístaviště po agresivním tónu výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa směrem k Severní Koreji. Commerzbank (CBK; -4,1 %) i Deutsche Bank (DBK; -3,8 %) tak zakončily středeční seanci výrazně v červených číslech. Po dnešních kvartálních výsledcích klesaly také akcie pojišťovny Munich Re (MUV; -2,5 %). Zisk firmy pokles meziročně o 25 %, čekal se však výraznější pokles. Firma také v prohlášení potvrdila celoroční výhled. Kolem dvou procent odepsaly také společnosti Adidas (ADS; -3,0 %) a Lufthansa (LHA; -1,9 %) Naopak se dařilo energetice E.ON (EOAN; +3,7 %), která dnes reportovala výsledky za druhé čtvrtletí. E.ON plánuje od příštího roku navýšit dividendu. Jedná se zejména o důsledek rozhodnutí německého ústavního soudu o neplatné dani z jaderného paliva. Za 2Q firma vykázala meziroční růst očištěného zisku EBIT o 70 % (za 1H 1,8 mld. eur, tedy pokles o 12 %). Výnosy energetické společnosti za druhé čtvrtletí v meziroční komparaci vzrostly o 1 % a dosáhly výše 9,1 miliard eur. Za prvních šest měsíců roku pak dosáhly výše 19,6 miliard eur, což se rovná růstu o 3,3 %. Akcie energetické společnosti po oznámení výsledků nejprve oslabovaly, v průběhu seance však směr otočily a uzavřely na vrcholu indexu. Mírněji rostla další energetická firma RWE (RWE; +0,8 %) či výrobce automobilových součástek Continenta (CON; +0,5 %). Podnikové zprávy E.ON reportoval výsledky za 2Q, akcie oslabují USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (4. srpen): aktuální hodnota: 3,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -2,8 % Produktivita mimo zemědělství (2Q): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: 0,0 % / revize 0,1 % Jednotkové náklady na práci (2Q): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: 1,1 % předchozí hodnota: 2,2 % / revize 5,4 % Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,6 % Změna zásob surové ropy podle EIA (4. srpen): aktuální hodnota: - 6451 tis. očekávání trhu: - 2200 tis. předchozí hodnota: - 1527 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (4. srpen): aktuální hodnota: 569 tis. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -39 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (4. srpen): aktuální hodnota: 3424 tis. očekávání trhu: - 1750 tis. předchozí hodnota: - 2517 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (4. srpen): aktuální hodnota: - 1729 tis. očekávání trhu: - 500 tis. předchozí hodnota: - 150 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. srpen): očekávání trhu: , předchozí hodnota: 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. červenec): očekávání trhu: , předchozí hodnota: 14:30 Index výrobních cen (m-m) (červenec): očekávání trhu: , předchozí hodnota: 14:30 Jádrový PPI (m-m) (červenec): očekávání trhu: , předchozí hodnota: 14:30 Index výrobních cen (červenec): (y-y) očekávání trhu: , předchozí hodnota: 14:30 Jádrový PPI (y-y) (červenec): očekávání trhu: , předchozí hodnota: 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (6. srpen): očekávání trhu: , předchozí hodnota: 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. srpen): očekávání trhu: , předchozí hodnota: 16:30 Státní rozpočet (červenec): očekávání trhu: , předchozí hodnota: Popis trhu Ve středeční obchodní seanci americké akciové trhy ustoupily ze svých historických maxim. Index Dow Jones ztratil 0,18% a širší S&P 500 oslabil o 0,04%. Hlavní příčinou poklesu trhů v USA byly obavy ze zvýšeného geopolitického napětí na korejském poloostrově , když se Donald Trump poměrně ostře vyjádřil směrem k severokorejskému režimu, který varoval před ohrožováním USA. Severokorejský režim zvednul ještě více napětí , protože okamžitě kontroval tím, že zkoumá možnost útoku na Guam, což je americké území v Pacifiku. Trumpův postup také kritizují někteří američtí činitelé, jako například senátor John McCain , který uvedl, že Trump nebyl dostatečně připravený a demokrat Eliot Engel byl ráznější a uvedl, že vytýčením hraniční linie podkopává svou kredibilitu a také celé USA. Investoři se tak upínají k bezpečným přístavům v podobě zlata. Žlutý kov dnes přidal necelé 1,3% a pohyboval se u úrovně 1277 USD/Troj. unci. Tato situace vyhovovala akciím v těžebním sektoru zlata a tak největší kanadský těžař zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) obchodoval silnější o necelé 1,5% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) posilova o 2,5%. Po předchozím poklesu našly podporu akcie těžaře Eldorado Gold ( EGO ) a připsaly si necelé 1,4%. Dnes byly také zveřejněny podle ( API ) zásoby ropy v USA v uplynulém 31 týdnu a ty překvapivě silně poklesly o 7,839 mil. barelů oproti očekávanému poklesu 2,2 mil. barelů. Dnes byly také zveřejněny zásoby ropy podle EIA, které k 4 . srpnu klesly o 6,451 mil. barelů , když se čekal pokles o 2,2 mil. barelů. Cena WTI se dnes pohybovala u úrovně 49,5 USD/barel a přidávala 0,7%. Dnešní růst ceny ropy byl s největší pravděpodobností reakcí na očekávání šestého poklesu zásob ropy v USA v řadě. Od počátku měsíce se ceny ropy pohybují okolo úrovně 49 USD/barel a to v důsledku poměřování faktorů rostoucí globální nabídky proti snižování produkce na straně organizace OPEC a jejich spojenců. I přes pozitivní zprávy ohledně poklesu stavu zásob docházelo u akcií v těžebním sektoru černého zlata k vybírání zisků a tak akcie těžaře Marathon Oil Corp. ( MRO ) si odepsaly více než 1,2% a akcie těžaře ropy především z ropných plošin v oceánu Transocean ( RIG ) ponížily dokonce necelých 3,1%. Naopak v kladných číslech se ještě držely akcie Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), které si připisaly více než 1,2% a také Chevron Corp. ( CVX ) se ziskem více než 0,4%. Své výsledky za 2 kvartál dnes reportovala farmaceutická společnost Mylan ( MYL ), když její upravený zisk na akcii byl 1,10 USD oproti odhadu analytiků, který byl 1,16 USD/akcii. Zisk na akcii činí v 2Q 55 centů proti loňským 33 centů. Výsledek byl pro investory zklamáním a z těchto důvodů akcie obchodovaly v kladných nad 0,8%, když na začátku obchodní seance ztrácely více než 5,6%. Po předchozích dobrých výsledcích analytici společnosti Wells Fargo zvýšili dnes cílovou cenu akciím Michael Kors ( KORS ) na 47 USD z předchozích 35 USD s investičním doporučením „koupit“. Akcie během seance posilovaly o více než 1,5%, ale nakonec uzavřely v kladných číslech se ziskem jen necelé 1%. Walt Disney reportovala výsledky za 3Q pod konsensem, firma vstupuje na trh online videoobsahu Výnos desetiletého amerického bondu po Trumpových výrocích na adresu S. Koreji na 6týdenním minimu