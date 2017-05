Denní report - středa 10.05.2017

10.05.2017 22:16

ČR: Pražská burza mírně v mínusu, SRN: Německý DAX uzavřel ve středu s nepatrným ziskem, USA: Index S&P kosmeticky vylepšil historické maximumPražská burza Hlavní zprávy Stavební výroba (y-y) (březen): aktuální hodnota: 6,2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -7,0 % Průmyslová výroba (y-y) (březen): aktuální hodnota: 10,9 % očekávání trhu: 9,5 % předchozí hodnota: 2,7 % CPI (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI (y-y) (duben): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,6 % Míra nezaměstnanosti (duben): aktuální hodnota: 4,4 % očekávání trhu: 4,4 % předchozí hodnota: 4,8 % Popis trhu Index pražské burzy PX po celou obchodní seanci osciloval v úzkém pásmu okolo včerejšího závěru, aby nakonec zakončil mírným poklesem o -0,09% na hodnotě 1 010 bodů. Nejvíce oslabily rakouské finanční emise a to Vig -1,19% na 672 Kč a Erste Bank -0,79% na 865 Kč. Před zítřejšími výsledky ztratila Moneta Money Bank -0,68% avšak udržela se nad hladinou 80 Kč. Čez odepsal -0,23% pod úroveň 430 Kč, rovněž elektrárenská společnost zítra představí čísla za 1Q. Naopak podobně jako včera byla neúspěšnějším titulem mediální Cme, když posílila o dalších 3,15% na 108 Kč. Dařilo se i Komerční bance se ziskem 0,96% na 978 Kč a akciím O2, které přidaly 0,56% a uzavřely těsně pod metou 270 Kč. V kladném teritoriu zakončil taktéž Pegas (+1,05% 865 Kč). Zítřejší den na pražské burze bude bohatý na korporátní výsledky, když kromě Čezu a Monety Money Bank reportuje Pegas, Fortuna a Kofola. Podnikové zprávy Valná hromada O2 dle očekávání schválila výplatu dividendy 21 korun na akcii. Pegas Nonwovens: odhady hospodaření za 1Q 2017 ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2017 Moneta: Projekce hospodaření za Q1-17 ČTÚ se do aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz přihlásilo 7 uchazečů JP Morgan zvýšila cílovou cenu pro Erste ze 34 euro na 45 euro za akcii Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Mezera na trhu práce v eurozóně je větší, než ukazují oficiální čísla o nezaměstnanosti, tvrdí ECB Popis trhu Německý index DAX ve středu uzavřel nepatrným ziskem 0,05 % na 12756,04 b. Růst táhl zejména národní letecký dopravce Lufthansa (LHA; +3,1 %). Společnost dnes oznámila, že v dubnu v meziročním srovnání přepravila o 25 % více pasažerů. To se tedy rovná 11,2 milionů lidí, kteří se přepravili v dubnu prostřednictvím německé společnosti. Středeční seanci uzavřely v zisku také firmy Infineon (IFX; +1,7 %) a Continental (+1,7 %). O něco mírněji posléze rostly BMW (BMW; +1,1 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,0 %). Naopak odepisoval Adidas (ADS; -1,8 %) a Heidelberg (HEI; -1,2 %). Pod jedno procento pak ztratily Siemens (SIE; -0,9 %), Fresenius (-0,6 %) a Fresenius Medical Care (FME; -0,4 %). USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (5. května): aktuální hodnota: 2,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -0,1 % Index importních cen (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: -0,2 % / revize 0,1 % Index importních cen (y-y) (duben): aktuální hodnota: 4,1 % očekávání trhu: 3,6 % předchozí hodnota: 4,2 % / revize 4,3 % Index exportních cen (y-y) (duben): aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,6 % Změna zásob surové ropy podle EIA (5. května): aktuální hodnota: -5247 tis. očekávání trhu: -2000 tis. předchozí hodnota: -930 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. května): aktuální hodnota: -438 tis. očekávání trhu: -500 tis. předchozí hodnota: -728 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (5. května): aktuální hodnota: - 150 tis. očekávání trhu: 300 tis. předchozí hodnota: 191 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (5. května): aktuální hodnota: -1587 tis. očekávání trhu: -800 tis. předchozí hodnota: -562 tis. Očekávané události 14:30 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 % 14:30 Jádrový PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 % 14:30 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,3 % 14:30 Jádrový PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. května): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 238 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. dubna): očekávání trhu: 1980 tis., předchozí hodnota: 1964 tis. Popis trhu Americké trhy se, stejně jako několi předchozích dní, obchodovaly s malými změnami a poblíž historických maxim u mety 2400 bodů indexu S&P. Nakonec široký americký index překonal historické maximum. Trhům pomohla rostoucí cena ropy (CL) o 3,7% nad hranici 47 dolarů. Naopak nejistota proudila z Washingtonu, když prezident Trump nečekaně odvolal šéfa FBI. Nejvíce rostl sektor energie a realit. Klesaly průmyslové společnosti. Mimo to se dnes nedařilo mediálním domům. Klesal News Corp, CBS Corp. (CBS -1,15%), Viacom (VIA -2,73%) nebo Disney (DIS -2,41%). Spolu s výsledky oznámil management Disney slabší počty předplatitelů oproti očekávanému trendu v sektoru. Viacom obdržel snížené doporučení od Deutsche Bank. Rovněž tak Tegna (TGNA -2,58%) dostala sníženou cílovou cenu. Nejslabším článkem dnes byly akcie portálu Priceline, který snížil výhled výrazně pod odhady. Naopak dobrý den zažily akcie výrobce procesorů a dalších PC komponent Nvidia, která překvapila dobrými výsledky. Podnikové zprávy Wal-Mart zaplatí 300 milionů dolarů za to, že jeho zaměstnanci upláceli, tvrdí Bloomberg Apple koupil finskou společnost Beddit vyrábějící zařízení pro monitorování kvality spánku Walt Disney reportoval veskrze pozitivní výsledky za 2Q, tržby však zaostaly za očekáváním Nvidia reportovala za 1Q 2018 nárůst tržeb o 48 %, zisk posléze vzrostl o 144 % František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.