Denní report - středa 11.01.2017

11.01.2017 22:21

ČR: Čez pomohl pražské burze do kladného teritoria, SRN: Německé akcie posílily, USA: Zámořské akcie s mírnými ziskyPražská burza Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): aktuální hodnota: 8,6 % očekávání trhu: 4,9 % předchozí hodnota: 0,5 % Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): aktuální hodnota: 7,9 % očekávání trhu: 4,8 % předchozí hodnota: 2,0 % Popis trhu Pražská burza přerušila dvoudenní poklesy a poprvé v tomto týdnu rostla, když pozitivní nálada převážila i na západoevropských trzích. Index PX si polepšil o 0,20% na 927 bodů, především díky podpoře Čezu. Elektrárenská emise se zvedla o 1,39% a uzavřela těsně pod metou 430 Kč poté, co cena el. energie silně rostla potřetí v řadě a utility v Německu byly nejziskovějším sektorem. Největší růst zaznamenala méně likvidní Kofola a to +4,44% na 376 Kč. Dařilo se i pojišťovně Vig, která skončila pod hladinou 600 Kč (+1,05%). V zisku zakončil i Pegas (+0,92%), akcie O2 (+0,78%) a Cme (+0,62%). Naopak v záporném teritoriu uzavřely bankovní emise. Erste Bank ztratila -1,04% na 769 Kč, Komerční banka odepsala -0,27% na 883 Kč a Moneta Money Bank klesla o -0,18%. Podnikové zprávy Likérka Stock Spirits Group hlásí, že v druhé polovině roku 2016 hospodařila v souladu s očekáváním J&T Banka zvyšuje cílovou cenu pro Pegas Nonwovens na 860 Kč Německo Očekávané události 10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2016): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 % 10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2016): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,7 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,1 % 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 0,6 % Popis trhu Německé akcie uzavřely dnešní obchodování s mírnými zisky. Index DAX posílil o 0,54% na 11 646 bodů. V rámci Evropy se jedná spíše o lepší výsledek. Dařilo se zejména energetickým společnostem (EOAN +4,9%, RWE +3,5%). První z nich zařadily na svůj seznam v letošním roce preferovaných utilit analytici společnosti Bernstein. RWE pak pomohlo zvýšené doporučení od Barclays. Severním směrem rovněž zamířily průmyslové podniky v čele s Volkswagenem (VOW3 +3,4%). Nedařilo se naopak defenzivnějším titulům jako Fresenius Medical Care (FME -1,1%), výrobci krému Nivea Beiersdorf (BEI -0,9%) nebo letecké Lufthanse (LHA -0,5%). Beiersdorf obdržel prodejní doporučení od UBS. USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (6. ledna): aktuální hodnota: 5,8 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 0,1 % Změna zásob surové ropy podle EIA (6. ledna): aktuální hodnota: 4097 tis. očekávání trhu: 1500 tis. předchozí hodnota: -7051 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. ledna): aktuální hodnota: -579 tis. očekávání trhu: 300 tis. předchozí hodnota: 1074 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (6. ledna): aktuální hodnota: 5023 tis. očekávání trhu: 2750 tis. předchozí hodnota: 8307 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (6. ledna): aktuální hodnota: 8356 tis. očekávání trhu: 2600 tis. předchozí hodnota: 10051 tis. Očekávané události 14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -0,3 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna): očekávání trhu: 255 tis., předchozí hodnota: 235 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince): očekávání trhu: 2084 tis., předchozí hodnota: 2112 tis. 14:30 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -0,1 % 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (8. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,5 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: -145, předchozí hodnota: -49 20:00 Státní rozpočet (prosinec): očekávání trhu: -$26,0 mld., předchozí hodnota: -$136,7 mld. Popis trhu Zámořské akcie po první polovině dnešní obchodní seance, která byla pod vlivem probíhající tiskové konference budoucího prezidenta Trumpa na zámořských trzích poměrně volatilní, zamířily vzhůru a uzavřely s mírnými zisky. Výraznější dopad měl Trumpův projev na americký dolar, který se přechodně vrátil na včerejší minima. Hlavní akciové indexy uzavřely se ziskem 0,2 – 0,5%. Díky posilující ropě se dařilo energetikám (+1,2%). Rostly také utility (+1,0%) a sektor základních materiálů (+0,8%). Pod vlivem Trumpových výroků naopak oslabily zdravotnické firmy (-1,0%). Nedařilo se ani telekomunikacím (-0,5%) nebo realitám (-0,5%). V rámci indexu SP500 nejvíce ztrácel výrobce generických léků Endo International (ENDP -8,2%). Rostly naopak akcie First Solar (FSLR +5,1%). Na komoditních trzích se kromě již zmiňované ropy (+2,9%) dařilo zlatu (+0,3%). Oslabila naopak pšenice (-1,9%). Podnikové zprávy Výsledky řetězce Chipotle za 4Q zaostanou za odhady, v prosinci však vzrostly porovnatelné tržby