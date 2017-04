Denní report - středa 12.04.2017

12.04.2017 22:10

ČR: Pražskou burzu dnes stáhla do záporu Moneta Money Bank, SRN: Německý DAX uzavřel středeční seanci silnější o 0,17 %, USA: Wall Street končí v záporuPražská burza Očekávané události 10:00 Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: 32,85 mld., předchozí hodnota: 29,40 mld. Popis trhu Po třech růstových seancích pražská burza oslabila měřeno indexem PX o -0,94% na 983 bodů, a to především kvůli propadu akcií Moneta Money Bank o -9,62% těsně pod metu 80 Kč. Jednalo se o technický pokles bankovní emise, jelikož se dnes obchodovala první den bez nároku na dividendu - téměř 10 Kč hrubého. Po očištění o tento vliv by pražská burza posílila o 0,29%. Naopak ve spanilé jízdě pokračoval Unipetrol a posílil o dalších 5,36% na 257 Kč. Titul tento rok přidal již 40% a dostal se na nejvyšší úrovně od roku 2008. Jenom v tomto týdnu posílil o 12% a z technického pohledu je nyní překoupený. Komerční banka poslední den s nárokem na dividendu 40 Kč hrubého, stoupla o 0,51% na 983 Kč. Akcie O2 částečně umazaly včerejší pokles, když vzrostly o 1,59%. Bez výraznější změny zakončil Čez (+0,25%), mírně nad hladinou 440 Kč. Naopak v záporném teritoriu uzavřela Erste Bank (-1,23% 803 Kč). Fortuna dnes oznámila, že za rok 2016 činil čistý zisk 8,28 mil. EUR místo předběžných 11,24 mil. EUR, akcie reagovaly poklesem o -2,78% na 105 Kč. Celkový zobchodovaný objem se dnes opět dostal nad 1mld. Kč, přičemž nejlikvidnějším titulem byla Moneta Money Bank s objemem 0,5 mld. Kč. Podnikové zprávy Akcie Unipetrolu se poprvé od roku 2008 obchodují na hranici 250 Kč Unipetrol oznámil, že koupil tři lokomotivy od Siemensu Fortuna oznámila, že za rok 2016 činil čistý zisk 8,28 mil. eur místo předběžných 11,24 mil. eur Německo Očekávané události 08:00 CPI (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 08:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 % Popis trhu Německý DAX ve středeční seanci mírně posílil o 0,17 % na 12159,42 b. Dařilo se Henkelu (HEN3; +1,3 %), Adidasu (ADS; +0,9 %) či automobilce BMW (BMW; +0,9 %). Většinu dopoledních zisků v průběhu dne odevzdaly automobilky Daimler (DAI; +0,3 %) a Volkswagen (VOW3; +0,1 %). Daimler během dne oznámil předběžné pozitivní výsledky. Volkswagen informoval o celosvětovém růstu odbytu vozidel. Nejvýrazněji klesal ve středu ThyssenKrupp (TKA; -1,9 %). Nedařilo se ani Deutsche Boerse AG (DB11; -1,1 %), Heidelbergu (HEI; -1,0 %) či Lufthanse (LHA; -1,0 %). Mírněji oslaboval Siemens (SIE; -0,6 %). Podnikové zprávy Daimler zveřejnil předběžné výsledky, akcie rostou Puma podle předběžných výsledků zvýšila kvartální zisk a zlepšila výhled Celosvětový prodej vozidel Volkswagenu vzrostl v březnu meziročně o 2,5 % USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (7. dubna): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -1.6% Index importních cen (m-m) (březen): aktuální hodnota: -0.2 % očekávání trhu: -0.2% předchozí hodnota: 0.2% / 0.4 % Index importních cen (y-y) (březen): aktuální hodnota: 4.2 % očekávání trhu: 4.0% předchozí hodnota: 4.6% / revize 4.8 % Index exportních cen (y-y) (březen): aktuální hodnota: očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3.1% Změna zásob surové ropy podle EIA (7. dubna): aktuální hodnota: -2166 tis. očekávání trhu: -1750 tis. předchozí hodnota: 1566 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. dubna): aktuální hodnota: 276 tis. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 1413 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (7. dubna): aktuální hodnota: -2973 tis. očekávání trhu: -1500 tis. předchozí hodnota: -618 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (7. dubna): aktuální hodnota: -2153 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: -536 tis. Očekávané události 14:30 Index výrobních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,3 % 14:30 Jádrový PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 % 14:30 Index výrobních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,2 % 14:30 Jádrový PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,5 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. dubna): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 234 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. dubna): očekávání trhu: 2024 tis., předchozí hodnota: 2028 tis. Popis trhu Americké akcie se oddávají zvýšené volatilitě (index VIX roste čtvrtý den po sobě), nicméně celý den se obchodovaly v záporných číslech. Z negativní nálady těžily bezpečné přístavy, jako zlato a dluhopisy. Naopak ropa klesala ačkoliv report o zásobách ukázal jejich pokles. Zároveň však bylo zveřejněno, že produkce této komodity se zvýšila. Nejistotu před startem dalšího výsledkového období pramení především z geopolitického napětí (Sýrie, Severní Korea). Z pohledu sektorů se dnes dařilo utilitám a telekomunikacím. Naopak dolů šly základní materiály a průmysl. Pěkný den zažili majitelé akcií BlackBerry Ltd. (BBRY +16,04%), které uspělo v arbitráži a získalo značné protiplnění. Výsledky reportovala Delta Airlines (DAL +0,95%), a překonala odhady. V závěru seance tweetoval Donald Trump o příliš silném dolaru, která bezprostředně poté oslabil o půl procenta. Podnikové zprávy Delta Air Lines reportovala výsledky za 1Q 2017, akcie po oznámení výsledků rostou František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.