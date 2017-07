Denní report - středa 12.07.2017

12.07.2017 22:41

ČR: Pražská burza se vrátila k růstu, nad metou 1 000 bodů však neuzavřela, SRN: Německý DAX uzavřel výrazně výše, USA: Pozitivní závěr v zámoří, Dow Jones uzavřel na novém maximuPražská burza Hlavní zprávy CPI (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,0, % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,2 % CPI (y-y) (červen): aktuální hodnota: 2,3 % očekávání trhu: 2,3 % předchozí hodnota: 2,4 % Míra nezaměstnanosti (červen): aktuální hodnota: 4,0 % očekávání trhu: 4,0 % předchozí hodnota: 4,1 % Popis trhu Sentiment na západoevropských trzích byl dnes výrazně pozitivní a celoevropský index STOXX 600 posiloval těsně před závěrem přes 1,5%. Nicméně pražská burza z toho těžila pouze málo, když měřeno indexem PX posílila o 0,24% na 999 bodů a neudržela se nad psychologickou metou 1 000 bodů, kde se pohybovala v průběhu seance. Dařilo se Čezu, který stoupl o 0,51% nad 397 Kč. Rovněž byly úspěšné finanční tituly, Komerční banka si polepšila o 0,75% na 932 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,32% a Vig rostl o 0,50%. Výjimkou byla Erste Bank, která denní zisky neudržela a nakonec odepsala -0,51% pod 910 Kč. K růstu se vrátily akcie Cme a uzavřely těsně pod 98 Kč (+1,5%) poté, co agentura Moody´s zlepšila výhled pro rating společnosti. V kladném teritoriu uzavřely i akcie O2 (+0,53%) a Unipetrol (+0,35%). Naopak propadákem dne byla emise Stock Spirits se závěrem pod 50 Kč (-3,87%), klesla i Fortuna (-0,80%) Podnikové zprávy V aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz uspěly O2, Vodafone, Poda a Nordic Telekom Generálním ředitelem Komerční banky bude podle českých médií Jan Juchelka S&P zařadila CME do režimu revize, očekává změnu ratingu po prodeji balkánských aktiv Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): aktuální hodnota: 1,3 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 0,5 % / revize 0,3 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): aktuální hodnota: 4,0 % očekávání trhu: 3,5 % předchozí hodnota: 1,4 % / revize 1,2 % Očekávané události (Německo) 08:00 CPI (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 08:00 CPI (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,6 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - konečný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 % Popis trhu Index DAX uzavřel nejvýše od konce června. Na německé Xetře rostla ve středu Deutsche Post (DPW +2,9 %) po zvýšení cílové ceny od Deutsche Bank. Výše byla také Infineon Technologies (IFX +3,0 %) a s poklesem výnosů rostly utility, E.ON (EOAN +2,9 %) a RWE (RWE +2,5 %). Poklesovou stránku tvořily zejména banky, Commerzbank (CBK -1,4 %) a Deutsche Bank (DBK -0,9 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 1,34 %, nejvíce se dařilo sektoru zdravotnictví a utilit. USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (7. července): aktuální hodnota: - 7,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 1,4 % Změna zásob surové ropy podle EIA (7. července): aktuální hodnota: -7564 tis. očekávání trhu: -2850 tis. předchozí hodnota: -6299 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. července): aktuální hodnota: -1498 tis. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -1334 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (7. července): aktuální hodnota: -1647 tis. očekávání trhu: -1884 tis. předchozí hodnota: -3669 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (7. července): aktuální hodnota: 3131 tis. očekávání trhu: 692 tis. předchozí hodnota: -1850 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. července): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 248 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. července): očekávání trhu: 1950 tis., předchozí hodnota: 1956 tis. 14:30 Index výrobních cen (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 % 14:30 Jádrový PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 % 14:30 Index výrobních cen (y-y) (červen): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,4 % 14:30 Jádrový PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,1 % 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (9. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,5 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (7. července): očekávání trhu: 59, předchozí hodnota: 72 20:00 Státní rozpočet (červen): očekávání trhu: -$38,0 mld., předchozí hodnota: -- Popis trhu Zámořské indexy navázaly na pozitivní vývoj v Evropě a solidně posílily v čele s technologickým Nasdaqem, který si připsal 1,1%. Širší index S&P500 pak zpevnil o 0,73% a užší Dow Jones přidal 0,57%, přičemž s hodnotou 21 532,14 bodu uzavřel na novém historickém maximu. Akcie vedle příznivé nálady v Evropě těžily též ze slov šéfky Fedu J.Yellenové, poukazující na nižší než předpokládanou a cílovanou inflaci, vedoucí k závěrům, že Fed nebude nijak pospíchat s dalším utahováním měnové politiky. Vedle toho Yellenová vyjádřila pozitivní náhled na vývoj americké ekonomiky, stejně tak na aktuální stav na trhu práce, což koneckonců potvrdila i červnová data reportovaná minulý pátek. I přes relativně holubičí „mód“ udržel americký dolar solidní zisky (+0,45%) vůči EUR, pohybující se v blízkosti hladiny 1,14 EUR/USD. Zajímavý vývoj probíhal i v energetickém sektoru, konkrétně na trhu s ropou – ta prožila volatilní seanci, k níž přispěl i report o stavu zásob, hovořící o větším než předpokládaném úbytku. Prorůstová data částečně eliminoval pokračující nárůst těžby ropy v USA na nejvyšší úrovně od července 2015 na téměř 9,4 mil. barelů denně, korespondující s trvalým růstem počtu otevřených vrtů. Ten dosáhl nejvyšší hodnoty (952) od dubna r. 2015. Právě tento údaj mírně snížil nadšení obchodníků a část zisku ropa vymazala, když uzavřela silnější jen o 0,7% na 45,4 USD/b. při intradenním maximu 46,48 USD/b. Naopak pod 3 USD/mmbtu se posunul zemní plyn, registrující denní ztrátu bezmála 2%. Všechny subsegmenty širšího indexu S&P500 končily v kladném teritoriu v čele s realitami a informačními technologiemi (+1,3%), relativně nejhůře se vedlo finančnímu sektoru (+0,1%) v návaznosti na pokles tržních úrokových sazeb po slyšení šéfky Fedu J.Yellenové před Kongresem. Mezi korporacemi byl dnes v rámci S&P500 jednoznačným vítězem elektrárenská spol. NRG Energy (+29%) po oznámení prodeje svých aktiv v objemu 4 mld. USD (a snížení dluhu o 13 mld. USD) po nátlaku aktivistických investorů Elliott Management a Bluescape Energy Partners prosazující snížení vysokého dluhu a firemních nákladů. Podnikové zprávy