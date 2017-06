Denní report - středa 14.06.2017

14.06.2017 22:26

ČR: Pražská burza potřetí v tomto týdnu ztrácí, SRN: Německý DAX uzavřel v plusu, USA:Americké akciové trhy v zeleném teritoriu.Pražská burza Hlavní zprávy Silnější kurz zvyšuje pravděpodobnost přesunu zvýšení sazeb do 4Q, říká viceguvernér ČNB Tomšík Popis trhu Pražská burza nedokázala udržet denní zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,11% na psychologickou metu 1 000 bodů. Všechny seance v tomto týdnu tak byly ztrátové. Opět se nedařilo rakouským finančním emisím, když výnosy dluhopisů po amerických makrodatech – nižší inflace a maloobchodní tržby – klesaly. Erste Bank tak oslabila potřetí v řadě a to o -0,90% pod 848 Kč a podobně Vig o -0,31% pod metu 640 Kč. Taktéž západoevropské banky patřily k nejhorším sektorům. Komerční banka odepsala mírných -0,11% na 924 Kč, naopak Moneta Money Bank si nepatrně polepšila o 0,25% a uzavřela těsně pod 79 Kč. Vybírání zisků pokračovalo na Pegasu a titul se propadl pod metu 900 Kč na 895 Kč (-0,78%). Čez při nejvyšším denním objemu 189 mil. Kč se přizvednul o 0,36% nad 451 Kč. Se ziskem uzavřelo i Cme (+0,31%), O2 (+0,42%) a Unipetrol (+1,05%). Podnikové zprávy Finanční ředitel Kofoly Daniel Buryš nakoupil akcie společnosti za více než 700 tisíc korun ČEZ má ambici investovat do OZE v západní Evropě, zopakoval člen představenstva Tomáš Pleskač Německo Hlavní zprávy CPI (m-m) (květen - konečný): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,2 % předchozí hodnota: -0,2 % CPI (y-y) (květen - konečný): aktuální hodnota: 1,5 %) očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,5 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,2 % předchozí hodnota: -0,2 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,4 % Hlavní zprávy (eurozóna) Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (duben): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -0,1 % / revize 0,2 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 1,9 % / revize 2,2 % Zaměstnanost (y-y) (1Q): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 1,1 % Očekávané události (eurozóna) Eurozóna: 11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (duben): očekávání trhu: 22,0 mld., předchozí hodnota: 23,1 mld. 11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (duben): očekávání trhu: 28,5 mld., předchozí hodnota: 30,9 mld. Popis trhu Německý DAX ve středu vzrostl o 0,39 % na 12814,96 b. Dařilo se zejména akciím Deutsche Post (DPW; +2,5 %). Společnost Bankhaus Metzler dnes zvýšila doporučení pro akcie Deutsche Post na buy z předchozího hold s cílovou cenou 38 euro. Předešlá cílová cena Bankhaus Metzler byla 33,80 euro, přičemž ta současná je 11 % nad průměrem analytiků oslovených agenturou Bloomberg, kteří v konsensu cílují 34,21 euro. V plusu uzavřely také společnosti E.ON (EOAN; +2,1 %), Beiersdorf (BEI; +1,6 %), Henkel (HEN3; +1,5 %) či Bayer (BAYN; +1,3 %). Naopak v červených číslech uzavřela automobilka Volkswagen (VOW3; -2,1 %). Klesaly také akcie bank Deutsche Bank (DBK; -1,9 %) a Commerzbank (CBK; -1,5 %) v reakci na klesající výnosy dluhopisů. V mínusu uzavřela kromě Volkswagenu také další výzamná automobilka BMW (BMW; -1,1 %). Odepsal i ThyssenKrupp (TKA; -1,1 %). USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (9. června): aktuální hodnota: 2,8 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 7,1 % CPI (m-m) (květen): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,2 % Jádrový CPI (m-m) (květen): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,1 % CPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 2,0 % předchozí hodnota: 2,2 % Jádrový CPI (y-y) (květen): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,9 % Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (květen): aktuální hodnota: 251329 očekávání trhu: 251580 předchozí hodnota: 251172 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (květen): aktuální hodnota: -0,3 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,4 % Podnikové zásoby (duben): aktuální hodnota: -0,2 % očekávání trhu: -0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % Změna zásob surové ropy podle EIA (9. června): aktuální hodnota: -1661 tis. očekávání trhu: -2250 tis. předchozí hodnota: 3295 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (9. června): aktuální hodnota: -1156 tis. očekávání trhu: -1200 tis. předchozí hodnota: -1444 tis. Očekávané události 14:30 Index importních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,1 %., předchozí hodnota: 0,5 % 14:30 Newyorský výrobní index (červen): očekávání trhu: 5,0., předchozí hodnota: -1,0 14:30 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 4,1 % 14:30 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,0 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. červen): očekávání trhu: 241 tis., předchozí hodnota: 245 tis. mld. 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (červen): očekávání trhu: 25,0, předchozí hodnota: 38,8 15:15 Průmyslová produkce (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 1,0 % 15:15 Využití kapacit (květen): očekávání trhu: 76,8 %, předchozí hodnota: 76,7 % 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (11. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,9 16:00 Index realitního trhu NAHB (červen): očekávání trhu: 70, předchozí hodnota: 70 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (9. června): očekávání trhu: 90, předchozí hodnota: 106 Popis trhu Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy pohybují v mírně červeném teritoriu. Index Dow Jones uzavřel ztrátou 0,06% a S&P 500 také v červeném v červeném níž o 0,08%. Dnešní obchodování bylo poměrně nervózní a investoři netrpělivě očekávali výsledek zasedání americké centrální banky FED. Trhy obecně předpokládají, že FED dnes ve večerních hodinách zvýší svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a také se čeká na vyjádření banky ohledně dalšího odhadu vývoje ekonomiky USA a také ohledně snižování bilanční sumy ve výši 4,5 bilionu dolarů. Bilance FEDu před finanční krizí dosahovala 1 bilionu dolarů. V centru pozornosti byla dnes také cena černého zlata, kde změna zásob surové ropy podle EIA k 9 červnu ukázala pokles o 1,661 mil. barelů, když se čekal pokles o 2,250 mil. barelů. Analytici IEA dnes také uvedli, že globální přebytek ropné produkce nad poptávkou stále přetrvává a to i přes veškeré snahy a dohody ropného kartelu OPEC a včetně jeho spojenců. Cena ropy WTI na tyto zprávy reagovala poklesem a dostala se pod technologickou úroveň 45 USD/barel.tj. více než -3,6%. Tato situace nevyhonovala akciím v těžebním sektoru ropy a z výše zmíněných důvodů se pod prodejní tlak dostalyakcie Marathon ( MRO ), které si odepsaly více než 3,1%, dále Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) se ztrátou 1,7%, Chesapeake Energy Corp. ( CHK ) se ztrátou více než 4,6%, dále Murphy Oil Corp. ( MUR ) ztratily 5,1% a také těžař ropy především z oceánu společnost Transocean ( RIG ), jejíž akcie uzavřely níž o necelých 5,3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely seanci se ztrátou více než 1,7%. Před měnovým rozhodnutím FEDu a při nervozitě investorů se dařilo žlutému kovu, kde cena kontraktu nejdříve atakovala úroveň 1276 USD/Troj. unci a přidala v průběhu obchodování více než 0,8%. Po zprávě FEDu se však situace obrátila a cena žlutého kovu se propadla pod úroveň 1260 USD/Troj.unci. Z této situace neprofitovaly akcie těžaře Randgold Resources ( GOLD ), které oslabily o necelé 1% a také akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( ABX ), jež se přehouply z předchozí ziskové roviny a na závěr oslabily o necelá 2,3%. Nedařílo se též konkurenční těžební společnosti Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), jejíž akcie ztratily více než 3,9%. Dnes se poměrně slušně dařilo sektoru zdravotní péče, který přidával více než 0,4%. Z farmaceutických společností stály za zmínku akcie Alexion Pharmaceuticals ( ALXN ), kde vedení firmy dnes jmenovalo nového finančního ředitele Paula Clancyho. Akcie posílily o více než 8,8%. Se ztrátou necelých 1,2% dnes obchodovaly akcie řetězce rychlého občerstvení Starbucks ( SBUX ) poté, co analytici společnosti Wedbush Securities snížili titulu doporučení z „outperform“ na „neutrální“. Cílová cena byla ponechána na 65 USD. Nike, Sanrio a Universal Studios čelí vyšetřování ze strany Evropské komise Verizon uzavřel převzetí internetových aktivit Yahoo!