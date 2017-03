Denní report - středa 15.03.2017

15.03.2017 21:20

ČR: Pražská burza mírně stoupá, nicméně Čez klesl podesáté v řadě, SRN: Německé akcie zakončily den v zeleném, DAX uzavřel nad 12 tis. body, USA: Slušné zisky v zámoříPražská burza Popis trhu Před večerním výstupem ze zasedání Fedu dnes investoři vyčkávali a podobně jako na západoevropských trzích, proběhla i na pražské burze opatrná seance. Index PX zaznamenal mírnou změnu, když posílil o 0,06% na 979 bodů, při podprůměrném celkovém zobchodovaném objemu 503 mil. Kč. Podesáté v řadě ztrácel Čez a to o -0,81% k 430 Kč, což se stalo při nejvyšším denním objemu 169 mil. Kč. Nedařilo se ani akciím O2 (-0,68%) a Erste Bank (-0,12%). Naopak posilovala Komerční banka (+0,58% 950 Kč) a Vig (+1,01% 639 Kč). Unipetrol dnes představil dlouho očekávánou strategii do roku 2021, kde se očekávala i dividendová politika, nicméně konkrétní čísla výplatního poměru nezazněla. Petrochemická společnost po openu ztrácela přes 2%, aby nakonec uzavřela s minimální změnou -0,09% pod 223 Kč. Fortuna dnes oznámila převzetí dvou rumunských sázkových společností od majoritního vlastníka finanční skupiny Penta. Akcie sázkové firmy přidaly +2,76% s oceněním těsně pod 108 Kč. Podnikové zprávy Společnost Unipetrol představila strategické cíle pro následující roky Fortuna přebírá rumunské sázkové a herní společnosti od majoritního akcionáře Fortbet Fortuna: Čísla k rumunským akvírovaným společnostem Erste Bank prodala ukrajinské půjčky o hodnotě 300 mil. eur Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Zaměstnanost (y-y) (4Q): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 1,2 % Očekávané události (eurozóna) 08:00 Registrace nových aut (EU27) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,2 % 11:00 CPI (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -- 11:00 CPI (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (únor - konečný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,9 % Popis trhu Německý DAX ve středu uzavřel v kladném teritoriu poté, co se po většinu dne pohyboval blízko nulové hranice. Rostly akcie Lufthansy (LHA +2,1 %), společnost uzavřela dlouhodobou smlouvu ohledně mezd s piloty a odbory. Ta by mohla vyřešit potíže s opakujícími se stávkami. Výše byl také Adidas (ADS +2,2 %) a včerejší ztráty korigovala Commerzbank (CBK +2,3 %). Nejvíce klesal E.ON (EOAN -3,3 %) po výsledcích, plán pro následující roky investory příliš nepotěšil. Níže se pohyboval také Volkswagen (VOW3 -0,8 %), poté co se objevily zprávy o policejní razii kvůli emisnímu skandálu v kancelářích dceřiné Audi. Po rozpačitých výsledcích a sníženém výhledu ztrácela pojišťovna Munich Re (MUV2 -0,8 %). Index Stoxx Europe 600 připsal čtvrtinu procenta, nejvíce rostly energetické společnosti, těžaři a finanční instituce. Podnikové zprávy Německý E.ON prezentoval rekordní ztrátu, chystá škrty USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (10. března): aktuální hodnota: 3,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,3 % CPI (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,6 % Jádrový CPI (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,3 % CPI (y-y) (únor): aktuální hodnota: 2,7 % očekávání trhu: 2,7 % předchozí hodnota: 2,5 % Jádrový CPI (y-y) (únor): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,2 % předchozí hodnota: 2,3 % Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (únor): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,4 % Index realitního trhu NAHB (březen): aktuální hodnota: 71 očekávání trhu: 65 předchozí hodnota: 65 Podnikové zásoby (leden): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,4 % Zásoby ropy, USA (DoE, 10. březen): aktuální hodnota: -237 tis. barelů očekávání trhu: 3133 tis. barelů předchozí hodnota: 8 209 tis barelů Popis trhu Americké akciové trhy si během dnešní obchodní seance připsaly slušné zisky. Široký akciový index S&P 500 zpevnil o 0,84 %. Technologický index Nasdaq přidal 0,7 % a tradiční akciový index Dow Jones posílil o 0,54 %. V rámci jednotlivých sektorů se nejlépe vedlo energetickému sektoru, který těžil z rostoucí ropy o 2,5 %. Finanční tituly dnes z očekávaného zvýšení základní úrokové sazby FEDem nic nevytěžily a se ztrátou 0,1 % zůstaly nejslabším sektorem. Na komoditním trhu se dařilo zlatu, které přidalo 1,5 %. Podnikové zprávy Evropská komise schválila převzetí mediálního domu Time Warner společností AT&T Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.