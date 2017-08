Denní report - středa 16.08.2017

16.08.2017 22:06

ČR: Praha opět na mírně vyšších hodnotách; SRN: Německý DAX zakončil se ziskem; USA: Americké akcie zakončily zajímavou seanci mírně výšePražská burza Hlavní zprávy Index výrobních cen (m-m) (červen)aktuální hodnota: -0,2 %očekávání trhu: -0,3 %předchozí hodnota: -0,7 % Index výrobních cen (y-y) (červen)aktuální hodnota: 1,1 %očekávání trhu: 1,0 %předchozí hodnota: 1,3 %Index exportních cen (y-y) (červenec)aktuální hodnota: -0,4 %očekávání trhu: --předchozí hodnota: 1,0 %Index importních cen (y-y) (červenec)aktuální hodnota: 0,5 %očekávání trhu: --předchozí hodnota: 3,2 %HDP (q-q) (2Q)aktuální hodnota: 2,3 %očekávání trhu: 0,8 %předchozí hodnota: 1,5 %HDP (y-y) (2Q)aktuální hodnota: 4,5 %očekávání trhu: 3,0 %předchozí hodnota: 3,0 % Popis trhu Pražská burza zaznamenala velmi obdobný vývoj jako v rámci včerejšího dne. Pohyb indexu byl nadále ve velmi úzkém pásmu v mírně kladných hodnotách, podobná byla i struktura pohybu jednotlivých titulů. Odlišností byl podstatně navýšený objem obchodů, který dnes přesáhnul 670 mil. Kč. Index PX zavřel se ziskem 0,13 % na 1033,83 bodech. Nejvíce kladných bodů do indexů přidával ČEZ, který se posunul na 418 Kč a přidal 0,89 %. Kurz pozitivně reagoval na výrazný růst cen emisních povolenek (+5%), které podpořily rovněž ceny energetické energie. Kontrakt na příští rok je na německém trhu na nových letošních maximech. Přes růst z posledních dní ČEZ nadále zaostává za vývojem v sektoru a to ať už z pohledu vývoje v posledních týdnech, tak z pohledu vývoje od začátku roku. Stejně jako včera byly zátěží pro index akcie Monety, které oslabily o 1% a obchodovaly se pod hranicí 75 Kč. U titulu byl dnes suverénně nejvyšší objem, který přesáhl 300 mil. Kč. Ze tří bankovních titulů zastoupených na pražské burze považujeme akcie Monety na současných tržních úrovních za investičně nejatraktivnější a navýšili jsme pozici v modelovém portfoliu PortFio. Výraznější ztrátu si dnes připsaly rovněž akcie pojišťovny VIG (-1,6 %). V mírně kladných číslech se držely naopak Erste Group (+0,52%) a Komerční banka (+0,1%). Zvýšený zájem po lepších výsledcích pokračoval u akcií Stock Spirits. Titul roste již 9 seancí v řadě, během kterých si připsal růst o více jak 25% a dostal se na letošní maxima. Dnes kurz přidal další 4,38% Podnikové zprávy Česká spořitelna zvýšila cílovou cenu pro akcie CME z 2,30 USD na 4,85 USD Německo Popis trhu Index DAX připsal 0,71 % na na 12 263,86 b. Evropské akcie se již plně vzpamatovaly ze ztrát, které utrpěly minulý týden a mírně rozšířily úterní zisky. Na německém trhu se dařilo utilitám v návaznosti na růst cen elektřiny - RWE (RWE +2,9 %), Uniper (UN01 +1,3 %). Rostly také akcie Siemensu (SIE) nebo společnosti Continental (CON). Středeční bilanci pak mírně kazil Deutsche Telekom (DTE) nebo Adidas (ADS). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,6 %, nejvíce rostly suroviny a průmyslový sektor. Hlavní zprávy (eurozóna) HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q)aktuální hodnota: 0,6 %očekávání trhu: 0,6 %předchozí hodnota: 0,6 %HDP (sezónně očištěno) (y-y) (2Q)aktuální hodnota: 2,2 %očekávání trhu: 2,1 %předchozí hodnota: 2,1 % M. Draghi na konferenci v Jackson Hole s novými informacemi o měnové politice nepřijde, píše Reuters USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (11. srpen)aktuální hodnota: 0,1 %očekávání trhu: --předchozí hodnota: 3,0 % Započatá výstavba (červenec)aktuální hodnota: 1155 tis.očekávání trhu: 1220 tis.předchozí hodnota: 1215 tis.Započatá výstavba (m-m) (červenec)aktuální hodnota: -4,8 %očekávání trhu: 0,4 %předchozí hodnota: 8,3 %Počet nově vydaných stavebních povolení (červenec)aktuální hodnota: 1223 tis.očekávání trhu: 1250 tis.předchozí hodnota: 1254 tis.Počet nově vydaných stavebních povolení (m-m) (červenc)aktuální hodnota: -4,1 %očekávání trhu: -2,0 %předchozí hodnota: 7,4 % Změna zásob surové ropy podle EIA (11. srpen)aktuální hodnota: -8945 tis.očekávání trhu: -3382 tis.předchozí hodnota: -6451 tis.Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (11. srpen)aktuální hodnota: 678 tis.očekávání trhu: --předchozí hodnota: 569 tis.Změna zásob benzínu podle EIA (11. srpen)aktuální hodnota: 22 tis.očekávání trhu: -900 tis.předchozí hodnota: 3424 tis Změna zásob destilátů podle EIAaktuální hodnota: 702 tis.očekávání trhu: --předchozí hodnota: -1729 tis. Popis trhu Americké indexy zahájily středeční seanci v pozitivním duchu, index S&P 500 připisoval téměř půl procenta. Trhy však velkou část zisků opět odevzdaly s blížícím se vydáním minutes ze zasedání Fedu a zprávami z Bílého domu. Zajímavou seanci akcie zakončily pouze s mírnými zisky (S&P 500 +0,14 %, Nasdaq +0,19 %), kterým navíc pomohl slabší dolar. Z hlediska sektorů se dnes dařilo zejména surovinám, klesala naopak energetika v kontrastu s evropskou seancí. Na poli výsledků je tento týden poměrně klidný, ve středu doplnil řadu retailových prodejců Target se slušnými čísly. Ve čtvrtek reportuje WalMart, Staples či Gap. Více kurzotvorných událostí bylo na poli měnověpolitickém či v dění kolem Bílého domu. Z minutes z červencového zasedání je patrné, že členové FOMC podrobně debatovali o inflaci (stále pod 2 %) a nechávají si prostor pro zářijové zasedání ohledně redukce rozvahy. V rámci Fedu se začínají ozývat pochybovačné hlasy ohledně dodržení inflačního cíle, někteří členové si myslí, že pod 2% hranicí by ukazatel mohl setrvat déle, než se současně očekává. Možné neshody tak oddalují další zpřísňování měnových podmínek. Ohledně redukce rozvahy v minutes nic konkrétního zmíněno není. Futures indikují další zvýšení sazeb až na jaře 2018, třetího letošního zvýšení se tedy s rostoucí jistotou nedočkáme. Trhy také reagovaly na ukončení činnosti poradních sborů prezidenta Trumpa poté, co je šéfové velkých korporací po prezidentových kontroverzních výrocích začali hromadně opouštět. Dolar dnes po většinu dne posiloval, po minutes však zisky ztratil a zakončil na páru s eurem slabší o 0,3 %. Na měnové pohyby reagovaly i komodity (= smazáním ztrát), výnosy amerických dluhopisů po minutes klesly (cena vzrostla). Podnikové zprávy Maloobchodní řetězec Target reportoval pozitivní výsledky za 2Q