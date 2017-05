Denní report - středa 17.05.2017

17.05.2017 22:26

ČR: Pražská burza přerušila růstovou šnůru, SRN: Německé akcie uzavřely s největší ztrátou od listopadu, trhům nesvědčí politický chaos, USA:Americké akciové trhy uzavřely v červeném teritoriu.Pražská burza Hlavní zprávy 09:00 Index výrobních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,1 % 09:00 Index výrobních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 % 09:00 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,5 % 09:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,8 % Popis trhu Na globálních akciových trzích zavládla negativní nálada poté, co americká média reportovala, že Trump požadoval po odvolaném šéfovi FBI Comeym, aby zastavil vyšetřování bývalého bezpečnostního poradce. Negativní sentiment zasáhl i pražskou burzu a index PX oslabil o -0,63% na 1 020 bodů. Nicméně velký podíl na ztrátě měl technický pokles akcií Vig, které se dnes první den obchodovaly bez nároku na dividendu 0,80 EUR. Nebýt této akce tak by pražská burza poklesla o mírnějších -0,36%. Nedařilo se Čezu, který odevzdal včerejší zisk, když odepsal -2,35% na 441 Kč. Zítra se má rozhodovat o prodeji elektrárny Počerady. Korekce po předchozích růstech pokračovala na Cme, tentokrát s větší intenzitou a to -6,38% k 98 Kč. Rovněž na Unipetrolu se vybíraly letošní zisky a titul klesl o -2,26% na 280 Kč. Naopak dařilo se Pegasu (942 Kč +2,39%) po zprávě, že společnost Wood Textiles Holding navýšila podíl na 25,28% z 20,43%. Se ziskem uzavřel i defenzívně laděný Philip Morris (14 050 Kč +2,09%) a akcie O2 (280 Kč +1,08%). Mírně v kladném teritoriu zakončila Erste Bank (+0,36%) a Komerční banka (977 Kč +0,52%). Podnikové zprávy Skupina Czech Coal prodloužila nabídku na koupi elektrárny Počerady ČEZ zahajuje jednání s vybranými zájemci o prodeji bulharských aktiv ČEZ od června vyčlení jaderné elektrárny do nově vzniklé divize Největší akcionář Pegasu Wood navýšil podíl ve firmě z 20,43 % na 25,28 % Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Stavební výroba (m-m) (březen): aktuální hodnota: -1,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 6,9 % / revize 5,5 % Stavební výroba (y-y) (březen): aktuální hodnota: 3,6 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 7,1 % / revize 5,5 % CPI (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,8 % CPI (y-y) (duben - konečný): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,5 % CPI jádrový (y-y) (duben - konečný): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 1,2 % Očekávané události Popis trhu Index DAX odepsal 1,35 % na 12631,61 b. V pondělí uzavřel DAX a další evropské akciové indexy na historickém maximu. Není divu, že investoři při politických turbulencích v USA vybírají zisky a hledají bezpečné přístavy v podobě německých dluhopisů a zlata. Obě zmíněná aktiva dnes rostla, dařilo se také euru vůči dolaru. Mezi evropskými akciemi se nejhůře dařilo finančnímu sektoru, naopak energetické firmy podpořené růstem ropy ztrácely minimálně. Na německém trhu největší ztráty zaznamenala Deutsche Bank (DBK; -3,5 %). Nedařilo se ani akciím Vonovia (VNA; -3,4 %). Kury společností HeidelbergCement (HEI) a Commerzbank (CBK) oslabily o 2,9 %. Růstovou výjimku představovaly akcie ocelárny ThyssenKruppu (TKA; +3,1 %), u kterých pokračoval včerejší růst po zprávě o dohodě Tata Steel s britskými úřady, která by měla usnadnit jednání společností o joint venture v Evropě. USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (12. května): aktuální hodnota: -4,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,4 % Změna zásob surové ropy podle EIA (12. května): aktuální hodnota: -1753 tis. očekávání trhu: -2845 tis. předchozí hodnota: -5247 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (12. května): aktuální hodnota: 35 tis. očekávání trhu: -500 tis. předchozí hodnota: -438 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (12. května): aktuální hodnota: -413 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: -150 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (12. května): aktuální hodnota: -1944 tis. očekávání trhu: -1500 tis. předchozí hodnota: -1587 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. května): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 236 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. května): očekávání trhu: 1950 tis., předchozí hodnota: 1918 tis. 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (květen): očekávání trhu: 42873, předchozí hodnota: 22,0 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (14. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,7 15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,5 16:00 Index předstihových ukazatelů (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 % 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (12. května): očekávání trhu: 60, předchozí hodnota: 45 Popis trhu Ve středeční obchodní seanci americké akciové trhy otevřely korekcí a index Dow Jones uzavřel s více než 1,2% ztrátou. Do středu zájmu se dostává první výraznější Trumpova krize a objevují se také hlasy, že první výraznější Trumpova krize se stále prohlubuje místo toho, aby se uklidňovala. Objevují se také názory, že případné odvolání prezidenta by mělo stejně dramatické dopady na trhy, jako jeho zvolení, ale v opačném gardu. V případě, že by Trump svou velkou první krizi neustál, tak by trhy mohly dostat impulz, k silnější korekci. Cena černého zlata po dopoledním poklesu zamířila zpátky do zisku. Trhem se také šířila nedůvěra v možný pozitivní vliv druhého kola ze strany regulace OPECu. Podle analytiků někteří investoři se vzhledem k nastavení trhu by se mohli ve druhé polovině roku obávat, aby krok OPECu nevyzněl naprázdno a ke stabilizaci mezi nabídkou a poptávkou tak nepřispěl. EIA při svém týdenním reportu ukázala pokles zásob o 1,753 mil. barelů a také lehký pokles domácí produkce, jež rostla kontinuálně v předchozích 11 týdnech. Tato situace vyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) posilovaly více než 0,5% v závěru si odepsaly 0,2%. Naopak po předchozím růstu akcie Cabot Oil & Gas Corp. si odepsaly více než 1,7%. Nedaří se také těžaři ropy a mědi Freeport McMorran Cop. ( FCX ), jehož akcie uzavřely slabší o 2,3%. Pod tlakem se dnes ocitl finanční sektor a reagoval tak na riziko a možné důsledky Trumpových potíží a tím možné nesplnění jeho příslibů. Nedařilo se tak akcií m Citigrou ( C ), které oslabily více než 3,7%%a také konkurenční akcie Bank of America Corp. ( BAC ), jež si odepsaly více než 5,7%. Z investičních bank se pod prodejní tlak dostaly akcie Goldman Sachs ( GS ) se ztrátou 5,2% a také JP Morgan Chase ( JPM ) se ztrátou necelých 3,8%. Naopak díky rostoucímu riziku se daří žlutému kovu a cena zlata se posunula k hodnotě 1258 USD/Troj.unci tj.posiluje o 1,78%. Předchozí zisky si stále udržela společnost BlackBerry ( BBRY ), která oznámila spolupráci s Aston Martin a Range Rover na testování bezpečnostní služby, která by dálkově testovala vozidla na přítomnost počítačových virů a sdělila řidičům, že budou v kritickém ohrožení, pokud se jich rychle nezbaví. Akcie zkorigovaly o více než 0,3%. Podnikové zprávy Řetězec rychlého občerstvení Jack in the Box ve 2Q překonal očekávání Výsledky maloobchodního řetězce Target za 1Q překonaly očekávání díky menšímu poklesu tržeb