Denní report - středa 18.01.2017

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu stoupla, SRN: Dax končí dnešní seanci silnější o 0,5 % , USA: Projev J. Yellen podpořil v závěru seance finanční sektorPražská burza Popis trhu Pražská burza se po většinu seance pohybovala mírně v záporném teritoriu, nicméně ke konci obchodního dne se překlopila do plusu, v souvislosti se zlepšením nálady na západoevropských trzích. Index PX nakonec posílil o 0,29% na 925 bodů a přerušil tak ztráty z tohoto týdne. Kurzové změny jednotlivých emisí byly velmi omezené. Čez ukončil sérii čtyř poklesů v řadě a posílil o 0,50% na 423 Kč. Erste Bank dopoledne klesala a podporu nalezla až na metě 760 Kč, od které se odrazila nahoru a uzavřela s mírným ziskem 0,22% na 770 Kč. Komerční banka si polepšila o 0,64% na 886 Kč. Naopak Moneta Money Bank pokračovala v klesajícím trendu a zastavila se na psychologické metě 80 Kč (-0,44%). Celkový objem obchodů ve výši 400 mil. Kč zaostal za průměrem, nicméně oproti úvodu týdne došlo k mírnému zlepšení. Podnikové zprávy Významný akcionář společnosti CETV navrhuje obměnu vedení a prodej společnosti Německo Hlavní zprávy CPI (y-y) (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % CPI (m-m) (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: 0,7 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 1,0 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % Eurozóna: Stavební výroba (m-m) (listopad): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 0,8 % Stavební výroba (y-y) (listopad): aktuální hodnota: 0,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,2 %; revize: 1,8 % CPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,5 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -0,1 % CPI (y-y) (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: 1,1 % předchozí hodnota: 1,1 % CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 0,9 % Očekávané události 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28,4 mld. 10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 32,8 mld. 13:45 Refinanční sazba ECB (19. ledna): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 % 13:45 Zápůjční sazba ECB (19. ledna): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 % 13:45 Depozitní sazba ECB (19. ledna): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 % Popis trhu Německý akciový index DAX končí dnešní obchodní seanci silnější o 0,5 %. Nejlépe performující emisí dnešního dne byly akcie Adidasu. Výrobce sportovního zboží dnes potěšil své akcionáře 3% zhodnocením. Slušnými zisky se prezentoval rovněž Bayer (+1,5 %) a energetická společnost E.ON (+1,5 %). Akcie energetické společnosti si od začátku roku připsaly již 10 %. Nedařilo se naopak akciím letecké společnosti Deutsche Lufthansa (-0,9 %), které ztratily část zisků z předchozích dní živených spekulacemi o možném kapitálovém vstupu společnosti Etihad do akcionářských struktur Lufthansy. CEO asijské aerolinky dnes odmítl jakekoliv plány na majetkovou účast v Lufthanse. Slabší den má za sebou i německá zajišťovna Munich Re, jejíž akcie ztratily 0,4 %. Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (13. ledna): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 5,8 % CPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,2 % Jádrový CPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,2 % CPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,1 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 1,7 % Jádrový CPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,2 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 2,1 % Průmyslová produkce (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: -0,4 %; revize: -0,7 % Využití kapacit (prosinec): aktuální hodnota: 75,5 % očekávání trhu: 75,4 % předchozí hodnota: 75,0 %; revize: 74,9 % Index realitního trhu NAHB (leden): aktuální hodnota:67 očekávání trhu: 69 předchozí hodnota: 70; revize: 69 Očekávané události 14:30 Započatá výstavba (prosinec): očekávání trhu: 1187 tis., předchozí hodnota: 1090 tis. 14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): očekávání trhu: 1225 tis., předchozí hodnota: 1201 tis. 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. ledna): očekávání trhu: 252 tis., předchozí hodnota: 247 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. ledna): očekávání trhu: 2075 tis., předchozí hodnota: 2087 tis. 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (leden): očekávání trhu: 42750, předchozí hodnota: 42876 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,1 Popis trhu Americké akciové trhy v závěrečných hodinách dnešní obchodní seance nepatrně vylepšily celkovou bilanci, k čemuž jim výrazně pomohl především finanční sektor (+0,8 %). Po projevu guvernérky FEDu J. Yellen, v němž se mj. pochvalně vyjádřila ke stavu americké ekonomiky, vystřelily výnosy desetiletých státních dluhopisů o 4% na 2,42 %. Promptně reagoval rovněž americký dolar, jenž vůči euru posiluje o 0,64 %. Prostředí rostoucích výnosů na dluhopisech naopak nesvědčilo defenzivním telekomunikacím, které dnes ztratily 0,8 %. Podnikové zprávy Společnost Target snížila výhled na 4Q kvůli nízkému využití dopravy Banka Citigroup za 4Q překonala odhady analytiků Investiční banka Goldman Sachs oznámila výsledky za 4Q, které překonaly očekávání Komodity Ropa Produkce ropy z břidlic by se v únoru měla podle EIA zvýšit