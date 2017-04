Denní report - středa 19.04.2017

19.04.2017 22:16

ČR: Pražská burza neudržela denní zisky a mírně oslabila, SRN: Německé akcie se symbolickými zisky, USA: Americké akcie s mírnou ztrátouPražská burza Očekávané události 09:00 Index výrobních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,4 % 09:00 Index výrobních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 % 09:00 Index exportních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 % 09:00 Index importních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,2 % Popis trhu Přestože se index PX po většinu seance pohyboval v kladném teritoriu, nakonec denní zisky ztratil a oslabil počtvrté v řadě a to o -0,05% na 967 bodů. Výnosy na vyspělých dluhopisových trzích korigovaly předchozí ztráty, což podporovalo v Evropě finanční sektor, naopak nedařilo se utilitám. Na našem trhu byly úspěšné především rakouské finanční emise, když Erste Bank přidala 1,70% na 797 Kč a Vig si polepšil o 1,36% na 595 Kč. Naopak nedařilo se Čezu, který odepsal -1,16% na 434 Kč. Pod prodejní tlak se dostala i Moneta Money Bank (-1,25%) při nejvyšším denním objemu 237 mil. Kč a Komerční banka (933 Kč -1,28%). V záporu zakončil rovněž Unipetrol (-0,46%) a Kofola (-0,56%). Včerejší zisky rozšířila Fortuna (108 Kč +1,46%) a dařilo se taktéž akciím Cme (81 Kč +1,76%). Podnikové zprávy Komerční banka snižuje doporučení pro akcie Pegasu Nonwovens, cílovou cenu zvyšuje na 876 Kč ČEZ plánuje do roku 2035 odstavení více než poloviny kapacity uhelných zdrojů v republice ČEZ vnímá zájem o bulharská aktiva ze strany několika společností, říká Cyrani Akcie Philip Morris se dnes obchodují naposledy s nárokem na dividendu Moneta oznámila rezignaci předsedy dozorčí rady a člena výboru pro audit Christophera M. Chamberse Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Registrace nových aut (EU27) (březen): aktuální hodnota: 11,2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,2 % Obchodní bilance (sezónně očištěno) (únor): aktuální hodnota: 19,2 mld. očekávání trhu: 18,0 mld. předchozí hodnota: 15,7 mld. Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor): aktuální hodnota: 17,8 mld. očekávání trhu: 16,2 mld. předchozí hodnota: -0,6 mld. CPI (m-m) (březen): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0,8 % předchozí hodnota: 0,4 % CPI (y-y) (březen - konečný): aktuální hodnota: 1,5 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,5 % CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,7 % předchozí hodnota: 0,7 % Očekávané události 08:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 % 08:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,1 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Stavební výroba (m-m) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,3 % 11:00 Stavební výroba (y-y) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -6,2 % 16:00 Spotřebitelská důvěra (duben - první, předběžný): očekávání trhu: -4,8, předchozí hodnota: -5,0 Popis trhu Německé akcie uzavřely dnešní obchodování podobně jako řada dalších západoevropských trhů se symbolickými zisky. Index DAX posílil o 0,13% na 12 016 bodů. Dařilo se bankám (CBK +4,5%), letecké Lufthanse (LHA +4,2%) a ocelářskému ThyssenKruppu (TKA +2,7%). Oslabovala naopak televizní ProSieben (PSM -2,9%), energetické společnosti (EOAN -1,1%) nebo chemička BASF (BAS -0,9%). USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (14. dubna): aktuální hodnota: -1,8 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 1,5 % Změna zásob surové ropy podle EIA (14. dubna): aktuální hodnota: -1034 tis. očekávání trhu: -1400 tis. předchozí hodnota: -2166 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (14. dubna): aktuální hodnota: -778 tis. očekávání trhu: 175 tis. předchozí hodnota: 276 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (14. dubna): aktuální hodnota: 1542 tis. očekávání trhu: -2000 tis. předchozí hodnota: -2973 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (14. dubna): aktuální hodnota: -1955 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: -2153 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. dubna): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 234 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. dubna): očekávání trhu: 2024 tis., předchozí hodnota: 2028 tis. 14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (duben): očekávání trhu: 25,5, předchozí hodnota: 32,8 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (16. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,0 15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,0 16:00 Index předstihových ukazatelů (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,6 % 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (14. dubna): očekávání trhu: 49, předchozí hodnota: 10 Popis trhu Americké akcie během dnešní seance postupně slábly a uzavřely obchodování s mírnou ztrátou. DJIA ztratil 0,6%, index SP500 si odepsal 0,2%, zatímco kompozitní NASDAQ jako jediný uzavřel se symbolickým ziskem 0,2%. Dařilo se zejména zdravotnickým firmám (+0,4%), spotřebitelskému sektoru (+0,1%) a průmyslovým společnostem (+0,1%). Oslabily naopak energetické firmy (-1,4%) a utility (-0,7%). V rámci indexu SP500 si dobře vedl výrobce zdravotnických potřeb Intuitive Surgical (ISRG +6,5%). Firma potěšila investory vyššími tržbami. Na slabší než očekávané tržby naopak doplatily akcie technologické IBM (IBM -5,2%). Na komoditních trzích po zprávě o zásobách prudce padala cena ropy (-3,6%). Oslabily rovněž vzácné kovy (zlato -0,8%, stříbro -0,8%) a pšenice (-0,6%). Dařilo se naopak zemnímu plynu (+1,3%) nebo sóje (+0,4%). Podnikové zprávy Výnosy IBM v 1Q klesly dvacátý kvartál v řadě a zaostaly za očekáváním, akcie ztrácí 5 % Yahoo! oznámilo pozitivní výsledky za 1Q 2017, k uzavření obchodu s Verizonem dojde v červnu Facebook se hodlá zaměřit na rozšířenou realitu Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.