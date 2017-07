Denní report - středa 19.07.2017

Pražská burza Očekávané události 09:00 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -0,5 % 09:00 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,8 % 09:00 Index exportních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,3 % 09:00 Index importních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,1 % Popis trhu Po dvou růstových seancích dnes hledala pražská burza směr dalšího vývoje. Index střídavě osciloval v kladném a záporném teritoriu a nakonec zaznamenal kosmetický pokles o -0,01%. Zároveň kurzové změny jednotlivých emisí byly spíše menší a celkový zobchodovaný objem podprůměrný. S největším objemem a to 165 mil. Kč se obchodoval Čez, který se poklesem o -0,92% vrátil pod psychologickou hranici 400 Kč na 397 Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankovním emisím, když Komerční banka předchozí růsty korigovala mírným oslabením o -0,10% a Moneta Money Bank odepsala -0,13%. Naopak rakouské finanční tituly zakončily v kladném teritoriu, Erste Bank si polepšila o 0,46% na 908 Kč a Vig se zvedl o 0,24% na 670 Kč. Slušný přírůstek zaznamenaly akcie Fortuny (+1,45% 140 Kč), naopak Unipetrol korigoval z psychologické mety 300 Kč o -0,33% na 299 Kč. Akcie Cme, O2 a Philip Morris zakončily beze změny. Podnikové zprávy Nabídka na odkup akcií Pegasu ve výší 1010 Kč za akcii je maximální možná, říká Dyba z R2G Rohan ČEZ informoval, že k obnovení druhého reaktoru Jaderné elektrárny Temelín dojde o pět dní dříve Německo Hlavní zprávy Očekávané události 08:00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 % 08:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,8 % Popis trhu Německý index DAX uzavřel středeční seanci v kladných číslech, když připsal 0,22 % na na 12457,71 b. Nejlépe se dnes dařilo akciím společnosti Infineon Technologies (IFX; +1,8 %), zisky připisovala i firma SAP (SAP; +1,7 %). V kladných číslech dále uzavřely akcie společností Bayer (BAYN; +1,1 %), Beiersdorf (BEI; +0,7 %) a E.ON (EOAN; +0,7 %). Naopak nejvýrazněji odepisovala Commerzbank (CBK; -2,8 %). V záporu uzavřel také Siemens (SIE; -1,1 %) a Deutsche Boerse AG (DB1; -0,9 %). Podnikové zprávy Hlavní zprávy (eurozóna) Stavební výroba (m-m) (květen): aktuální hodnota: -0,7 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 0,3 % Stavební výroba (y- y) (květen): aktuální hodnota: 2,6 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 3,2 % / revize 3,3 % Očekávané události (eurozóna) 10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 22,2 mld. 10:00 Běžný účet ECB (bez sezónního očištění) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 21,5 mld. 13:45 Refinanční sazba ECB (k 20. červenci): očekávání trhu: 0,00 %, předchozí hodnota: 0,00 % 13:45 Depozitní sazba ECB (k 20. červenci): očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 % 13:45 Zápůjční sazba ECB (k 20. červenci): očekávání trhu: -0,40 %, předchozí hodnota: -0,40 % Podnikové zprávy (eurozóna) Daimler vyčlení 220 mil. EUR na snižování emisí svých automobilů USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA očekávání trhu (květen): aktuální hodnota: 6,3 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -7,4 % Započatá výstavba očekávání trhu (červen): aktuální hodnota: 1215 tis. očekávání trhu 1160 tis. předchozí hodnota: 1092 tis. Započatá výstavba (m-m) (červen): aktuální hodnota: 8,5 % očekávání trhu: 6,2 % předchozí hodnota: -5,5 % Počet nově vydaných stavebních povolení: aktuální hodnota: 1254 tis. očekávání trhu: 1201 tis. předchozí hodnota: 1168 tis. Počet nově vydaných stavebních povolení (m-m): aktuální hodnota: 7,4 % očekávání trhu: 2,8 % předchozí hodnota: - 4,9 % Změna zásob surové ropy podle EIA: aktuální hodnota: -4727 tis. očekávání trhu: -3500 tis. předchozí hodnota: -7564 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA: aktuální hodnota: -23 tis. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -1948 tis. Změna zásob benzínu podle EIA: aktuální hodnota: -4445 tis. očekávání trhu: -1300 tis. předchozí hodnota: -1647 tis. Změna zásob destilátů podle EIA: aktuální hodnota: -2137 tis. očekávání trhu: 1200 tis. předchozí hodnota: 3131 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 15. červenci): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 247 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (k 8. červenci): očekávání trhu: 1950 tis., předchozí hodnota: 1945 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (k 16. červenci): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47 15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (červenec), očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52 16:00 Spotřebitelská důvěra (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,8 16:00 Index předstihových ukazatelů (červen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 % 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (k 14. červenci): očekávání trhu: 34, předchozí hodnota: 57 Popis trhu Americké indexy přepisují historické tabulky. Ve středeční seanci se americké akciové trhy posunuly do kladné roviny. Index Dow Jones přidal 0,23% a S&P 500 uzavřel silnější o 0,46%. Investoři byli však opatrní a zdá se, že ještě nestrávili neúspěch Donalda Trumpa, tj. zrušit systém zdravotního pojištění bývalé hlavy státu Baracka Obamy. Proti republikánskému návrhu na novou reformu se tak postavili další 2 senátoři a Donald Trump tak prakticky ztrácí šance na prosazení svého plánu v horní komoře Kongresu. Podle analytiků tento neúspěch vystavuje pochybnosti nad plánovanou daňovou reformou. Tuto situaci odnáší dolar, jehož hodnota k euru je na úrovni 1,1520. V centru zájmu byla ropa, která posilila díky slabému dolaru a také pozitivní zprávě ohledně schůzky ropných představitelů v Petrohradu 24. července. V kontrastu s tím se objevila zpráva, že Ekvádor nebude schopen dostát závazku OPECU a už v tomto měsíci začne zvyšovat svojí produkci. Porušení dohody je z hlediska světové produkce zanedbatelné, ale tento krok může vytvořit nebezpečný precedent pro ostatní země. Dnes byla také EIA zveřejněna změna zásob surové ropy, která v minulém týdnu poklesla o 4,727 mil. barelů, když očekávání trhu byl pokles o 3,5 mil. barelů. Cena WTI se tak dostala nad hranici úrovně 47 USD/barel a posílila o 1,5%. Tato situace vyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak se dařilo společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z vrtných plošin v oceánu a její akcie posilily o více než 3,2%. Dařilo se také akciím těžařské společnosti Marathon Oil Corp.( MRO ), které si připsaly více než 4,6% a také akcie Cabot Oil &Gas Corp. ( COG ), jež jsou silnější o více než 1,5%. Zájmu investorů se těšily též akcie těžební společnosti Murphy Oil Corp. ( MUR ), které posílily o více než 6,3%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB), které obchodovaly se ziskem větším než 2%. Své výsledky zveřejnila americká finanční skupina Morgan Stanley ( MS ). Šestá největší banka podle aktiv v USA za 2Q. roku 2017 svými výsledky překonala očekávání analytiků. Zisk na akcií dosáhl 87 centů, když očekávání počítalo jen se 76 centy. Příjmy banky dosáhly 9,5 miliardy dolarů, když očekávání počítalo s částkou 9,09 miliardy dolarů. Podnikání v oblasti správy majetku společnosti generovalo 25% ziskovou marži. Akcie Morgan Stanley ( MS ), uzavřel obchodování se ziskem více než 3,3%. Velmi slušný růst více než 21% předvedla dnes farmaceutická společnost Vertex Pharmaceuticals ( VRTX ), kde společnost oznámila výsledek tří studií s kombinacemi tří léčiv, které se zabývají cystickou fibrózou. Společnost již obdržela souhlas FDA s několika léky pro léčbu pacientů s cyklickou fibrózou. Výsledky léčby jsou zatím velmi úspěšné a pomáhají tak větší skupině pacientů s tímto vzácným onemocněním. IBM reportovalo meziroční pokles výnosů již 21. kvartál v řadě, zisk byl však i přesto nad odhady Bank of America Merrill Lynch očekává, že ČNB zvýší sazby již v srpnu, koruna dnes prudce posílila Výsledky Morgan Stanley za 2Q nad očekávání