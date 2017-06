Denní report - středa 21.06.2017

21.06.2017 22:30

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší ztráty, SRN: Německý DAX uzavřel středeční seanci v záporu, USA:Index Dow Jones v červeném teritoriu.Pražská burza Hlavní zprávy Měnověpoliticky to na růst sazeb ve třetím čtvrtletí nevypadá, říká guvernér ČNB Rusnok Popis trhu Pražská burza navázala na včerejší ztrátu a měřeno indexem PX oslabila o dalších -0,32% na 994 bodů. Negativní nálada dnes vládla i na západoevropských trzích. Nedařilo se především finančním emisím, když Komerční banka odepsala -0,67% na 909 Kč, Moneta Money Bank klesla o -0,52% na 77 Kč a Vig přišel o -0,41% k 649 Kč. Odolala tak pouze Erste Bank, která stagnovala pod 850 Kč, nicméně denní ztráty umazala až v závěrečné aukci. Největší zátěží pro index byl pokles akcií O2 a to o -2,25% se závěrem pod metou 280 Kč. Čez stagnoval u 445 Kč, při nejvyšším denním objemu 211 mil. Kč. Titul se tento týden obchoduje naposled s nárokem na dividendu a dnes probíhá valná hromada, kde se schvaluje její výše. Philip Morris po včerejší odmlce opět posiloval a zakončil na 14 980 Kč (+1,77%), což je nejvyšší uzavírací úroveň od roku 2006. V kladném teritoriu končí i Fortuna (+0,92%) Podnikové zprávy Valná hromada Kofoly schválila výplatu dividendy ve výši 13,50 korun na akcii ČEZ: na dnešní VH očekáváme schválení dividendy ve výši 33 Kč. Jaká dividenda bude v příštím roce? Tomáš Pleskač a Ladislav Štěpánek potvrzeni jako členové představenstva ČEZu Německo Očekávané události (eurozóna) 16:00 Spotřebitelská důvěra (červen - první, předběžný): očekávání trhu: -3,0, předchozí hodnota: -3,3 Popis trhu Německý DAX uzavřel středeční seanci slabší o 0,39 % na 12764,24 b. Index tahaly dolů akcie Deutsche Boerse AG (DB1; -1,8 %), nedařilo se ani společnostem Vonovia (VNA; -1,3 %) a Fresenius Medical Care (FME; -1,1 %). O mnoho lépe si nevedl ani Beiersdorf (BEI; -0,9 %) . Výraznějšího růstu se ve středu dočkaly pouze akcie ocelářského a technologického koncernu ThyssenKrupp (TKA; +2,1 %). Ty tak reagovaly na zprávy o prodloužení dohody o dodávkách nerezové ocely a niklových výrobků pro ITP v Indii a Mexiku až do roku 2022. Firma to uvedla v prohlášení na svých webových stránkách. O mnoho slaběji posléze posilovala také společnost Merck (MRK; +0,6 %). USA Hlavní zprávy OPEC zvažuje výraznější omezení těžby ropy, říká íránský ministr ropného průmyslu Index žádostí o hypotéky MBA (16. června): aktuální hodnota: 0,6 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,8 % Prodeje existujících domů (květen): aktuální hodnota: 5,62 mil. očekávání trhu: 5,54 mil. předchozí hodnota: 5,57 mil. / revize 5,56 mil. Prodeje existujících domů (m-m) (květen): aktuální hodnota: 1,1 % očekávání trhu: -0,5 % předchozí hodnota: -2,3 % / revize -2,5 % Změna zásob surové ropy podle EIA (16. června): aktuální hodnota: -2451 tis. očekávání trhu: -1200 tis. předchozí hodnota: -1661 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. června): aktuální hodnota: -1080 tis. očekávání trhu: -700 tis. předchozí hodnota: -1156 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (16. června): aktuální hodnota: -578 tis. očekávání trhu: 500 tis. předchozí hodnota: 2096 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (16. června): aktuální hodnota: 1079 tis. očekávání trhu: 500 tis. předchozí hodnota: 328 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 237 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. června): očekávání trhu: 1930 tis., předchozí hodnota: 1935 tis. 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 % 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (18. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,0 15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,5 16:00 Index předstihových ukazatelů (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 % 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (16. června): očekávání trhu: 56, předchozí hodnota: 78 17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (červen): očekávání trhu: 9, předchozí hodnota: 8 Popis trhu Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy pohybovaly v červeném teritoriu. Index Dow Jones ztratil 0,30% a index S&P 500 oslabil o 0,13%. V centru pozornosti investorů byla dnes ropa, kde americká agentura EIA dnes reportovala zásoby ropy v USA, které ve 24 týdnu poklesly o 0,5%, respektive o 2,5 mil. barelů, když trh počítal s poklesem o cca 2,7 mil. barelů. Ceny americké lehké ropy WTI se tak dostávají k cenové úrovni 43 USD/barel. což je nejníže od poloviny loňského roku. Pod úroveň 43 USD/barel se již ropa podívala. Důvodem celkového poklesu je í produkce ropy v Nigérii, Líbiy a Iráku, která stále stoupá a ohrožuje tak limity a dohodu OPEC. Investoři se tak obávají o přetrvávající nabídkový převis, když sníženou produkci OPECU nahrazuje zejména břidlicová těžba v USA. Někteří analytici již prognózují, že se ropa dostala do medvědího pásma.. Tato situace příliš nevyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodovaly se ztrátou necelých 4%, nedaříilo se také Cabot Oil & GAS Corp. ( COG ), která ztratila 0,4%, dále klesaly akcie těžaře mědi a ropy Freeport McMorran Cop. ( FCX ) necelé 0,3% a také Chesapeake Energy Corp. ( CHK ) se ztrátou necelých 8%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si odepsaly více než 1,9% a francouzské společnosti Total ( TOT ), kde akcie ztratily necelé 1%. a konkurenční Exxon Mobil Corp.. ( XOM ) se ztrátou také více než 1%. Dnes se také nedaříilo akciím společnosti Foot Locker ( FL ), která vyrábí sportovní obuv pro všechny generace. Její akcie si odepsaly více 5%. Naopak se dařilo akciím softwarová společnosti Adobe Systems ( ADBE ), kde včera po uzavření trhu reportovala výsledky za 2Q, když celkové výnosy společnosti v meziročním srovnání povyrostly o 26,7% a čistý zisk se zvedl o 26,7%. Nárůst výnosů firmy reflektuje pokračující progres co se týče výnosů z cloudového obchodu. Dnes také analytici JP Morgan zvýšili cílovou cenu akciím na 170 USD z původních 145 USD a udělili jim doporučení „ overweight“. Akcie společnosti si připisaly dnes více než 2,3%. Své výsledky reportovala také doručovatelská společnost FedEx ( FDX ), kde výsledky za 4Q a za celý fiskální rok 2017 překonaly očekávání analytiků a to jak na úrovni tržeb tak i zisku. Za celý fiskální rok 2017 firma vykázala tržby ve výši 60,3 mld. USD, což je o 10 mld. USD více než byly tržby za fiskální rok 2016. Akcie společnosti si připsaly 1,6%. V kladných hodnotách se dnes pohybují akcie prodejce vozů CarMax ( KMX ), který své výsledky zveřejní po uzavření trhu. Jeho akcie posilily o více než 0,8%. V dnešní seanci se dařilo také akciím ze sektoru zdravotní péče, kde akcie Pfizer ( PFE ) si připsaly necelé 1% a také Vertex Pharmaceutica. ( VRTX ) uzavřel seanci silnější o 6,7%. Podnikové zprávy FedEx reportoval výsledky za 4Q i za fiskální rok, tržby i zisk nad odhady Adobe reportoval pozitivní výsledky za 2Q