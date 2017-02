Denní report - středa 22.02.2017

22.02.2017 22:26

ČR: Pražská burza mírně klesla, nedařilo se rakouským emisím, SRN: Německý trh uzavřel se ziskem, USA: Index S&P 500 končí níže, Tesla překonala odhadyPražská burza Popis trhu Západoevropské trhy si po předchozích růstech vybraly oddechový čas a indexy se dnes pohybovaly okolo včerejších uzavíracích úrovní, či mírně níže. Korigovala tak i pražská burza přestože v předchozích dnech dosáhla pouze mírnějších zisků. Index PX odepsal -0,18% na 972 bodů. Pokles výnosů dluhopisů v USA či SRN srážel níže finanční sektor, což se na našem trhu projevilo především u Erste Bank (780 Kč -1,80%) a Vigu (617 Kč -1,55%). Komerční banka zakončila s nepatrnou změnou -0,11% pod 960 Kč, Moneta Money Bank mírně stoupla a to 0,41%. Dařilo se Čezu, který překonal rezistenční úroveň okolo 445 Kč a uzavřel na 446 Kč (+1,32%), čímž se otevírá prostor k 450 Kč. V růstové šnůře tohoto týdne pokračuje Unipetrol, když přidal dalších 3,25% s oceněním pod 213 Kč. V zisku zakončila i Fortuna (+1,11%) a Cme (+0,56%). Naopak Kofola ztratila -3,45% a vrátila se pod 400 Kč. Německo Hlavní zprávy (Německo) Index IFO podnikatelského klimatu (únor): aktuální hodnota: 111,0 očekávání trhu: 109,6 předchozí hodnota: 109,8 Index IFO očekávání (únor): aktuální hodnota: 104,0 očekávání trhu: 103,0 předchozí hodnota: 103,2 Index IFO hodnocení současných podmínek (únor): aktuální hodnota: 118,4 očekávání trhu: 116,6 předchozí hodnota: 116,9 Hlavní zprávy (eurozóna) CPI (m-m) (leden): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: -0,8 % předchozí hodnota: 0,5 % CPI (y-y) (leden - konečný): aktuální hodnota: 1,8 % očekávání trhu: 1,8 % předchozí hodnota: 1,8 % CPI jádrový (y-y) (leden - konečný): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 0,9 % Očekávané události (Německo) 08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 % 08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % 08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 % 08:00 Osobní spotřeba (q-q) (4Q): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 % 08:00 Vládní výdaje (q-q) (4Q): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,0 % 08:00 Kapitálové investice (q-q) (4Q): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,0 % 08:00 Stavební investice (q-q) (4Q): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 0,3 % 08:00 Domácí poptávka (q-q) (4Q): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,5 % 08:00 Vývoz (q-q) (4Q): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: -0,4 % 08:00 Dovoz (q-q) (4Q): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 0,2 % 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (březen): očekávání trhu: 42745, předchozí hodnota: 42776 Popis trhu Index DAX připsal 0,26 % na 11998,59 b. Na frankfurtské burze se ve středu dařilo společnosti ThyssenKrupp (TKA +4,6 %) poté, co oznámila prodej brazilské dceřinky Ternium. Akcie TKA rostla nejvíce za 2 měsíce. Přes dvě procenta rostl také Beiersdorf (BEI). Mírně přidávaly i společnosti Fresenius Medical Care (FME +2,0 %) a Fresenius (FRE +1,6 %) po výsledcích. Nedařilo se naopak Volkswagenu (VOW3 -1,9 %), Siemensu (SIE -1,0 %) a po smíšených výsledcích klesal Bayer (BAYN -0,9 %). Podnikové zprávy Poskytovatel dialýzy Fresenius Medical Care představil výsledky za 4Q a navýšil dividendu Bayer oznámil výsledky za 4Q a fiskální rok 2016, do konce roku 2017 očekává koupi Monsanta RWE navrhuje pozastavit výplatu dividendy u kmenových akcií Zdravotnická skupina Fresenius představila výsledky za rok 2016 a výhled růstu do dalších let Zisk Airbusu za fiskální rok poklesl o více než 60%. Na vině je projekt vojenského letadla A400M USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (17. února): aktuální hodnota: -2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -3,7 % Prodeje existujících domů (leden): aktuální hodnota: 5,69 mil. očekávání trhu: 5,55 mil. předchozí hodnota: 5,49 mil. / revize: 5,51 mil. Prodeje existujících domů (m-m) (leden): aktuální hodnota: 3,3 % očekávání trhu: 1,1 % předchozí hodnota: -2,8 % Očekávané události 14:30 Index aktivity Chicago Fed (leden): očekávání trhu: 0,00, předchozí hodnota: 0,14 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. února): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 239 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. února): očekávání trhu: 2068 tis., předchozí hodnota: 2076 tis. 15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 % 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,1 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. února): očekávání trhu: -87, předchozí hodnota: -114 17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (únor): očekávání trhu: 9, předchozí hodnota: 9 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (17. února): očekávání trhu: 3500 tis., předchozí hodnota: 9527 tis. 17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. února): očekávání trhu: -400 tis., předchozí hodnota: -702 tis. 17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (17. února): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: 2846 tis. 17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (17. února): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -689 tis. Popis trhu Americké akciové indexy ustoupily z historických maxim, S&P 500 odepsal 0,11 %, Nasdaq 0,09 %. Výjimku tvořil pouze bluechipový Dow Jones který připsal 0,16 % tažen výše akciemi Dow Chemical (DOW). Minutes Fedu zásadní překvapení nepřinesly, dolar oslabil na páru s eurem o 0,3 %, zlato v závěru dne přidávalo dvě desetiny procenta, výnosy rostly. Evropský regulátor schválil fúzi chemických gigantů Du Pont a Dow Chemical, akcie společností dnes rostly o pět procent. Společnosti však stále čekají na verdikt zejména amerických úřadů. Problematický je hlavně byznys týkající se zemědělství. Solidní výsledky dnes představil Garmin (GRMN +5,8 %), výrazně překonal odhad trhu jak z hlediska zisku (EPS 0,73 USD na akcii vs. oček. 0,58 USD ) tak obratu. Investory také potěšila zpráva, že společnost si vybrala ke spolupráci automobilka BMW. Garmin se bude podílet na jejích infotainment systémech. Výsledky automobilky Tesla (TSLA) výrazně překonaly odhady, ztráta na akcii byla 0,69 USD oproti oček. 1,14 dolaru. Akcie v aftermarketu rostla o 1,6 %. Trhy ve středu čekaly zejména na vydání minutes ze zasedání Fedu na přelomu ledna a února. Investoři hledali indicie ohledně dalšího zvyšování sazeb, nejbližší možný termín je údajně stále březnové zasedání (14. - 15. 3.). Eurodolar se před vydáním pohyboval na úrovni 1,053, poté co se v průběhu dne dotkl hranice 1,050. Z amerických dat vyšly údaje ohledně nemovitostního trhu, a to index žádostí o hypotéky MBA a prodeje existujících domů za leden.