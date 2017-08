Denní report - středa 23.08.2017

23.08.2017 22:06

ČR: Umírněný vývoj v Praze pokračuje, Erste na měsíčních minimech, SRN: Německý trh uzavřel s půlprocentní ztrátou, USA: Americké indexy zakončily s mírnou ztrátouPražská burza Očekávané události 09:00 Podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 15,4 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,0 09:00 Index spotřebitelské důvěry (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,3 Popis trhu Pražská burza se již více jak týden drží ve velmi úzkém pásmu těsně nad hranicí 1030 bodů. Index PX dnes otvíral v kontextu silné seance na US trzích mírně v plusu, zisky však neudržel a přetočil se do mírného záporu a končil se ztrátou 0,23%. Objemy obchodů jsou nadále nízké, když dnes dosáhl zobchodovaný objem necelých 430 mil. Kč. Přes 100 mil. Kč zobchodovaného objemu se dostal pouze ČEZ, který přerušil svoji růstovou sérii. Kurz se držel v zelených číslech po většinu dne, do záporu se dostal až v závěrečné aukci. O výraznější výprodeje se zatím nejednalo, pokles po aukci byl nakonec o 0,24%. Nejlepší momentum z posledních dní nadále potvrzuje Moneta (vyjma méně likvidního Stock Spirits), která posílila o 0,6% a dostala se přes hranici 78 Kč. V obráceném duchu se nadále obchoduje Erste Group, která z lokálního maxima během dvou týdnů již oslabila o více jak 6%. Dnešní close na úrovni 917 Kč je nejnižší závěrečná hodnota za poslední měsíc. Kurz dnes oslabil o 1,19%. Na mírný růst po včerejších výsledcích navázaly akcie pojišťovny VIG. Kurz dnes posílil o 0,6%. Strmá křivka na grafu Stock Spirit se protahuje a kurz dnes posílil o dalších téměř 5% a vylepšil opět letošní maxima. Na nová mnohaletá maxima se dnes rovněž posunul kurz Philip Morris (+1,6%) a již se přiblížil hranici 16 tis. Kč. Podnikové zprávy Pegas Nonwovens: odhady hospodaření za 2Q 2017 Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 59,4 očekávání trhu: 57,7 předchozí hodnota: 58,1 Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 53,4 očekávání trhu: 53,3 předchozí hodnota: 53,1 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 55,7 očekávání trhu: 54,7 předchozí hodnota: 54,7 Hlavní zprávy (eurozóna) Co lze v závěru týdne očekávat od Draghiho a Yellenové v Jackson Hole? Index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 57,4 očekávání trhu: 56,3 předchozí hodnota: 56,6 Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 54,9 očekávání trhu: 55,4 předchozí hodnota: 55,4 Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 55,8 očekávání trhu: 55,5 předchozí hodnota: 55,7 Spotřebitelská důvěra (srpen - první, předběžný): aktuální hodnota: -1,5 očekávání trhu: -1,8 předchozí hodnota: -1,7 Popis trhu Index DAX odepsal 0,45 % na 12174,3 b. Západoevropské akcie se ve středu pohybovaly pod nulou, ani německý trh nebyl výjimkou. Nejvíce ztrácela televizní společnost ProSieben (PSM -3,7 %), přes procento odepisovala ThyssenKrupp (TKA -1,2 %) nebo HeidelbergCement (HEI -1,0 %). Pokles mírně vyvažovala Deutsche Bank (DBK +0,4 %) která zbrzdila pokles z minulých dní a s drobnými zisky zakončily také akcie Fresenius (FRE +0,3 %) nebo BASF (BAS +0,2 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,3 %, nejméně se dařilo sektorům zbytné spotřeby a telekomunikací. USA Hlavní zprávy Co lze v závěru týdne očekávat od Draghiho a Yellenové v Jackson Hole? Index žádostí o hypotéky MBA (18. srpna): aktuální hodnota: -0,5 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 0,1 % Index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 52,2 očekávání trhu: 53,4 předchozí hodnota: 53,3 Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 56,9 očekávání trhu: 54,9 předchozí hodnota: 54,7 Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - předběžný): aktuální hodnota: 56 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 54,6 Prodeje nových domů (červenec): aktuální hodnota: 571 tis. očekávání trhu: 610 tis. předchozí hodnota: 610 tis. Prodeje nových domů (m-m) (červenec): aktuální hodnota: -9,4 % očekávání trhu: 0,0 % předchozí hodnota: 0,8 % Změna zásob surové ropy podle EIA (18. srpna): aktuální hodnota: -3327 tis. očekávání trhu: -3479 předchozí hodnota: -8945 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. srpna): aktuální hodnota: -503 tis. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 678 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (18. srpna): aktuální hodnota: -1223 tis. očekávání trhu: -1250 tis. předchozí hodnota: 22 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (18. srpna): aktuální hodnota: 28 tis. očekávání trhu: 0 tis. předchozí hodnota: 702 tis. Očekávané události 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. srpna): očekávání trhu: 236 tis., předchozí hodnota: 232 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. srpna): očekávání trhu: 1950 tis., předchozí hodnota: 1953 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (20. srpna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,1 16:00 Prodeje existujících domů (červenec): očekávání trhu: 5,56 mil., předchozí hodnota: 5,52 mil. 16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (červenec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -1,8 % Popis trhu Americké indexy ve středu za podprůměrných objemů klesaly, index S&P 500 ztrácel poprvé ve třech dnech a odepsal 0,35 %, podobně na tom byl i Dow Jones a Nasdaq Composite. Z hlediska sektorů nejvíce rostly reality, ztrácela naopak zdravotní péče. Americký dolar oslabil na páru eurem o půl procenta. Výsledky v úterý po uzavření trhů prezentovala společnost Salesforce. Akcie se ve středu pohybovala bez větších změn. Ve čtvrtek investory čeká např. Tiffany nebo Staples. Nejistotu na trzích však vzbuzovalo převážně politické napětí. Americký prezident Donald Trump se na mítinku v arizonském Phoenixu nebývale ostře vyjadřoval ohledně svých plánů na výstavbu zdi na hranici s Mexikem. Předmětem sporů na politické scéně je financování projektu, které může v rámci legislativního procesu narazit na nesouhlas v Kongresu. Dále jde také o navýšení dluhového stropu a daňovou reformu (která byla klíčovým katalyzátorem letošní akciové rally). Obojí musí být Kongresem schváleno do konce září. V případě, že se tak nestane, Trump hrozí "zastavením činnosti vlády," obviňuje také Demokratickou stranu z ohrožování americké bezpečnosti. Investoři začínají vyhlížet i páteční setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Zlato přidalo půl procenta, dolar zakončil nad 1,18 USD za euro, dluhopisové výnosy převážně klesaly. Podnikové zprávy Cloudová společnost Salesforce reportovala za 2Q výsledky nad odhady a zlepšila výhled pro FY Apple končí s projektem samořízeného automobilu, bude se soustředit jen na samostatnou technologii Akcionáři Whole Foods dnes schválili převzetí společnosti ze strany Amazonu