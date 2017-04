Denní report - středa 26.04.2017

26.04.2017 22:30

ČR: Pražská burza prodloužila růstovou šnůru, index PX uzavřel těsně pod metou 1000 bodů, SRN: Německé akcie bez výrazné změny, USA: Zámořské akcie neudržely hubené ziskyPražská burza Popis trhu Index PX se v průběhu seance dostal až na úroveň psychologické hranice 1 000 bodů, kde se naposledy pohyboval v listopadu 2015, aby nakonec uzavřel se ziskem +0,58% na 998 bodech. Akcie Cme vyskočily o +11,48% na metu 100 Kč, když denní maximum bylo dokonce 110 Kč (+22,63%). Stalo se tak po dnešním výsledkovém reportu, který na všech úrovních překonal očekávání analytiků, včetně výhledu. Dařilo se rovněž Unipetrolu (266 Kč +4,97%), který se dostal na nejvyšší hodnoty od poloviny roku 2008. Řada investoru příznivě přijala návrh dividendy ve výši 8,30 Kč což je meziroční nárůst o 50%. Zítra bude společnost reportovat výsledky za 1Q. Růst zaznamenal i Pegas (+1,29%) a Philip Morris (+0,98%). Ostatní emise na pražské burze výraznější kurzové změny nezaznamenaly. Erste Bank přidala +0,24% a Komerční banka +0,42%, zatímco Čez odepsal -0,30% (431 Kč) a Moneta Money Bank -0,19%. Zobchodovanému objemu kraloval Čez s 367 mil. Kč. Podnikové zprávy Mediální skupina CME zveřejnila výhled na rok 2017, provozní zisk by měl vzrůst o 13 až 17 % Představenstvo Unipetrolu navrhuje dividendu ve výši 8,3 Kč na akcii Mediální skupina Central European Media Enterprises za 1Q představila lepší výsledky oproti konsensu Czech Coal stáhne nabídku na koupi Počerad, pokud ji ČEZ nepřijme do konce dubna, uvádí Reuters Německo Očekávané události 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (květen): očekávání trhu: 42987, předchozí hodnota: 42956 14:00 CPI (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:00 CPI (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,6 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,5 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Ekonomická důvěra (duben): očekávání trhu: 108,2, předchozí hodnota: 107,9 11:00 Indikátor obchodního klimatu (duben): očekávání trhu: 0,82, předchozí hodnota: 0,82 11:00 Důvěra v průmyslu (duben): očekávání trhu: 42795, předchozí hodnota: 42767 11:00 Důvěra ve službách (duben): očekávání trhu: 42990, předchozí hodnota: 42928 11:00 Spotřebitelská důvěra (duben - konečný): očekávání trhu: -3,6, předchozí hodnota: -3,6 13:45 Refinanční sazba ECB (27. dubna): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 % 13:45 Zápůjční sazba ECB (27. dubna): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 % 13:45 Depozitní sazba ECB (27. dubna): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 % Popis trhu Německé akcie zakončily dnešní obchodování podobně jako řada západoevropských trhů bez výrazné změny. Index DAX uzavřel se ziskem 0,05% na 12 473 bodech. Dařilo se zejména Deutsche Bank (DBK +2,3%), výrobci průmyslových plynů Linde (LIN +1,4%) a letecké Lufthanse (LHA +1,0%). Oslabovala naopak chemička BASF (BAS -1,1%), energetický E.On (EOAN -1,1%) nebo softwarový SAP (SAP -0,7%). Podnikové zprávy Daimler představil kompletní výsledky za 1Q a navýšil celoroční výhled Credit Suisse spolu s výsledky za 1Q oznámila navýšení kapitálu o 4 mld. CHF Společnost PepsiCo oznámila pozitivní výsledky za 1Q, zisk nad očekáváním USA Hlavní zprávy Americký ministr financí Mnuchin dnes večer odhalí dlouho očekávanou daňovou reformu Změna zásob surové ropy podle EIA (21. dubna): aktuální hodnota: -3641 tis. očekávání trhu: -1750 tis. předchozí hodnota: -1034 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (21. dubna): aktuální hodnota: -1203 tis. očekávání trhu: -500 tis. předchozí hodnota: -778 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (21. dubna): aktuální hodnota: 3369 tis. očekávání trhu: 500 tis. předchozí hodnota: 1542 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (21. dubna): aktuální hodnota: 2651 tis. očekávání trhu: -1000 tis. předchozí hodnota: -1955 tis. Index žádostí o hypotéky MBA (21. dubna): aktuální hodnota: 2,7 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -1,8 % Očekávané události 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,8 % 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. dubna): očekávání trhu: 245 tis., předchozí hodnota: 244 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. dubna): očekávání trhu: 2007 tis., předchozí hodnota: 1979 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (23. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,9 16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (březen): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 5,5 % 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (21. dubna): očekávání trhu: 74, předchozí hodnota: 54 Popis trhu Zámořské akcie během dnešní obchodní seance atakovali nová historická maxima. V závěru obchodování však neudržely zisky, které si připsaly po zveřejnění plánu trumpovy daňové reformy. Hlavní akciové indexy uzavřely se symbolickou ztrátou do 0,1%. Dařilo se zejména telekomunikacím (+1,2%), zdravotnickým společnostem (+0,5%) a spotřebitelskému sektoru (+0,5%). Ztrácely naopak reality (-0,9%) nebo energetické firmy (-0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce zdravotnických potřeb Edwards Lifesciences (EW +10%). Firma potěšila investory dnes zveřejněnými hospodářskými výsledky za uplynulé čtvrtletí. Hospodářské výsledky za uplynulý kvartál naopak výrazně zklamaly akcionáře výrobce paměťových médií Seagate Technology (STX -17%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně posiloval zemní plyn (+3,3%), měď (+0,5%) nebo zlato (+0,4%), na straně druhé ztrácela kukuřice (-1,3%), sója (-0,9%), stříbro (-0,6%) a ropa (-0,6%). Podnikové zprávy Boeing v 1Q překonal očekávání zisku navzdory poklesu tržeb Akcie Express Scripts rostou po náznaku, že možná nepřijde o největšího klienta, pojišťovnu Anthem Tržby Procter & Gamble ve 3Q FY 2017 klesly výrazněji oproti očekávání, zisk ho překonal Společnost PepsiCo oznámila pozitivní výsledky za 1Q, zisk nad očekáváním Výnosy Twitteru v 1Q klesly méně výrazně oproti očekávání a vzrostl počet uživatelů, akcie +10 % United Technologies reportoval pozitivní výsledky za 1Q Akcie ocelárny U.S. Steel se propadají o 25 % po nečekaně slabých výsledcích a snížení výhledu