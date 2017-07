Denní report - středa 26.07.2017

26.07.2017 22:26

ČR: Pražská burza přerušila růsty z tohoto týdne, SRN: Německý DAX uzavřel v plusu, Daimler po výsledcích oslabil, USA:Index Dow Jones posunul rekordní hodnoty.Pražská burza Popis trhu Pražská burza částečně korigovala zisky z úvodu týdne a měřeno indexem PX oslabila o -0,32% na 1 011 bodů. Nejvíce zasáhla index Komerční banka, u které došlo k výběru červencových zisků, když odepsala -1,5% na 954 Kč. Část včerejšího přírůstku odevzdalo Cme (-0,82%) a nedařilo se ani Fortuně (-0,71%). Největší objem protekl přes Čez a to 148 mil. Kč s mírným poklesem ocenění o -0,10%. Před pátečními výsledky zakončily v záporu akcie O2 (281 Kč -0,46%). Rakouské finanční emise uzavřely u včerejších úrovní, když Vig stagnoval na 670 Kč a Erste Bank nepatrně ztratila a to -0,14% pod 920 Kč. Naopak posílila Moneta Money Bank, která růstem o 0,69% prorazila metu 80 Kč. V plusu byl i Pegas (+0,59%) a Philip Morris (+0,62%). Německo Hlavní zprávy Očekávané události 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (srpen): očekávání trhu: 42896, předchozí hodnota: 42896 08/03 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: 0.5% 08/03 Maloobchodní tržby (y-y) (červen): očekávání trhu: 2.7%, předchozí hodnota: 4.8% Očekávané události (eurozóna) 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (červen): očekávání trhu: 5.0%, předchozí hodnota: 5.0% Popis trhu Německý DAX uzavřel středeční seanci silnější o 0,31 % na 12302,06 b. Dařilo se zejména Commerzbank (CBK; +2,7 %). Dnes se na veřejnost dostala informace o tom, že společnost Cerberus Capital se stala s podílem 5,01 % druhým největším akcionářem významné banky. Dařilo se také automobilce Volkswagen (VOW; +1,9 %), která tak smazala včerejší ztráty. O něco méně posléze posilovaly akcie Infineon Technologies (IFX; +1,6 %), Continental (CON;+ 1,5 %) a RWE (RWE; +1,4 %). Naopak výrazně odepsala společnost Merck (MRK; -3,4 %). Credit Suisse dnes snížila doporučení pro akcie firmy na neutral z outperform s cílovou cenou 106 euro za akcii (předchozí 125 euro). Pod jedno procento poklesly akcie firmy Fresenius (FRE; -0,8 %). Stejně tak v záporu uzavřel seanci Daimler (DAI; -0,8 %). Známá automobilka dnes reportovala výsledky za druhý kvartál. Tržby meziročně vzrostly o 7 %, čistý zisk o 2 %. Provozní zisk rostl o 15 %. Růstu ziskovosti pomáhala zejména divize Mercedesu. Výsledky automobilky však i přesto zůstaly pod očekáváním trhu. Dnes v 19.00 hod. reportuje kvartální výsledky burzovní společnost Deutsche Boerse (DB1; -0,1 %). Podnikové zprávy Daimler reportoval rekordní prodeje i tržby, přesto zůstal pod konsensem USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (21. července): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 6.3% Prodeje nových domů (červen): aktuální hodnota: 610 tis. očekávání trhu: 615 tis. předchozí hodnota: 610 tis. / revize 605 tis. Prodeje nových domů (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,8 % očekávání trhu: 0.8% předchozí hodnota: 2.9% Změna zásob surové ropy podle EIA (21. července): aktuální hodnota: -7208 tis. očekávání trhu: -3000 tis. předchozí hodnota: -4727 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (21. července): aktuální hodnota: -1699 tis. očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -23 tis. Očekávané události 14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen – předběžný): očekávání trhu 3.0%, předchozí hodnota: 0.8% 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 233 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1977 tis. 14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen – předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 % 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (červen – předběžný): očekávání trhu: --,předchozí hodnota: 0,4 % 14:30 Index aktivity Chicago Fed (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,26 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (23. červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47,6 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (21. Červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28 17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11 Popis trhu Ve středeční obchodní seanci americké akciové trhy rostly na čerstvá historická maxima. Index Dow Jones posílil o 0,45% a S&P 500 přidal 0,03%. Hlavní událostí dnešního dne byl výstup z dvoudenního zasedání americké centrální banky FED. Podle analytiků se změnou nastavení úrokových sazeb se tentokrát nepočítá a výstup ze zasedání proběhne bez následné tiskové konference předsedkyně FOMC Janet Yellen. Investoři se budou zajímat o zveřejněný report bližších informací o plánovaném zasedání v září a rozpouštění balanční sumy FEDu. V centru dění byla dnes ropa, kde týdenní změna zásob ropy dle API ukázala na pokles o 10,23 mil. barelů. EIA dnes zveřejnila zásoby surové ropy k 21. červenci, které poklesly o 7,208 mil. barelů, když se čekal pokles jen o 3 mil. barelů. Ceny ropy k růstu podporuje také oznámení Saúdské Arábie, že v srpnu sníží export ropy, aby pomohla urychlit obnovování rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Cena lehké WTI se pohybovala nad úrovní 48,7 USD/barel tj. připsala si více než 1,8%. Z této situace profitovaly akcie těžařských společností , jako například Marathon Oil Corp. ( MRO ), které posilovaly o více než 1% a také Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), jež přidal během seance 1%, ale uzavřel se zhodnocením 0,2%. Dařilo se také těžaři ropy a mědi společnosti Freeport McMoran Cop. ( FCX ), která v předchozí seanci reportovala silné výsledky za 2Q a posílila o více než 14% si dnes připsala dalších 1,3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely nakonec slabší o 0,04%. Velmi dobře si dnes vedly akcie AT&T ( T ), kde přední zámořský telefonní operátor vykázal tržby 39,8 mld. USD a to v souladu s konsensuálním odhadem. Zisk na akcii dosáhl 79 centů, když ppredikce byly nastavena na 74 centů. Pozitivním překvapením byl zejména počet nových předplatitelů, který vzrostl o 127 000. Akcie uzavřely silnější o více než 5%. Velmi dobré výsledky dnes představil Boeing ( BA ) Hlavním důvodem růstu akcií je příznivý celoroční výhled a také překonání odhadů na úrovni čistého zisku na akcií. Boeing se pochlubil za 2Q 2017 jádrovým ziskem na akcií ( EPS ) 2,55 USD, když analytici očekávali EPS u úrovně 2,3 USD. Na základě těchto výsledků akcie Boeingu ( BA ) přidalyí v dnešní seanci více než 9,8%. Mezi rostoucí tituly dnes patřily také akcie Advanced Micro Device ( AMD ), které atakují 10 letá cenová maxima akcií a to po zprávě, že silná poptávka po digitálních měnách zvýší poptávku po grafických kartách společnosti. Na Nasdaqu si akcie připsaly necelých 5%. Své výsledky představil nápojový gigant Coca Cola ( KO ), který reportoval výsledky za 2Q fiskálního roku. Společnost dosáhla na zisk 59 centů/akcii, když analytici očekávali 58 centů/akcii. Tržby společnosti byly také nad očekávání. Provozní marže sice poklesla o 335 bazických bodů, ale naopak porovnatelná provozní marže vzrostla o 375 bazických bodů. Akcie posilily o víc než 1,1%. Podnikové zprávy Boeing reportoval výsledky za 2Q, firma zlepšila výhled pro fiskální rok Ford reportoval čísla za 2Q nad odhady na úrovni tržeb i zisku na akcii Coca-Cola ve 2Q reportovala výsledky mírně nad odhady František MašekFio banka, a.s.ProhlášeníFrantišek MašekFio banka, a.s.