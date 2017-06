Denní report - středa 28.06.2017

28.06.2017 22:40

ČR: Erste pomohla burze do plusu, SRN: Německý trh spolu s Evropou mírně oslabil, co chtěl vlastně Draghi říci?, USA: Zámořské indexy s tučnými zisky, Nasdaq +1,43%Pražská burza Očekávané události 13:00 Oznámení repo sazby (29. června): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 % Popis trhu Pražská burza zaznamenala dnes relativně klidnější seanci bez výraznější volatility. Index PX se držel v poměrně úzkém pásmu mezi 973 – 978 body. Závěrečná hodnota byla nakonec mírně kladná, když index PX zavíral na 977,22 bodech při zisku 0,13%. Celkový objem obchodů dosáhnul téměř 600 mil. Kč. Na včerejší růst navázala Erste Group, když výnosy na dluhopisových trzích se po včerejším výrazném růstu udržovaly i dnes na vyšších hodnotách. V průběhu odpoledne přišlo sice dílčí zakolísání na výnosech, když zpravodajské agentury informovaly o možné špatné intepretaci včerejších slov Draghiho, v závěru dne však opět již rostly. Erste byla nejsilnějším titulem na domácím trhu a posílila o 1,95%. Ve stejném duchu jako včera se vyvíjely i další finanční tituly. Komerční banka reagovala podstatně mírnějším způsobem (+0,32%), u Monety převažovaly prodejní objednávky (-1,18%). Kurz Monety se dostal na nová lokální minima a za posledních 10 seancí si připsal pouze jednu kladnou výkonnost. V kontextu změny kapitálových požadavků ze strany ČNB se dá očekávat úprava interního cíle, který má banka stanoven, což může některé investory částečně odrazovat. ČEZ při největším zobchodovaném objemu přes 200 mil. Kč mírně oslabil o 0,47%. V závěru dne byla zveřejněna zpráva o udělení povolení pro další provoz druhého bloku jaderné elektrárny Dukovan. Více od hranice 100 Kč se nadále propadá mediální CME (-2,6%). Při nižší aktivitě se pod 930 Kč vrátily akcie Pegasu (-1,07%). Podnikové zprávy ČEZ: Státní úřad pro jadernou bezpečnost uděluje povolení pro další provoz druhého bloku Dukovan Minoritní akcionář vyjádřil nedůvěru předsedovi správní rady Stock Spirits Group Policie prověřuje ČEZ ohledně platby do Albánie z roku 2009, polostátní firma je podezřelá z korupce Morgan Stanley vydává doporučení „overweight“ pro akcie Erste Group Bank Německo Hlavní zprávy Index importních cen (m-m) (květen): aktuální hodnota: -1,0 % očekávání trhu: -0,6 % předchozí hodnota: -0,1 % Index importních cen (y-y) (květen): aktuální hodnota: 4,1 % očekávání trhu: 4,6 % předchozí hodnota: 6,1 % Deutsche Bank nyní očekává, že do konce roku si euro vůči dolaru svou sílu udrží Hlavní zprávy (eurozóna) Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): aktuální hodnota: 5,0 % očekávání trhu: 5,0 % předchozí hodnota: 4,9 % Očekávané události 08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): očekávání trhu: 10,4, předchozí hodnota: 10,4 14:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,2 % 14:00 CPI (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,5 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,2 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 1,4 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Ekonomická důvěra (červen): očekávání trhu: 109,5, předchozí hodnota: 109,2 11:00 Indikátor obchodního klimatu (červen): očekávání trhu: 0,94, předchozí hodnota: 0,90 11:00 Důvěra v průmyslu (červen): očekávání trhu: 2,8, předchozí hodnota: 2,8 11:00 Důvěra ve službách (červen): očekávání trhu: 12,8, předchozí hodnota: 13,0 11:00 Spotřebitelská důvěra (červen - konečný): očekávání trhu: -1,3, předchozí hodnota: -1,3 Popis trhu Index DAX oslabil o 0,19 % na 12647,27 b. Euro vůči dolaru po úterních slovech šéfa Evropské centrální banky, že deflační tlaky byly vystřídány reflačními tlaky, posílilo na letošní maxima, rostly také výnosy dluhopisů. Tento vývoj pokračoval i ve středu, odpoledne se však ozvaly zdroje z centrální banky, podle kterých trh Draghiho špatně pochopil. Euro tak skokově oslabilo a výnosy klesly, postupně se však vrátily k úrovním před touto zprávou. Chvilkově slabší euro pomohlo umazat ztráty německých akcií, které tak uzavřely s mírnou ztrátou. Pátý den v řadě rostly akcie Lufthansy (LHA; +3,6 %), třetí den Commerzbank (CBK; +3,2 %). Přes procento si připsaly ještě akcie ThyssenKruppu (TKA; +1,1 %) a Deutsche Bank (DBK; +1,4 %). Nejhorší výkon podaly utility E.ON (EOAN; -1,3 %) a RWE (RWE; -2,4 %). Druhá jmenovaná společnost se dočkala sníženého doporučení od analytiků Commerzbank. Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Index žádostí o hypotéky MBA (23. června): aktuální hodnota: -6,2 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 0,6 % Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: -0,5 % Pokračující prodeje domů (m-m) (květen): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: -1,3 % / revize: -1,7 % Změna zásob surové ropy podle EIA (23. června): aktuální hodnota: 118 tis. očekávání trhu: -2250 tis. předchozí hodnota: -2451 tis. Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (23. června): aktuální hodnota: -297 tis. očekávání trhu: -600 tis. předchozí hodnota: -1080 tis. Změna zásob benzínu podle EIA (23. června): aktuální hodnota: -894 tis. očekávání trhu: 0 tis. předchozí hodnota: -578 tis. Změna zásob destilátů podle EIA (23. června): aktuální hodnota: -223 tis. očekávání trhu: 934 tis. předchozí hodnota: 1079 tis. Očekávané události 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 % 14:30 Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,6 % 14:30 Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 % 14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. června): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 241 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. června): očekávání trhu: 1934 tis., předchozí hodnota: 1944 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,4 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (23. června): očekávání trhu: 52, předchozí hodnota: 61 Popis trhu Americké trhy uzavřely výrazně v kladném teritoriu a vymazaly tak ztráty ze včerejší seance. Nejlepší výkonnost předvedl technologický Nasdaq se ziskem 1,43%, širší index S&P500 si pak připsal bezmála 0,9%. Dnešní růst měl širší záběr, když výrazně v zeleném se nacházel finanční sektor, energie i technologické společnosti. Banky těžily z pokračujícího růstu tržních úrokových sazeb (výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul z 2,2% na 2,23%) a celkově odvětví v rámci S&P500 zpevnilo o 1,6%. Energetické společnosti (souhrnně +1%) reflektovaly pokračující růst ceny ropy (+1,% na 44,8 USD/b) i plynu (+1% na 3,067 USD/mmbtu) po předchozích silných propadech. Naopak zaostávaly defenzivní sektory v čele s utilitami (-0,9%). V závěru seance se o rozruch postaral maloobchodník s kancelářskými potřebami Staples (SPLS), který skokově posílil přes 8% a posunul se do čela nejvíce posilujících firem v rámci S&P500 po zprávách o blížícím se převzetí ze strany majitele dalších amerických řetězců (Talbots, Dollar Express..), spol. Sycamore za cenu 10,25 USD/a (dle agentury Reuters). Dařilo se též dodavateli kovových komponentů pro dopravní průmysl – spol. Arconic (ARNC +5,8%) korigující předchozí tučné ztráty. Solidní zisk si připsal i provozovatel cestovatelského portálu TripAdvisor (TRIP +4,5%) na pozadí pozitivních analytických slov pro cestovatelské vyhledávače v souvislosti se včerejší pokutou pro Google ze strany Evropské komise kvůli zneužívání dominantního postavení. Relativně nejhůře se naopak vedlo dodavateli automobilových náhradních dílů Advance Auto Parts (AAP -4,4%), klesající na nová 3letá minima po analytickém downgradu citující rostoucí konkurenční tlaky v odvětví. Podnikové zprávy Monsanto představilo výsledky za 3Q, pomohla mu rekordní výsadba sóji Facebook dosáhl hranice dvou miliard aktivních uživatelů za měsíc Pokles prodejů jogurtů pokračoval i ve 4Q, výsledky General Mills však překonaly očekávání analytiků Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.