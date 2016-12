Denní report - středa 28.12.2016

28.12.2016 22:16

ČR: Pražská burza rostla díky ČEZ a KB, SRN: Německý DAX uzavřel na červené nule, USA: Wall Street se poklesem vzdálila od rekordních úrovníPražská burza Popis trhu Pražská burza ve středu při lehce zvýšené aktivitě (proti předchozím dnům) mírně rostla. Index PX uzavíral výše na 923 bodech (+0,35%). Největší objem protekl jednoznačně na akciích ČEZ (160 mil. Kč). Kurz akcií ČEZu navázal na úterní růst a posílil do blízkosti úrovně 430 Kč (+1,3%). Společnost má za růstem cen elektřiny stále co dohánět. V samotném závěru se probudila také Komerční banka, jež atakovala 880 Kč (+0,8%). Naopak další dva finanční tituly Moneta (-0,7%) a Erste (-0,2%) ztrácely. Nová krátkodobá maxima na 258 Kč předvedla společnost O2 (+1,2%). Naopak ztrácela mediální CETV (-1%). Německo Očekávané události (eurozóna) 10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,4 %, předchozí hodnota: 4,4 % Popis trhu Index DAX odepsal 0,01 % na 11471,38 b. Zatímco evropské akcie zaznamenaly mírný růst, německý trh však většinu dne zespodu oťukával nulu. Dařilo se spotřebnímu Adidasu (ADS; +1,2 %) a ocelárně ThyssenKrupp (TKA; +1,1 %). Nejvíce ztratila Lufthansa (LHA; -2,5 %), nedařilo se ani Commerzbank (CBK; -1,7 %) a mediální společnosti Prosieben (PSM; -1,1 %). USA Hlavní zprávy Pokračující prodeje domů (m-m) (listopad): aktuální hodnota: -2,5 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,1 % Očekávané události 14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,4 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. prosince): očekávání trhu: 265 tis., předchozí hodnota: 275 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. prosince): očekávání trhu: 2027 tis., předchozí hodnota: 2036 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (25. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 46,7 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (23. prosince): očekávání trhu: -207, předchozí hodnota: -209 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (23. prosince): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: 2256 tis. 17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (23. prosince): očekávání trhu: -300 tis., předchozí hodnota: -245 tis. 17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (23. prosince): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: -1309 tis. 17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (23. prosince): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: -2420 tis. Popis trhu Jeden z posledních obchodních dnů roku 2016 končí jako ztrátový. Nedařilo se od rána. Svou část viny dnes nese posilující dolar, který se obchoduje na ale i těsně pod hranicí 1,04 na páru s Eurem. Negativní překvapení přinesla i odpolední makrodata o prodejích domů v USA. Za podprůměrných objemů jde spíše však o uzavírání a obranu pozic před koncem roku. V záporu jsou všechny sektory, nejsilněji klesá sektor realit, následován utilitami a sektorem základních materiálů. Největší výkyv jsme zaznamenali u akcií výrobce grafických čipů NVIDIA, který po včerejším silném růstu i stejně silně dnes klesal. Na vině jsou analytici ze společnosti Citron Research, kteří se vyjádřili, že akcie nemá na to stát více než 90 USD. Připomeňme, že jde o nejrůstovější titul indexu S&P letos, když akcie posílila o závratných 230%. Přijít v této chvíli s doporučením na short není věru žádné velké umění. Na komoditním trhu se žádné kejkle neděly. Mírně posílila ropa, zlato zůstává stabilní. Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.