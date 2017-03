Denní report - středa 29.03.2017

29.03.2017 22:20

ČR: Pražská burza končí bez výraznější změny, SRN: Německé akcie posílily na dvouletá maxima, USA: Americké akciové trhy uzavřely mírně v červeném.Pražská burza Popis trhu Pražská burza v průběhu středeční seance oscilovala okolo úterního závěru 983 bodů, aby nakonec uzavřela s nepatrným poklesem -0,05% na 982 bodech. Rovněž kurzové změny jednotlivých emisí byly spíše menší. S nejvýraznějším pohybem zakončila pojišťovna Vig, když posílila o 1,31% na 612 Kč a Fortuna s přírůstkem 1,45% nad 108 Kč. V kladném teritoriu zakončila i Erste Bank a to +0,60% na 823 Kč. Naopak mírně oslaboval Čez (-0,29% 441 Kč) s druhým největším objemem 105 mil. Kč. Největší objem 199 mil. Kč zaznamenala Moneta Money Bank se stagnací ocenění těsně pod 85 Kč. Nejvíce dnes ztrácela Komerční banka (-0,84% 953 Kč) a po předchozích růstech se vybíraly krátkodobé zisky na Unipetrolu (226 Kč -1,09%). Podnikové zprávy O Škodu Praha se zajímá asijská Nikko Securities J&T Banka zvyšuje hodnocení pro Erste na držet, cílová cena na 31 eur Německo Hlavní zprávy Index importních cen (m-m) (únor): aktuální hodnota: očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0,9 % Index importních cen (y-y) (únor): aktuální hodnota: očekávání trhu: 7,0 % předchozí hodnota: 6,0 % Očekávané události (eurozóna) 11:00 Ekonomická důvěra (březen): očekávání trhu: 108,3, předchozí hodnota: 108,0 11:00 Indikátor obchodního klimatu (březen): očekávání trhu: 0,87, předchozí hodnota: 0,82 11:00 Důvěra v průmyslu (březen): očekávání trhu: 42826, předchozí hodnota: 42795 11:00 Důvěra ve službách (březen): očekávání trhu: 14,0, předchozí hodnota: 42960 11:00 Spotřebitelská důvěra (březen - konečný): očekávání trhu: -5,0, předchozí hodnota: -5,0 Očekávané události (Německo) 14:00 CPI (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 % 14:00 CPI (y-y) (březen - předběžný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 2,2 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,7 % 14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,2 % Popis trhu Index DAX připsal 0,44 % na 12 203,47 b. Ve středu zaznamenal nejvyšší hodnotu za dva roky. Na německém trhu se dařilo Deutsche Bank (DBK +1,3 %), když práva na úpis nových akcií rostla až na 2,3 eur. Přidávala také Deutsche Boerse (DB11 +1,5 %) poté, co Evropská komise zablokovala spojění s Londýnským trhem oznámeným více než před rokem. Připisovala i RWE (RWE +1,4 %). Klesala naopak Commerzbank (CBK -1,7 %), Infineon Technologies (IFX -0,7 %) a televizní ProSieben (PSM -0,5 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,3 %, nejvíce se dařilo energetice a nemovitostem. Podnikové zprávy Úpis akcií Deutsche Bank jen do konce tohoto týdne USA Hlavní zprávy Očekávané události 14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,9 % 14:30 Osobní spotřeba (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 % 14:30 Deflátor HDP (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 % 14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 % 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. března): očekávání trhu: 247 tis., předchozí hodnota: 261 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. března): očekávání trhu: 2031 tis., předchozí hodnota: 1990 tis. 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (26. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,3 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (24. března): očekávání trhu: -42, předchozí hodnota: -150 Popis trhu Po včerejším růstu na amerických akciových trzích, který byl podepřen zejména statistikou, která ukazuje na prudký nárůst spotřebitelské důvěry, která pomáhá posílit optimismus v celkovou sílu americké ekonomiky, otevřely americké trhy v mírné korekci a index Dow Jones uzavřel ztrátou -0,15%. Spotřebitelská důvěra v USA vzrostla v průběhu tohoto měsíce na nejvyšší úroveň od roku 2000 a investoři díky tomu nabrali nákupní směr. Dnes byla zveřejněna zpráva EIA, která reportovala, stav zásob ropy oproti minulému týdnu, které vzrostly o 866 999 barelů, když očekávání trhu byl celkový nárůst 2 mil. barelů. Na základě těchto zpráv cena WTI posílila o 2,2% na úrovni 49,51 USD/barel. Růst ceny ropy podpořily také zprávy o zastavení dodávek z největšího ropného pole v Libyi. Tato situace vyhovovala akciím z těžařského ropného sektoru, kde Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) přidal více než 2,6%, konkurenční Marathon Oil Corporation ( MRO ) obchodoval silnější o více než 4%, a akcie těžaře Freeport-McMoran posílily se ziskem více než 1,2%, dále BP ( BP ) přidalo 1,6% a akcie výrobce a dodavatele těžní techniky Schlumberger ( SLB ) si připsaly více než 0,5%. Hned v závěsu si slušné zisky zajistily také akcie energetických společnosti, kterým podobně vyhovuje růst ceny černého zlata a z výše zmíněných důvodů tak akcie Chesapeake Energy Corp ( CHK ) přidaly 7,9% a také NRG Energy ( NRG ) uzavřely aktuálně se ziskem více než 3,5%. Za pozornost stála americká letecká společnost American Airlines ( AAL ), které patří v segmentu letecké přepravy světové prvenství. V současné době probíhají jednání s čínskými aeoroliniemi China Southern, kde spolupráce mezi firmami by podle obou firem měla posílit spojení mezi dvěma největšími světovými trhy letecké dopravy. Naopak partnerství s Američany by mohlo čínské společnosti pomoci k tomu, aby se do roku 2024 stala největší leteckou společností světa co do počtu přepravovaných pasažérů. Akcie American Airlines ( AAL ) obchodovaly slabší o necelé 1,5%. Současně se dnes také nedařilo konkurenční letecké společnosti Delta Airlines ( DAL ), která také uzavřela se ztrátou více než -1,2%. Za zmínku stojí informace o oznámení dohody mezi společnostmi Delta Air Lines a Korean Air Lines o vytvoření společného podniku pro sdílení nákladů a výnosů, které se budou týkat letů přes Pacifik. Tato spolupráce bude pro obě společnosti výhodná a přinese značnou úsporu nákladů.