Denní report - středa 31.05.2017

31.05.2017 22:20

ČR: Pražská burza rozšířila ztráty z tohoto týdne, SRN: Německá burza mírně posílila, dařilo se utilitám na pozadí akvizičních spekulací, USA:Americké akciové trhy obchodovaly v červeném teritoriu.Pražská burza Hlavní zprávy Měnová zásoba M2 (y-y) (duben): aktuální hodnota: 11,6 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 10,6 % Očekávané události 09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (květen): očekávání trhu: 57,9, předchozí hodnota: 57,5 14:00 Bilance státního rozpočtu (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,3 mld. Popis trhu Ani uprostřed týdne nedokázala pražská burza přerušit klesající sérii a třetí ztrátou v řadě odepsala dalších -0,37% na 1 002 bodů. Dnešní seance proběhla na nadstandardním objemu, který dosahoval po kontinuálním režimu 650 mil. Kč a díky silné závěrečné aukci skočil celkový objem až na 1,17 mld. Kč. Stalo se tak v souvislosti posledním obchodním dnem měsíce května a rebalanci indexu MSCI, která vstoupí v platnost zítra. Přestože německé utility zažily dnes silnou rally, Čez z toho nic nevytěžil a s poklesem cen el. energie a ostatních komodit oslabil o -0,45% na 446 Kč. Lokální dno nadále hledá Erste Bank, když odepsala dalších -1,03% na 856 Kč. Nedařilo se ani Komerční bance, která ztratila -0,87% na 934 Kč. Největší propad zaznamenala mediální Cme a to -5,07% pod 92 Kč, což se událo až v závěrečné aukci. Naopak dařilo se především akciím O2 se ziskem +1,58% na 282 Kč. V kladném teritoriu zakončil i Vig (652 Kč +0,97%) a po-dividendový pokles mírně umazal Unipetrol (+0,6% 270 Kč). Podnikové zprávy Kofola odejde z Varšavské burzy 6.června 2017 Polská PKO Bank se podle informací agentury Bloomberg zajímá o koupi velké české banky Německo Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (m-m) (duben): aktuální hodnota: -0,2 %očekávání trhu: 0,3 %předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,2 % Maloobchodní tržby (y-y) (duben):aktuální hodnota: -0,9 %očekávání trhu: 2,2 %předchozí hodnota: 2,3 % / 2,9 % Změna počtu nezaměstnaných (květen): aktuální hodnota: -9 tis. očekávání trhu: -15 tis. předchozí hodnota: -15 tis. Hlavní zprávy (eurozóna): Míra nezaměstnanosti (duben): aktuální hodnota: 9,3 % očekávání trhu: 9,4 % předchozí hodnota: 9,5 % / revize: 9,4 % CPI odhad (y-y) (květen): aktuální hodnota: 1,4 % očekávání trhu: 1,5 % předchozí hodnota: 1,9 % CPI jádrový (y-y) (květen - první, předběžný): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 1,2 % Očekávané události 09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný): očekávání trhu: 59,4, předchozí hodnota: 59,4 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,0 Popis trhu Index DAX uzavřel o 0,13 % výše na 12615,06 b. Německý akciový index DAX během dne mírně posiloval. V Evropě se nejvíce dařilo zdravotnímu sektoru a ulitám, stejně tak i v Německu. Největší zisky si připsaly akcie E.ONu (EOAN; +2,9 %), Fresenius Medical care (FME; +2,7 %) a RWE (RWE; +2,5 %). Až 9,7 % si během dne připisovaly akcie společnosti Uniper (UN01), nakonec uzavřely s 4,1% ziskem. Společnost Fortum totiž podle spekulací jeví zájem o podíl E.ONu v této společnosti. V závěru výrazně oslabily akcie Deutsche Bank (DBK; -3,5 %), nedařilo se ani Volkswagenu (VOW3; -2,1 %) a Adidasu (ADS; -2,0 %). Podnikové zprávy Finský Fortum údajně jedná o podílu E.ONu ve společnosti Uniper USA Hlavní zprávy Brainard z Fedu potvrdil směr měnové politiky, upozorňuje však na neuspokojivý inflační vývoj Index žádostí o hypotéky MBA (26. května): aktuální hodnota: -3,4 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 4,4 % Chicago index nákupních manažerů (květen): aktuální hodnota: 59,4 b. očekávání trhu: 57,0 b. předchozí hodnota: 58,3 b. Pokračující prodeje domů (m-m) (duben): aktuální hodnota: -1,3 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -0,8 % / revize: -0,9 % Očekávané události 13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -42,9 % 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (květen): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 177 tis. 14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. května): očekávání trhu: 238 tis., předchozí hodnota: 234 tis. 14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. května): očekávání trhu: 1920 tis., předchozí hodnota: 1923 tis. 15:45 Index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,5 15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (28. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9 16:00 ISM ve výrobě (květen): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,8 16:00 Cenový index ISM (květen): očekávání trhu: 67,0, předchozí hodnota: 68,5 16:00 Stavební výdaje (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,2 % 16:30 Změna zásob plynu podle EIA (26. května): očekávání trhu: 81, předchozí hodnota: 75 17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. května): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -4432 tis. 17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. května): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: -741 tis. 17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (26. května): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -787 tis. 17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (26. května): očekávání trhu: -800 tis., předchozí hodnota: -485 tis. Popis trhu Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy pohybovaly v červeném teritoriu. Index Dow Jones si odepsal 0,2% a S&P 500 uzavřel slabší o 0,10%. Investoři se zatím nepouštěli do většího obchodování a netrpělivě očekávali zveřejnění dnešní Béžové knihy o stavu ekonomiky, která může ovlivnit červnové zasedání FEDu o navýšení úrokových sazeb. Tento fakt ovlivní i silná makrodata v závěru týdne. Pod tlakem se dnes ocitá cena ropy, kde se objevují pochybnosti o tom, zda prodloužení dohody Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC a dalších těžařských států o omezení dodávek dokáže odstranit nadbytek černého zlata na trhu. Podle průzkumu agentury Reuters se těžba ropy v rámci OPEC zvýšila o 250 000 barelů na hodnotu 32,22 mil. b/d. Těžba tak vykázala první nárůst od začátku roku. Cena WTI se pohybovala blízko úrovně 48,4 USD/barel a oslabila o 2,6%. Tato situace nevyhovovala akciím těžařských společností a tak akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodovaly slabší o 0,5% a také Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) si odepisuje vnecelých 1% a konkurenční těžař ropy a mědi Freeport McMoran Corp. ( FCX ).ztratil více než 1,4% a za zmínku stály akcie těžaře ropy a to zejména v moři Transocean ( RIG ), které si odepisují necelých 2,2%. Naopak se daří ceně zlata, která atakuje úroveň 1272 USD/Troj. unci a přidává 0,7%. Z toho profitují akcie těžaře zlata Randgold Resources ( GOLD ), které si připisují více než 3,2 % a necelé 1,1% přidávají akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corporation ( ABX ). Naopak se ztrátou více než 3,6% se nedaří akciím konkurenční těžební společnosti Eldorado Gold ( EGO ). Do nižších pater již druhý den v řadě zamířily akcie finančních společností, kde akcie Citigroup ( C ) si odepsaly více než 1,8% a také Bank of America Corp. ( BAC ) se ztrátou necelých 2,8%. Z investičních bank se nedaříilo také akciím Goldman Sachs ( GS ), které oslabily o 3,5% a také JP Morgan Chase ( JPM ), jež ztratil více než 2,2%. Svými výsledky dnes před otevřením trhu zklamal investory výrobce luxusního oblečení, kabelek a doplňků Michael Kors Holding ( KORS ), Společnost vykázala pokles tržeb a výhled nižších zisků na příští fiskální rok. Management společnosti také sdělil, že kvůli čtvrté čtvrtletní ztrátě po sobě v příštích 2 letech uzavře 100 až 125 svých prodejen. Akcie společnosti uzavřely se ztrátou necelých 19,5%. Celkovému poklesu indexu úspěšně odolávaly akcie farmaceutických společností, kde po předchozím postupném poklesu našly podporu u cenové hladiny 32 USD akcie Pfizer ( PFE ), které přidaly více než 1,8% a také akcie francouzské farmaceutické společnosti Sanofi Aventis ( SNF ), které uzavřely seanci výše o než 1%. Podnikové zprávy Společnost Michael Kors oznámila výsledky za 4Q 2017, akcie ztrácí 9,6 % Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.