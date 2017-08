Denní report - úterý 01.08.2017

01.08.2017 22:21

ČR: Pražská burza posílila především díky finančním emisím,SRN: DAX uzavřel o procento silnější, USA: Americké indexy v úterý uzavřely v kladných hodnotách, Dow Jones opět na maximechPražská burza Hlavní zprávy HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červenec):aktuální hodnota: 55,3očekávání trhu: 56,2předchozí hodnota: 56,4 Bilance státního rozpočtu (červenec):aktuální hodnota: 25 mldočekávání trhu: --předchozí hodnota: 4,6 mld. Popis trhu Pozitivní nálada na globálních akciových trzích pomohla k růstu i pražské burze a index PX si polepšil o 0,59% na 1 014 bodů. Tahounem se stala Erste Bank, která posílila o 1,58% na 933 Kč, což jsou nová maxima od začátku roku 2011. Dařilo se i ostatním finančním titulům, když Vig přidal 0,77% na 670 Kč, Moneta Money Bank stoupla o 0,76% na metu 80 Kč a Komerční banka, která se před zítřejším výsledkovým reportem obchodovala s nejvyšším objemem 163 mil. Kč, se zvedla o 0,92% na 959 Kč. Úspěšný byl taktéž Philip Morris, který zakončil silnější o 1,64% na 15 450 Kč. Z menších emisí bylo úspěšné Cme (+1%) a Pegas (+0,39%). Naopak nedařilo se Čezu, který odepsal -0,45% na 398 Kč. V záporu uzavřely i akcie O2 (-0,57%) a největší ztrátu zaznamenala Fortuna (-1,54%). Podnikové zprávy Komerční banka: Projekce hospodaření za 2Q/2017 Německo Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit/BME (červenec): aktuální hodnota: 58,1 očekávání trhu: 58,3 předchozí hodnota: 58,3 Změna počtu nezaměstnaných (červenec): aktuální hodnota: -9 tis. očekávání trhu: -5 tis. předchozí hodnota: 7 tis. Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (červenec):aktuální hodnota: 56,6očekávání trhu: 56,8předchozí hodnota: 56,8 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q)aktuální hodnota: 0,6 %očekávání trhu: 0,6 %předchozí hodnota: 0,6 % HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q)aktuální hodnota: 2,1 %očekávání trhu: 2,1 %předchozí hodnota: 1,9 % Očekávané události (eurozóna) 11: 00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,1 %; předchozí hodnota: -0,4 %11:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,4 %; předchozí hodnota: 3,3% Popis trhu Dnešní DAX si připsal 1,1 % a uzavřel na 12251,29 b. Nejrůstovějším titulem z indexu dnes byla Lufthansa (LHA; +2,8 %), kterou zítra čeká report kvartálních výsledků. Před zítřejšími výsledky rostla i Vonovia (VNA; +2,2 %). Dařilo se také energetické E.ON (EOAN; +2,2 %). Dnes výsledky za druhý kvartál reportoval Fresenius (FRE; +2,0 %). Farmaceutická firma překonala odhady trhu na úrovni čistého zisku, když vykázala zisk ve výši 459 milionů eur při konsensu 451,8 milionů eur. Naopak na úrovni tržeb analytici oslovení agenturou Bloomberg v konsensu očekávali 8,52 miliard eur, přičemž firma vykázala mírně nižší hodnotu 8,5 miliard eur. Upravený zisk EBIT za druhý kvartál byl 1,18 miliard eur. Po pozitivních výsledcích za třetí kvartál fiskální roku rostly také akcie Infeon Technologies (IFX; +1,8 %). Firma překonala konsensus analytiků na úrovni ziskovosti i tržeb. V kladných číslech uzavřel i Heidelberg (HEI; +,14 %), a to přesto, že firma vykázala tržby i zisk mírně pod odhady analytiků. Jediným titulem, který uzavřel úterní seanci v červených číslech byl Adidas (ADS; -0,7 %). Oděvní gigant reportuje ve čtvrtek. USA Hlavní zprávy Osobní příjem (červen):aktuální hodnota: 0,0 %očekávání trhu: 0,4 %předchozí hodnota: 0,4 %Osobní výdaje (červen):aktuální hodnota: 0,1 %očekávání trhu: 0,1 %předchozí hodnota: 0,1 %Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (červen):aktuální hodnota: 0,1 %očekávání trhu: 0,1 %předchozí hodnota: 0,1 %Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (červen):aktuální hodnota: 1,5 %očekávání trhu: 1,4 %předchozí hodnota: 1,4 % Index nákupních manažerů Markit (červenec):aktuální hodnota: 53,2očekávání trhu: 53,2předchozí hodnota: 53,2 ISM ve výrobě (červenec):aktuální hodnota: 56,3očekávání trhu: 56,4 předchozí hodnota: 57,8Cenový index ISM (červenec):aktuální hodnota: 62očekávání trhu: 55,6 předchozí hodnota: 55Stavební výdaje (m-m) (červen):aktuální hodnota: -1,3 %očekávání trhu: 0,4 % předchozí hodnota: 0 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (k 28. červenci): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: 0,4 % 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červenec): očekávání trhu: 190 tis.; předchozí hodnota: 158 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (k 28. červenci): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -7208 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (k 28. červenci): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -1699 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (k 28. červenci): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -1015 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (k 28. červenci): očekávání trhu: --; předchozí hodnota: -1852 tis. Popis trhu Americké hlavní indexy zakončily úterní obchodní seanci v kladných číslech. Index Dow Jones se nadále přibližuje hranici 22 tisíc bodů, když dnešním růstem o 0,33 % opět uzavřel na novém maximu. O něco mírněji posiloval širší index S&P 500, který si připsal 0,24 %. Technologický Nasdaq pak vzrostl o 0,23 %. V rámci indexu S&P 500 se i přes pokles výnosů amerických dluhopisů dařilo finančnímu sektoru. V kladných číslech uzavřel také sektor defenzivních utilit a realitní sektor. Po minulých ztrátách dnes posílil i sektor informačních technologií. Naopak se nedařilo průmyslovému sektoru, nepatrně v záporu uzavřel i sektor zdravotní péče. Dnes před otevřením trhu reportoval výsledky za druhý kvartál farmaceutický Pfizer. Firma vykázala tržby mírně pod konsensem analytiků, přičemž očištěný zisk na akcii naopak odhad trhu překonal. Farmaceutická firma nakonec uzavřela mírně v záporu (PFE; -0,1 %). Naopak v návaznosti na kvartální report a snížený výhled výrazně odepsaly akcie oděvní společnosti Under Armour (UA; -11 %), které se tak usadily na samém chvostu indexu S&P 500. Naopak nejrůstovější akcií byl po dobrých číslech a zúženém výhledu EPS za druhý kvartál Xerox (XRX; +5,5 %). Ropa se opět dostala pod hladinu 50 dolarů za barel. Cena americké lehké ropy WTI se během obchodní senace pohybovala kolem hranice 49 dolarů za barel. Dolar po smíšených makro datech z americké ekonomiky posiloval, na páru s eurem posílil o 0,35 % na 1,1799 EUR/USD. Podnikové zprávy Under Armour oznámil menší ztráty než se očekávalo Farmaceutický Pfizer reportoval tržby pod odhady, zisk na akcii naopak nad konsensem Americké automobilky v červenci zažily strmý pokles prodejů nových automobilů na domácím trhu Jan KreglFio banka, a.s.ProhlášeníJan KreglFio banka, a.s.