Denní report - úterý 02.05.2017

02.05.2017 22:25

ČR: Pražská burza po prodlouženém víkendu ztrácela, SRN: Německý DAX rozšířil maxima, USA: Wall Street s mírnými ziskyPražská burza Popis trhu Pražská burza přerušila sérii sedmi růstu v řadě a zahájila nový měsíc a zkrácený obchodní týden poklesem. Index PX oslabil o -0,58% a uzavřel těsně nad hranici 1 000 bodů. Odpolední demise vlády ČR neměla na vývoj trhu podstatnější vliv. Nedařilo se především bankovním emisím. Erste Bank oslabila o -1,13% na 876 Kč a Komerční banka o -1,24% na 943 Kč. Obě tyto banky budou reportovat výsledky za 1Q koncem týdne. Dále pak Moneta Money Bank odepsala -0,25% a Vig zakončil s nepatrnou změnou -0,02%. Čez neudržel úroveň podpory na 430 Kč a klesl o -0,58% k 427 Kč při nejvyšším denním objemu 242 mil Kč. Cme poté, co v dubnu posílilo o 33%, zahájilo nový měsíc nepatrně slabší a to o -0,34% na 102 Kč. Naopak zisky a několikaletá maxima dále navyšuje Unipetrol, když dnes přidal dalších 1,79% na 284 Kč. V kladném teritoriu zakončil i Pegas (+0,65%) a Kofola (+0,55%). Podnikové zprávy Pegas Nonwovens: potvrzujeme doporučení „držet“, cílovou cenu mírně zvyšujeme z 805 Kč na 814 Kč ČEZ našel náhradní řešení ohledně prodeje bytů v Písnici. Byty by měla koupit firma CIB Group Firemní výsledky tento týden: Komerční banka, Erste, Apple či Facebook Německo Hlavní zprávy (Německo) Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný): aktuální hodnota: 58,2 očekávání trhu: 58,2 předchozí hodnota: 58,2 Hlavní zprávy (eurozóna) Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): aktuální hodnota: 56,7 očekávání trhu: 56,8 předchozí hodnota: 56,8 Míra nezaměstnanosti (březen): aktuální hodnota: očekávání trhu: 9,4% předchozí hodnota: 9,5% Očekávané události (Německo) 09:55 Změna počtu nezaměstnaných (duben): očekávání trhu: -11 tis., předchozí hodnota: -30 tis. Očekávané události (eurozóna) 11:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 % 11:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,5 % 11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,4 % 11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 % Popis trhu Index DAX po prodlouženém víkendu rozšířil rekordní hodnoty. V závěru dosáhl hranice 12 500 bodů. Nejvíce se dařilo televizní ProSieben (PSM +3,3 %) po zprávě o založení joint venture streamovací služby s Discovery Networks. Před výsledky rostl Fresenius Medical Care (FME +2,4 %) a mírně připisovala i Lufthansa (LHA +2,4 %). Poklesovou složku indexu tvořila Deutsche Post (DPW -2,4 %) spolu s Bayerem (BAYN -2,2 %) a společností Continental (CON -2,1 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,6 %. USA Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (28. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,7 % 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (duben): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 263 tis. 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,5 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,7 16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (duben): očekávání trhu: 55,8, předchozí hodnota: 55,2 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (28. dubna): očekávání trhu: -3500 tis., předchozí hodnota: -3641 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (28. dubna): očekávání trhu: -950 tis., předchozí hodnota: -1203 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (28. dubna): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 3369 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (28. dubna): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 2651 tis. 20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (horní mez) (3. května): očekávání trhu: 1,00 %, předchozí hodnota: 1,00 % 20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (dolní mez) (3. května): očekávání trhu: 0,75 %, předchozí hodnota: 0,75 % Popis trhu Zámořské indexy se postupně přesunuly do kladných čísel a nakonec uzavřely v kladném teritoriu v čele s užším indexem DJIA. Technologický index Nasdaq tak opět posunul historické maximum, tentokrát na 6095,37 bodu při dřívějším „orazítkování“ psychologické mety 6100 bodů. Historické maximum zdolala před dnešními čtvrtletními výsledky i technologická vlajková loď Apple (AAPL +0,6%) blížící se tržní kapitalizaci 800 mld. USD! Americké trhy následovaly pokračující pozitivní vývoj v Evropě, když souhrnný evropský benchmark Euro Stoxx 600 zaznamenal nejvyšší hodnotu od srpna 2015. Naopak opět se nedařilo drahým kovům a stříbro (-0,4%) tak evidovalo 12tý pokles v řadě s kumulativní ztrátou 9,2%. Pod tlak se vrátily i energie v čele s ropou (-2,5%), která se s posunem výrazněji pod 48 USD/b dostala pod březnová lokální minima kvůli rostoucímu stavu zásob v USA. V rámci indexu S&P500 se nejvíce dařilo průmyslovým společnostem (+0,5%), zatímco sektor nezbytných statků (-0,6%) a energií (-0,5%) se ocitl pod tlakem. Čtvrtletní výsledkové reporty zůstávají hlavní hybnou silou mezi konstituenty S&P500 indexu – svými výsledky přesvědčil investory maloobchodník s textilními doplňky Coach (COH +12%) či výrobce stavebních materiálů Martin Marietta (MLM+7,6%). Rozčarování se naopak po nepřesvědčivých výsledcích dostavilo u výrobce procesorů a grafických karet Advanced Micro Devices (AMD). Akcie odepsaly téměř 1/4 své hodnoty a rychle tak umazávají předchozí tučné zisky na pozadí vysokých očekávání vkládaných do nové produktové řady procesorů Ryzen, které mají konkurovat dominantnímu hráči – Intelu. Po dnešním závěru bude hlavní pozornost upřena na Apple, reportující svá čtvrtletní čísla. Konsenzus analytiků je nastaven na kvartální zisk 2,02 USD/a při tržbách 53,1 mld. USD (marže 38,7%). Prodeje klíčového produktu – iPhonu – by měly dosáhnout 52,2 mil. ks. Hotovostní polštář by měl dosáhnout 250 mld. USD! Pro toto čtvrtletí jsou pak očekávány tržby 45,7 mld. USD a profit 1,62 USD/a. Podnikové zprávy Americký Merck zveřejnil výsledky za první čtvrtletí a zvýšil výhled Farmaceutický Pfizer prezentoval smíšené výsledky za první čtvrtletí Společnost Mastercard zaznamenala v prvním čtvrtletí pozitivní výsledky Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.