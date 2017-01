Denní report - úterý 03.01.2017

03.01.2017 23:00

ČR: Pražská burza pokračovala v růstu, pomohly rakouské finanční emise a akcie O2, SRN: Německé akcie korigovaly pondělní zisky, inflace posunula výnosy německých bondů nahoru, USA: Zámořské indexy vstoupily do nového roku rázně, S&P500 +0,85%Pražská burza Hlavní zprávy Bilance státního rozpočtu (prosinec): aktuální hodnota: 61,8 mld. Kč očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 55,5 mld. Kč Popis trhu Index PX potvrdil pozitivní vstup pražské burzy do roku 2017, když posílil podruhé v řadě, tentokrát výrazněji o 0,95% na 932 bodů. Dnešní makrodata z Německa oproti očekávání ukázala rychlejší růst inflace za prosinec a vyspělé dluhopisové trhy tak reagovaly silným nárůstem výnosů státních dluhopisů. To prospělo finančnímu sektoru, který byl na západoevropských trzích nejziskovější. Na našem trhu z toho těžily především rakouské emise, když Erste Bank uzavřela se ziskem 2,34% na 782 Kč a Vig posílil o 2,64% na 597 Kč. Komerční banka si polepšila o 0,55% na 892 Kč a Moneta Money Bank přidala 0,3% s oceněním těsně pod 83 Kč. Růst výnosů naopak brzdil v Evropě utility a rovněž Čez tak poklesl o -0,40% na 427 Kč. Akcie O2 růstem o 1,88% uzavřely těsně pod 265 Kč což je nejvyšší uzavírací hodnota od vyčlenění společnosti Cetin. Podnikové zprávy Zástupci ministerstva financí hlasovali proti prodloužení mandátu stávajícímu vedení ČEZu Německo Hlavní zprávy Změna počtu nezaměstnaných (prosinec): aktuální hodnota: -17 tis. očekávání trhu: -5 tis. předchozí hodnota: -5 tis. / revize: -6 tis. Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (prosinec): aktuální hodnota: 6,0 % očekávání trhu: 6,0 % předchozí hodnota: 6,0 % CPI (y-y) (prosinec - předběžný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,4 % předchozí hodnota: 0,8 % CPI (m-m) (prosinec - předběžný): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,1 % CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 0,6 % předchozí hodnota: 0,0 % CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný): aktuální hodnota: 1,7 % očekávání trhu: 1,3 % předchozí hodnota: 0,7 % Očekávané události 09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 53,8, předchozí hodnota: 53,8 09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,8 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 53,1, předchozí hodnota: 53,1 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): očekávání trhu: 53,9, předchozí hodnota: 53,9 11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,6 % 11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - první, předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 % Popis trhu Index DAX odepsal 0,12 % na 11584,24 b. Německý index DAX si po klidném prosinci v pondělí připsal 1% zisk a atakoval maxima od srpna 2015. V úterý otevřel v plusu, rychle však zamířil do mírného záporu. Odpoledne chvilku rostl díky skokovému posílení dolaru po silném ISM indexu za prosinec, který naznačuje nejlepší podmínky v americkém výrobním sektoru za dva roky. Dolar však rychle zisky odevzdal a německé akcie se vrátily do záporu. Zajímavější vývoj se odehrál na trhu s dluhopisy, když údaje o inflaci v jednotlivých spolkových zemích pomohl 10letým německým dluhopisům k nejvýraznějšímu pohybu od konce října. Výnos tak nyní činí 0,264 %. Odpoledne byla zveřejněna čísla za celé Německo, ve kterém v prosinci harmonizovaný index spotřebitelských cen CPI meziročně vzrostl o 1,7 %, ačkoliv se čekal jen 1,3% růst. Inflace je tak v Německu nejvyšší od července 2013. Z vyšších výnosů těží banky, Commerzbank (CBK) si dnes připsala 4,3 %. Naopak negativně na ně reagují akcie společností z realitního sektoru, nejhorší výkon tak podala Vonovia (VNA; -1,8 %). USA Hlavní zprávy Index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): aktuální hodnota: 54,3 b. očekávání trhu: 54,2 b. předchozí hodnota: 54,2 b. ISM ve výrobě (prosinec): aktuální hodnota: 54,7 b. očekávání trhu: 53,8 b. předchozí hodnota: 53,2 b. Cenový index ISM (prosinec): aktuální hodnota: 65,5 b. očekávání trhu: 55,5 b. předchozí hodnota: 54,5 b. Stavební výdaje (m-m) (listopad): aktuální hodnota: 0,9 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: 0,5 % / revize: 0,6 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (30. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -- Popis trhu Hlavní americké indexy při úvodní seanci letošního roku zaznamenaly solidní zisky a následovaly tak pozitivní start do nového roku v Evropě. Širší index S&P500 (+0,85%) vykázal největší přírůstek za 4 týdny a částečně tak napravil nelichotivou bilanci ze závěru roku, kdy byla mezi investory patrná ochota výběru tučných zisků po předchozím rally. Přesto by opatrnost měla být nadále na místě. Přelití pozitivního sentimentu do zámoří se dostavilo na pozadí příznivého setu makrodat napříč kontinenty (Čína – lepší než očekávaný index PMI, Německo – solidní nezaměstnanost, rostoucí inflace, USA – ISM ve výrobě vyšší než očekávání), podporující optimismus ohledně ekonomických vyhlídek. Mezi nejvíce rostoucími sektory figurovaly telekomunikace (+1,9%) po několika analytických upgradech, telco CenturyLink (CTL +6,6%) se po upgradu prosadila mezi nejvíce rostoucí emise v rámci S&P500, dařilo se i zdravotnictví a překvapivě i energiím navzdory prudkému obratu na trhu s ropou, která po dosažení 18měsíčního maxima (55,20 USD/b) nakonec propadla na 52,5 s bilancí -2,3% při objevujících se obavách z naplnění nedávné dohody OPEC a některých non-OPEC zemí. Ještě hůře se ale vedlo zemnímu plynu, který ztratil bezmála 11% po předpovědích o teplém počasí pro nadcházející týdny. V čele poražených se tak naopak ocitl těžař plynu a ropy Southwestern Energy (SWN) se ztrátou bezmála o 8%. Vítězem dne v rámci S&P500 se staly akcie předního výrobce tiskáren a kopírek Xerox (XRX +17%) po dvojnásobném upgradu ze strany JP Morgan a Credit Suisse, pozitivně hodnotící dokončené vyčlenění entity Conduent, posunující Xerox zpět primárně k tiskařskému byznysu. Jan TománekFio banka, a.s.ProhlášeníJan TománekFio banka, a.s.