Denní report - úterý 04.04.2017

04.04.2017 22:26

ČR: Pražská burza odevzdala včerejší zisky, SRN: Německé akcie uzavřely s mírným ziskem, USA: Wall Street se symbolickými ziskyPražská burza Popis trhu Pražská burza se již čtvrtým týdnem pohybuje v úzkém obchodním pásmu poblíž mety 980 bodů a nenalézá směr dalšího vývoje. Podobně tomu bylo i dnes, když index po včerejším růstu o 0,41% oslabil o-0,42% na 981 bodů. Nejvíce index zatížila Erste Bank, která odepsala -1,34% na 816 Kč. Mírně ztrácely i další banky a to Komerční banka -0,30% na 952 Kč a Moneta Money Bank -0,23% se závěrem pod 86 Kč. Dále pak pojišťovna Vig oslabila o -0,24% na 614 Kč a Čez klesl o mírných -0,16% na 433 Kč. Z menších emisí se nedařilo Pegasu (-0,86%), Cme (-0,52%) a Kofole (-0,62%). Po předchozích nárůstech mírně korigoval Unipetrol (-0,38% 233 Kč). Naopak akcie O2 posunem o +0,18% na 285 Kč uzavřely nejvýše od roku 2000. Podobně Philip Morris před blížící se dividendou – poslední obchodní den s nárokem 18.4.2017 – uzavřel na nejvyšší úrovni od roku 2006 a to 13 826 Kč +1,18%. Podnikové zprávy Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Maloobchodní tržby (m-m) (únor): aktuální hodnota: 0,7 % očekávání trhu: 0,5 % předchozí hodnota: -0,1 % / revize: 0,1 % Maloobchodní tržby (y-y) (únor): aktuální hodnota: 1,8 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 1,2 % / revize: 1,5 % Očekávané události (Německo) 09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 55,6, předchozí hodnota: 55,6 09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,0 Očekávané události (eurozóna) 10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,5 10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 56,7, předchozí hodnota: 56,7 Popis trhu Německý DAX v úterý uzavřel s mírným ziskem těsně pod dvouletými maximy. Lehce tak korigoval pokles ze závěru pondělní seance. Dařilo se Henkelu (HEN3 +1,3 %), Vonovii (VNA +1,0 %) či Lufthanse (LHA +0,9 %). Klesaly naopak banky, Commerzbank (CBK -1,3 %) a Deutsche Bank (DBK -1,0 %), s nižšími dluhopisovými výnosy, či utility - např. E.ON (EOAN -1,4 %). Po březnových datech o prodejích osobních aut v USA se pohyboval níže evropský automobilový sektor, v Německu tedy BMW (BMW -1,3 %) a Daimler (DAI -1,2 %). Index Stoxx Europe 600 připsal 0,12 %, nejvíce rostly suroviny a energetický sektor. Podnikové zprávy Automobilka BMW letos v USA poprvé překonala Daimler USA Hlavní zprávy Obchodní bilance (únor): aktuální hodnota: -43,6 mld. očekávání trhu: -44,5 mld. předchozí hodnota: -48,5 mld. / revize: 48,2 mld. Průmyslové objednávky (únor): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 1,0 % předchozí hodnota: 1,2 % Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - konečný): aktuální hodnota: 1,8 % očekávání trhu: 1,7 % předchozí hodnota: 1,7 % Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - konečný): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -0,1 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (31. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,8 % 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (březen): očekávání trhu: 190 tis., předchozí hodnota: 298 tis. 15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 53,1, předchozí hodnota: 52,9 15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,2 16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (březen): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,6 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (31. března): očekávání trhu: -700 tis., předchozí hodnota: 867 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (31. března): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -220 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (31. března): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -3747 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (31. března): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -2483 tis. Popis trhu Přední americké indexy oscilovaly v blízkosti včerejších zavíracích hodnot při nízké volatilitě a nakonec uzavřely se symbolickými zisky. Širší index S&P500 posílil o 0,06%, relativně lépe se vedlo tradičnímu indexu DJIA, který uzavřel silnější o 0,19%. Na trzích je po předchozím růstu nadále patrná ostražitost investorů a indexy se od poloviny února pohybují ve velmi úzkém pásmu, nutno podotknout, za celkově nelevných valuací. Absence zásadních negativních zpráv ale (prozatím) limituje prostor pro výraznější korekci, na druhé straně trhy v současné chvíli postrádají růstový katalyzátor. Nadcházející dny by ale mohly přinést zvýšenou aktivitu. Ať už zítra na základě úvodních dat o zaměstnanosti dle údajů ADP či po zveřejnění výstupu z březnového zasedání Fedu, nebo při pátečním kompletním reportu z trhu práce. Příští týden pak odstartuje výsledková sezóna za 1Q konfrontující očekávání trhu s realitou. Při zvýšené opatrnosti investorů byl viditelný zájem o „bezpečné přístavy“ – dnes se v rámci S&P500 dařilo utilitám (+0,3%), mírný růst zaznamenaly i drahé kovy, stejně tak vládní dluhopisy, když výnos 10letého bondu dnes otestoval měsíční minima (2,31%). Příznivý den registroval i sektor energií (+0,7%) a základních materiálů (+0,4%) při solidním růstu řady průmyslových komodit i ropy (+1,6%) a zemního plynu (+5%). Na chvostu pak skončil realitní sektor se ztrátou 0,3%. Pod prodejním tlakem se ocitli především maloobchodníci z řad textilu a modních doplňků (souhrnně -2,2%) po analytickém downgradu pro L Brands (-4,4%) od Citi. Nedaří se ani Ralph Lauren (RL -4,5%) po oznámení o dalším kole snižování nákladů při rapidně klesajících tržbách a ziscích. Sektoru nepomohly ani klesající meziroční prodeje spol. Urban Outfitters (URBN -3%), zvyšující obavy investorů o celý sektor při patrné rostoucí síle online prodejců. Nejhůře se v rámci S&P500 vedlo výrobci osvětlení Acuity Brands (AYI -14%) po zklamání z čtvrtletních výsledků. Nedařilo se ani přednímu producentovi grafických karet Nvidia (NVDA -7,1%) po downgradu od Pacific Crest. Naopak na výsluní se hřály akcie maloobchodníka s kancelářským potřebami Staples (SPLS +10%) po zprávách o jednání s privátními společnostmi o možném převzetí. Podnikové zprávy Akcie Seadrill padají o 33 %, společnost varuje před ztrátami