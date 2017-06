Denní report - úterý 06.06.2017

06.06.2017 22:26

ČR: Pražská burza oslabila s negativním sentimentem ve světě, SRN: Německé akcie klesly, USA: Wall Street uzavřel s mírnými ztrátami, energie na výsluníPražská burza Hlavní zprávy Maloobchodní tržby (y-y) (duben): aktuální hodnota: -0,3 % očekávání trhu: 1,2 % předchozí hodnota: 10,1 % / revize: 10,7 % Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): aktuální hodnota: 2,7 % očekávání trhu: 3,5 % předchozí hodnota: 7,8 % Obchodní bilance v národním pojetí (duben): aktuální hodnota: 10,6 mld. očekávání trhu: 20,2 mld. předchozí hodnota: 22,6 mld. Očekávané události 09:00 Stavební výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,2 % 09:00 Průmyslová výroba (y-y) (duben): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 10,9 % 10:00 Devizové rezervy (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $136,0 mld. Popis trhu Západoevropské burzy ztrácely druhým dnem, když na trzích panuje nejistota před čtvrtečním zasedáním ECB a volbami ve Velké Británii. Index PX tak po včerejším růstu dnes oslabil o -0,19% na 1 005 bodů. Pondělní zisk umazal Čez a vrátil se zpět pod psychologickou úroveň 450 Kč (-0,67%). Ještě více ztrácelo O2 (278 Kč -1,28%). Nedařilo se rovněž finančním titulům. Moneta Money Bank klesla na 79 Kč (-0,50%), Vig si pohoršil o -0,31% na 653 Kč a Komerční banka oslabila o -0,32% na 940 Kč. Udržela se pouze Erste Bank, když zakončila bez výraznější změny a to +0,13% na 859 Kč. Naopak dařilo se Fortuně, která rozšířila včerejší nárůst o další 3% nad 123 Kč poté, co investoři pravděpodobně spekulují na to, že nabídka na odkup od Penty může ještě vzrůst. V kladném teritoriu uzavřelo taktéž Cme (+1,64%), Unipetrol (+0,46%) a Pegas (+0,65%). Podnikové zprávy ČEZ kupuje devět větrných farem ve Francii (+komentář analytika) Německo Hlavní zprávy (eurozóna) Index investorské důvěry Sentix (červen): aktuální hodnota: 28,4 očekávání trhu: 27,4 předchozí hodnota: 27,4 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): aktuální hodnota: 0,1 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 0,2 % Maloobchodní tržby (y-y) (duben): aktuální hodnota: 2,5 % očekávání trhu: 2,1 % předchozí hodnota: 2,3 % / revize: 2,5 % Očekávané události (Německo) 08:00 Podnikové objednávky (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 % 08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (duben): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 2,4 % Popis trhu Německý index DAX v první seanci týdne (pondělí - svátek) korigoval zisky ze závěru týdne minulého a spolu s většinou evropských trhů klesal. S poklesem výnosů se dařilo utilitám - E.ONu (EOAN +2,5 %) a RWE (RWE +2,2 %) – a třetici nejsilnějších doplnila Lufthansa (LHA +1,2 %). Poklesovou stranu tvořil Volkswagen (VOW3 -1,9 %) nebo Bayer (BAYN -2,1 %), po spekulacích, že převzetí amerického Monsanta může být odloženo až do roku 2018, z důvodu delšího procesu schvalování autoritami EU. Níže se pohyboval také ThyssenKrupp (TKA -1,9 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,6 %, pokles vedl zdravotnický sektor nebo zbytná spotřeba. USA Hlavní zprávy Nové pracovní pozice JOLTs (duben): aktuální hodnota: 6044 očekávání trhu: 5750 předchozí hodnota: 5743 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,4 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. června): očekávání trhu: -3500 tis., předchozí hodnota: -6428 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. června): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: -747 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (2. června): očekávání trhu: 0 tis., předchozí hodnota: -2858 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (2. června): očekávání trhu: 750 tis., předchozí hodnota: 394 tis. Popis trhu Wall Street zažil klidnou obchodní seanci s mírnými ztrátami po předchozím (pátečním) posunu na nová historická maxima. Před kurzotvornými událostmi v tomto týdnu (zasedání ECB, volby ve Velké Británii) byla na trhu patrná vyčkávací taktika s tendencemi k výběru krátkodobých zisků s ohledem na předchozí růst. To pomohlo „bezpečným přístavům“, tedy drahým kovům a dluhopisům k získávání půdy pod nohama a citelně zpevnily. Zlato při růstu o 1,1% po více než půlleté přestávce „koketovalo“ s hladinou 1300 USD/oz, na vyšší hladinu se posunulo i stříbro, když posílilo o 1,1% na 17,7 USD/oz. Zájem o dluhopisy stlačil tržní výnosy, referenční 10letý vládní bond zaznamenal nejnižší výnos (2,135%) od prezidentských voleb. Nedařilo se především sektoru zbytných statků (-0,8%) a průmyslovým společnostem (-0,6%). Jednoznačným vítězem dne se naopak stal energetický sektor (+1,2%), když podkladové komodity zaznamenaly během dne obrat a solidně zpevnily. Ropa uzavřela silnější o 1,8% na 48,25 USD/barel, zemní plyn posílil dokonce o 2,3% na 3,05 USD/mmbtu. V rámci jednotlivých společností růstu dominovaly akcie výrobce procesorů a grafických karet AMD (AMD +7,1%) v návaznosti na optimistický projev technického ředitele na konferenci pořadané bankou BOAML ohledně procesorové produktové řady, která by měla lépe konkurovat produktům od Intelu. Na opačném konci spektra se naopak nacházeli maloobchodníci po varování řetězce Macy's (M -7,8%) ohledně klesajících ziskových marží. Titul se propadl na nová mnohaletá minima a strhl dolů celý sektor. 6% ztratil Kohl's (KSS). Prodejce obuvi Foot Locker (FL) pak registroval 4,3% pokles. Podnikové zprávy Apple představil na pondělní Keynote inteligentní reproduktor HomePod