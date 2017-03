Denní report - úterý 07.03.2017

07.03.2017 22:21

ČR: Poklidný den, ztrácela především Komerční banka, SRN: Německé akcie uzavřely na červené nule, USA: Americké indexy v mírných ztrátáchPražská burza Popis trhu Pražská burza zaznamenala poměrně poklidný den s nízkým objemem obchodů. Index PX postupně ztrácel mírné dopolední zisky a po aukci zavíral na denním minimu 971,70 bodů, níže o 0,4%. Celkový objem těsně přesáhl 500 mil. Kč, z jednotlivých titulů se nevíce zobchodovalo u Komerční banky 186 mil. Kč. Relativně klidný vývoj byl dnes k vidění i v Evropě, když DAX se v závěru pohybuje kolem nulové hodnoty. Pokles domácího indexu jde na vrub především akciím Komerční banky, které oslabily o 2,11% a rezistence pod hranicí 960 Kč se zdá být nadále pevná. Erste Group se celý den držela v blízkosti 780 Kč (+0,28%), Moneta nakonec neudržela hranici 86 Kč (-0,17%). Norský vládní fond potvrdil informaci o prodeji celého podílu v ČEZu v průběhu roku 2016 v kontextu změny investiční politiky a přístupu k firmám, které produkují své zisky ve spojitosti s uhlím. ČEZ přišel o jednoho z velkých institucionálních investorů, na druhou stranu se objasňuje část prodejního tlaku z loňského roku. ČEZ dnes končil den s minimální změnou -0,07%. Absolutně největší zisk si připsala Fortuna (+1,2%), která bude ve čtvrtek zveřejňovat své výsledky. Po včerejším silném růstu si Kofola připsala dnes umírněnější vývoj a posílila o 0,27%, nad hranicí 400 Kč se však bezpečně udržela. Podnikové zprávy Norský suverénní fond vyřazuje z portfolia ČEZ Německo Hlavní zprávy Podnikové objednávky (m-m) (leden): aktuální hodnota: -7,4 % očekávání trhu: -2,5 % předchozí hodnota: 5,2 % Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): aktuální hodnota: -0,8 % očekávání trhu: 4,3 % předchozí hodnota: 8,1 % / revize: 8,0 % Očekávané události 08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (leden): očekávání trhu: 2.7%, předchozí hodnota: -3.0% 08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (leden): očekávání trhu: -0.6%, předchozí hodnota: -0.7% Popis trhu Německý DAX v úterý osciloval okolo nuly, uzavřel v mírném záporu. Kladným hybatelem byla automobilka Daimler (DAI +1,0 %), autododavatel Continental (CON +0,9 %) a průmyslové Linde (LIN +0,6 %). Po snížení hodnocení od banky Santander klesal E.ON (EOAN -2,5 %), ztrácela také Deutsche Boerse (DB11 -1,7 %) a pondělní ztráty rozšířila Deutsche Bank (DBK -1,7 %). Index Stoxx Europe 600 se v závěru dne pohyboval na zelené nule, nejméně se dařilo utilitám, podporou byla zbytná spotřeba. USA Hlavní zprávy Obchodní bilance (leden): aktuální hodnota: -$48,5 mld. očekávání trhu: -$48,5 mld. předchozí hodnota: -$44,3 mld. Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5.8% 14:15 Změna zaměstnanosti ADP (únor): očekávání trhu: 189 tis., předchozí hodnota: 246 tis. 14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - konečný): očekávání trhu: 1.5%, předchozí hodnota: 1.3% 14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - konečný): očekávání trhu: 1.6%, předchozí hodnota: 1.7% 16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (leden - konečný): očekávání trhu: -0.1%, předchozí hodnota: -0.1% 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (3. března): očekávání trhu: 1394 tis., předchozí hodnota: 1501 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. března): očekávání trhu: 311 tis., předchozí hodnota: 495 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (3. března): očekávání trhu: -1994 tis., předchozí hodnota: -546 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (3. března): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -925 tis. Popis trhu Americké indexy navázaly na včerejší nevýraznou seanci a nakonec při nízké volatilitě uzavřely s mírnými ztrátami - širší S&P500 končil slabší o 0,3% na 2368,39 bodech, relativně lépe se vedlo DJIA s denní bilancí -0,14% a závěrem na 20924,76 bodech. Trh před takřka jistým zvýšením úrokových sazeb (98% pravděpodobnost, rozhodnutí 15.března) za současného ocenění postrádá zřejmý růstový katalyzátor, který by posunul indexy na nová maxima. Nutno opět podotknout, že trhy nejsou levné a technicky se nadále udržují v překoupeném pásmu. Směrem dolů táhly širší index S&P500 telekomunikace (-0,7%), po downgradu pro Frontier Communications (FTR -6,3%) od Bank of America. Též jim nenahrával růst tržních výnosů – referenční výnos 10letého státního bondu se posunul zpět nad hranici 2,5% k 2,52%, tj. k blízkosti letošních maxim. Pod tlakem se ocitl též farmaceutický, resp. biotechnologický sektor v návaznosti na "tweet" D.Trumpa o nutnosti snížit ceny léků v rámci reformního plánu zdravotnictví. Nejhorší výkonnost pak vykázaly energie (-0,9%), když cena ropy obrátila do záporného teritoria a zemní plyn ztratil 2,4%. Naopak jediným růstovým sektorem zůstaly technologie (+0,1%). Ústup z bezpečných přístavů zaznamenaly i drahé kovy, které pokračovaly ve svižném poklesu v čele se stříbrem korigující o 1,8% na 17,47 USD/oz. Zlato pak odepsalo 0,8% a posunulo se na 1215,3 USD/oz. Ze zajímavých dnešních pohybů zmiňme 10% "sešup" nedávné hvězdy IPO nebe, nicméně valuační "rychlokvašky" – spol. Snap (SNAP), která od svého peaku odepsala již bezmála 30%, propadla se pod IPO cenu 24 USD a velmi pravděpodobně brzy nahlédne pod 20 USD úroveň, notabene při případném tržním výkyvu.