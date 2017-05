Denní report - úterý 09.05.2017

ČR: Pražská burza zahájila zkrácený týden růstem, SRN: Index DAX rozšířil rekordní hodnoty, USA: Smíšený závěr v zámoří, Nasdaq na novém maximuPražská burza Popis trhu Pražská burza vstoupila do nového týdne úspěšně, když pozitivní sentiment panoval i na západoevropských trzích, jako dozvuk víkendového vítězství Macrona v druhém kole prezidentských voleb ve Francii. Index PX si polepšil +0,50% na 1 010 bodů. Nejvíce posílila mediální společnost Cme (+3,56% 105 Kč), která dorovnávala včerejší silný závěr v zámoří. Dařilo se taktéž finančnímu sektoru a to nejvíce Komerční bance s přírůstkem 2,10% na 969 Kč, dále pak Moneta Money Bank posílila o 1,44% na 81 Kč, Vig o 1,31% na 680 Kč a Erste Bank +0,50% na 871 Kč. V příznivém sentimentu navýšil Unipetrol devítiletá maxima na 293 Kč (+2,48%). Naopak Čez uzavřel bez výraznější změny nad 430 Kč (+0,26%). Technický pokles o -7,45% (268 Kč) zaznamenaly akcie O2, které se obchodovaly první den bez nároku na dividendu. Nebýt tohoto poklesu tak by index PX zakončil se ziskem téměř 1%. Podnikové zprávy ČEZ investuje do technologického řešení, které propojuje datová centra a teplárenství ČEZ: Představenstvo potvrdilo Daniela Beneše předsedou na další funkční období Německo Hlavní zprávy Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): aktuální hodnota: -0,4 % očekávání trhu: -0,8 % předchozí hodnota: 2,2 % / revize: -0,7 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): aktuální hodnota: 1,9 % očekávání trhu: 2,5 % předchozí hodnota: 2,5 % / revize: 2,0 % Obchodní bilance (březen): aktuální hodnota: 25,4 mld. eur očekávání trhu: 23,0 mld. předchozí hodnota: 19,9 mld. Běžný účet platební bilance (březen): aktuální hodnota: 30,2 mld. eur očekávání trhu: 24,9 mld. předchozí hodnota: 20,4 mld. Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,2 % předchozí hodnota: 0,8 % Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): aktuální hodnota: 2,4 % očekávání trhu: 1,6 % předchozí hodnota: -1,6 % Popis trhu Index DAX připsal 0,54 % na 12 763,39 b. Evropa se v úvodu zkráceného týdne pohybovala převážně v zeleném, Německo nebylo výjimkou. Pomohla mimo jiné výsledková sezona. Reportoval např. E.ON (EOAN +4,2 %), Continental (CON), Commerzbank (CBK) či pojišťovna Munich Re (MUV2 -1,6 %). Spolu s konkurencí rostla i společnost RWE (RWE +1,3 %) a mírně připsal chemický BASF (BAS +1,0 %). Klesal např. automobilový sektor, Continental (CON -0,6 %), Volkswagen (VOW3 -0,5 %) nebo BMW (BMW -0,2 %). Index Stoxx Europe 600 také rozšířil dlouhodobá maxima, uzavřel výše o 0,44 %. Dařilo se surovinám a zdravotnickým společnostem. Podnikové zprávy E.ON potvrdil výhled pro letošní rok, navýší dividendu, akcie roste ČEZ investuje do technologického řešení, které propojuje datová centra a teplárenství USA Hlavní zprávy Optimismus malých firem NFIB (duben): aktuální hodnota: 104,5 očekávání trhu: 104,0 předchozí hodnota: 104,7 Nové pracovní pozice JOLTs (březen): aktuální hodnota: 5743 očekávání trhu: 5725 předchozí hodnota: 5743 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen - konečný): aktuální hodnota: 0,2 % očekávání trhu: -0,1 % předchozí hodnota: -0,1 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (5. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,1 % 14:30 Index importních cen (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,2 % 14:30 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 4,2 % 14:30 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (5. května): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -930 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. května): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: -728 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (5. května): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 191 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (5. května): očekávání trhu: -600 tis., předchozí hodnota: -562 tis. Popis trhu Nová historická intradenní maxima u technologického Nasdaqu (6133 bodů) a širšího indexu S&P500 (2403,87b.) byla v úvodu seance opět dosažena. Následně se ale indexy posunuly níže k blízkosti včerejších závěrečných hodnot, tažené dolů sektorem energií na pozadí poklesu ceny ropy pod 46 USD/b. Relativně lépe se vedlo technologickému Nasdaqu (+0,3%), který se i přes ústup z rekordních hodnot dokázal udržet v kladném teritoriu a uzavřít na maximu. Mírné ztráty si pak připsal širší index S&P500 a DJIA. Energie vévodily dnešnímu poklesu spolu s utilitami, když souhrnně ztratily 0,9% v rámci indexu S&P500. Sektoru nepomohly zvýšené projekce EIA ohledně produkce ropy v USA pro následující rok, která by dle odhadů měla dosáhnout 9,96 mil. barelů /den (odhad z předchozího měsíce hovořil o 9,9 mil.). V letošním roce by pak produkce měla dosáhnout 9,31 mil. barelů /den (vs. 9,22 mil. dubnový odhad) při pokračujícím otevírání nových vrtů. Nutno podotknout, že tyto údaje jsou citlivé na vývoj ceny ropy, proto v případě dalšího poklesu lze předpokládat zpomalování tempa otevírání vrtů ba dokonce zvrácení růstového trendu započatého loni v červnu. Negativnímu sentimentu nenahrály ani zprávy z Libye o nejvyšší produkci za více než 2 roky, která dosáhla téměř 800 tis. barelů /den. To podkopává snahy zemí OPEC a přidružených nonOPEC států o stabilizaci ceny ropy prostřednictvím snižování těžebních kvót. V rámci S&P500 ztráty zaznamenaly i základní materiály (-0,7%) a reality (-0,6%) na pozadí růstu tržních sazeb po včerejším jestřábím komentáři členky Fedu L. Mesterové indikující téměř jisté zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání. Naopak nejlepší výkonnost předvedl sektor zbytných statků (+0,5%). Vedle sledování měnících se statistik historických maxim u indexů stojí za pozornost i posun „indexu strachu“ VIX na rekordně nízké úrovně. Dnešní minimum na úrovni 9,56 znamená nejnižší úroveň za více než 10 let a dokládá tak nebývale pozitivní tržní sentiment bez známek nejistoty a volatility. V tomto prostředí, které nepamatuje po mnoho měsíců výraznější tržní korekci, je vhodné nezapomínat na fundament společností ruku v ruce s monitoringem jejich překoupenosti. Slabá "rychlokvašková" jména a trvající růstové momentum pak náhle dokáží udělat „díru“ v nejednom portfoliu. Podnikové zprávy Filip TvrdekFio banka, a.s.ProhlášeníFilip TvrdekFio banka, a.s.