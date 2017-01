Denní report - úterý 10.01.2017

10.01.2017 22:16

ČR: Pražskou burzu stáhly níže především finanční emise, SRN: Německá burza uzavřela smíšeně; Deutsche Bank -2,4 %, Continental +2,7 %, USA: Americké trhy zakončily obchodování bez výrazné změnyPražská burza Hlavní zprávy CPI (m-m) (prosinec): aktuální hodnota: 0,3 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,3 % CPI (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 1,5 % Očekávané události 09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 0,5 % 09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (listopad): očekávání trhu: 4,8 %, předchozí hodnota: 2,0 % Popis trhu Přestože se celoevropský index Stoxx 600 pohyboval poblíž včerejší uzavírací hodnoty, pražská burza poměrně silně oslabila a to o -1,03% na 926 bodů. Bylo to způsobeno složením indexu PX, kde mají velkou váhu finanční tituly, přičemž tento sektor v Evropě patřil ke ztrátovým. Na našem trhu byly nejvíce zasaženy rakouské emise, u kterých je největší prostor pro výběr krátkodobých zisků po silné rally v uplynulém týdnu. Erste Bank tak ztratila -1,84% na 778 Kč a Vig odepsal -1,43% na závěrečných 593 Kč. Nicméně klesala rovněž Komerční banka (-1,16% 885 Kč) a méně pak Moneta Money Bank (-0,24%). Taktéž na O2 proběhl výběr zisků a akcie odepsala -1,43% na 267 Kč. Z menších emisí se nedařilo především Cme (-1,9%) a Unipetrolu (-1,12%). Čez odolal prodejní náladě a uzavřel poblíž včerejšího závěru pod 424 Kč. V kladném teritoriu zakončila Fortuna (+0,8%) Podnikové zprávy Likérka Stock Spirits Group zítra ráno zveřejní náhled hospodaření Prezident oznámil nové členy bankovní rady ČNB, stanou se jimi Oldřich Dědek a Marek Mora Německo Popis trhu Podnikové zprávy USA Hlavní zprávy Optimismus malých firem NFIB (prosinec): aktuální hodnota: 105,8 b. očekávání trhu: 99,5 b. předchozí hodnota: 98,4 b. Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný): aktuální hodnota: 1,0 % očekávání trhu: 0,9 % předchozí hodnota: 0,9 % Nové pracovní pozice JOLTs (listopad): aktuální hodnota: 5522 očekávání trhu: 5500 předchozí hodnota: 5534 Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (6. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,1 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: -7051 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: 1074 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: 2750 tis., předchozí hodnota: 8307 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (6. ledna): očekávání trhu: 2600 tis., předchozí hodnota: 10051 tis. Popis trhu Americké akciové trhy zakončily obchodování bez výrazné změny. Výraznější pohyby byly viděny na komoditním trhu, když především zemní plyn posílil o 5,3 % a ropa WTI oslabila o 2,2 % na 50,80 dolaru za barel. Zítra bude EIA zveřejňovat pravidelné týdenní statistiky o zásobách ropy. Technicky důležitá úroveň pro ropu WTI je přibližně 50 dolarů, kterou cena ropy při denním closu by měla uzavřít, pokud má přetrvávat rostoucí trend (o pozicích hedge fondů u ropy WTI jsme psali zde). Zemní plyn dnes rostl kvůli nové studenější předpovědi počasí na příští dny. Růst zaznamenala i cena mědi (+2,8 %) a stříbra (+0,9 %). Mírně oslabil index Dow Jones poté, co společnost Wal-Mart Stores oznámila, že by mohla propustit zaměstnance. To negativně ovlivnilo i maloobchodní řetězce jako JC Penney (-2 %). Blížící se inaugurace Donalda Trumpa (po 20. lednu) může negativně ovlivnit americké trhy, protože růst cen akcií od jeho zvolení byla převážně díky očekávání budoucí politiky. V případě, že Donald Trump nesplní své sliby, sentiment se může v roce 2017 změnit na negativní a investoři mohou zamykat své zisky z předchozího roku. Index Dow Jones Industrial Average -0,16 % na 19855,53 b. Index S&P 500 +0,05 na 2270,04 b. Index Nasdaq Composite +0,35 % na 5551,42 b. Komodity Ropa Hedgeové fondy a jejich pozice v ropě WTI a Brent Vojtěch CinertFio banka, a.s.ProhlášeníVojtěch CinertFio banka, a.s.