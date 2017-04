Denní report - úterý 11.04.2017

11.04.2017 22:20

ČR: Pražská burza pokračovala v růstu, SRN: Německý trh se v závěru seance propadl, USA:Americké akciové trhy uzavřely se ztrátouPražská burza Popis trhu Přestože západoevropské trhy dnes spíše ztrácely, pražská burza pokračovala v růstu a rozšířila tak předchozí zisky o dalších 0,42% na 992 bodů. Index PX uzavřel na nejvyšší úrovni od listopadu 2015, nicméně v následujících dnech bude negativně zasažen tituly, které se budou obchodovat po nároku na dividendu. Poslední den s nárokem na dividendu se dnes obchodovala Moneta Money Bank a zaznamenala vysoký objem 562 mil. Kč. Ocenění emise po čtyřech růstech v řadě pokleslo o -0,34%. Komerční banka se bude s dividendou obchodovat ještě zítra a posílila o 1,88% na 978 bodů. Dařilo se Čezu, když přidal 0,99% na 439 Kč. Úspěšné byly i menší emise v čele s Unipetrolem (244 Kč +3,12%), dále pak Pegas (849 Kč +2,91%) a Fortuna (108 Kč +1,88%). Naopak akcie O2 po osmi růstech v řadě korigovaly a zakončily slabší o -1,83% na 289 Kč. Nedařilo se ani Erste Bank, která ztratila -0,79% na 813 Kč. Celkový zobchodovaný objem 1,22 mld. Kč byl výrazně nadprůměrný. Podnikové zprávy VIG bude na valné hromadě žádat akcionáře o schválení možností dalšího financování Akcie tabákové společnosti Philip Morris jsou dnes na 11letém maximu Německo Hlavní zprávy (Německo) Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben): aktuální hodnota: 80,1 očekávání trhu: 77,5 předchozí hodnota: 77,3 Hlavní zprávy (eurozóna) Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): aktuální hodnota: -0,3 % očekávání trhu: 0,1 % předchozí hodnota: 0,9 % / revize: 0,3 % Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): aktuální hodnota: 1,2 % očekávání trhu: 1,9 % předchozí hodnota: 0,6 % / revize: 0,2 % Průzkum ZEW - index očekávání (duben): aktuální hodnota: 26,3 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 25,6 Popis trhu Index DAX v úterý skončil v červených číslech, po celém dni v blízkosti nuly. Po začátku americké seance začal trh klesat a uzavřel se ztrátou 0,55 %. Nejméně se dařilo bankám, Commerzbank (CBK -1,9 %) a Deutsche Bank (DBK -1,6 %), či evropskému polovodičovému sektoru poté, co se objevily spekulace, že by gigant Apple mohl ukončit spolupráci s některými z dodavatelů. Infineon Technologies (IFX) odepsal 1,6 %. Na ziskové straně vedla Lufthansa (LHA +3,7 %) po zprávách o růstu přepravených pasažérů za březen o 5 %. Mírně rostly také Vonovia (VNA +0,4 %) a RWE (RWE +0,6 %). Index Stoxx Europe uzavřel seanci se ztrátou 0,3 %. USA Hlavní zprávy Optimismus malých firem NFIB (březen): aktuální hodnota: 104,7 očekávání trhu: 104,7 předchozí hodnota: 105,3 Nové pracovní pozice JOLTs (únor): aktuální hodnota: 5743 očekávání trhu: 5663 předchozí hodnota: 5626 / revize: 5625 Polsko: CPI (m-m) (březen - konečný): aktuální hodnota: -0,1 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: -0,1 % CPI (y-y) (březen - konečný): aktuální hodnota: 2,0 % očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 2,0 % Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1.6% 14:30 Index importních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: -0.2%, předchozí hodnota: 0.2% 14:30 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: 4.0%, předchozí hodnota: 4.6% 14:30 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3.1% 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (7. dubna): očekávání trhu: -1750 tis., předchozí hodnota: 1566 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1413 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (7. dubna): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -618 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (7. dubna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -536 tis. 20:00 Státní rozpočet (březen): očekávání trhu: -$167.0 mld., předchozí hodnota: -$108.0 mld. Popis trhu Indexy v USA otevřely obchodní seanci lehce v červených číslech. Úder Spojených států nezůstal bez odezvy především na cenách žlutého kovu. Rozhodnutí udeřit v Sýrii znamená pro Donalda Trumpa poměrně zásadní obrat v dosavadním postoji, když sám vinil své předchůdce, že se zapletli do konfliktů na Blízkém východě. Zlato se tak dnes dostává na nejvyšší hodnoty za pět měsíců a prorazilo technickou úroveň 1070 USD/Troj.unci. tj. silnější o více než 1,2%. Zlato jako komodita představuje pro investory bezpečný přístav, kam se uchylují v neklidných dobách a při zvýšeném riziku. Tato situace vyhovuje akciím v těžebním sektoru zlata, kde akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corporation ( ABX ) posilily o více než 3% a konkurenční Randgold ( GOLD ) si připsal 3,9% a za zmínku stojí také akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které přidaly více než 1,9%. Ceny černého zlata již překonaly úroveň jednoměsíčního maxima a to poté, co Spojené státy vyslaly raketové střely na syrskou leteckou základnu. Tato událost s sebou přináší určité obavy, že by se konflikt v regionu mohl rozšířit a v důsledku toho by mohlo dojít k omezení těžby v daném regionu a s tím by byl také spojený růst cen ropy. Podpůrnou zprávu pro ropu představuje také oznámení o opětovném uzavření libyjského ropného pole Šarara. Účastníci ropného trhu také zatím zůstávají optimističtí a věří, že země OPEC rozšíří svou současnou dohodu s producenty, kteří nejsou členy OPEC a donutí je také snížit jejich produkci ropy a to především kvůli vzniku rovnováhy na trhu. Cena WTI se dnes pohybovala u cenové úrovně nad 53 USD/barel. Z této situace těžíly akcie společnosti Newmont Mining Corp. ( NEM ) a přidaly víc než 1,3% Dnes se nedařilo především finančnímu sektoru, kde finance jsou pod tlakem blížících se kvartálních reportů velkých amerických bankovních domů, které začínají zveřejňovat své výsledky již ve čtvrtek. Finanční sektor od podzimu posiloval v návaznosti na zvolení Donalda Trumpa a jeho slibů ohledně snížení regulace. Z výše zmíněných důvodů se nedaří akciím Citigroup ( C ), jež oslabily necelé 0,6%, Bank of America ( BAC ) necelé 0,8% a ve čtvrtek reportující výsledky společnosti Wells & Fargo ( WFC ) se ztrátou necelých 0,9% a také JP Morgan ( JPM ) s akciemi slabší o 0,4%. Nedařilo se také farmaceutickému sektoru, kde se zatím ve dvou pokusech nepodařilo Donaldu Trumpovi zrušit regulační vyhlášku tzv. “Obama Care“. Z těchto důvodů je farmaceutický sektor pod tlakem a nedařilo se akciím Abbvie ( ABBV ), které ztratily 1,3%, dále Valeant Pharmaceuticals ( VRX ), které ztratily více než 3% a také akcie Mylan ( MYL ), které uzavřely slabší o necelá 2,2%. Po včerejším předchozím růstu korigovaly svou hodnotu akcie automobilky Tesla Motors ( TSLA ) -1,2%. Automobilka zaujímá prví místo co do výše tržní kapitalizace. Akcie firmy za poslední měsíc posílily o více než 35% a dosáhly tak nového rekordu 312,39 USD na akcii. To vyzvedlo celkovou tržní kapitalizaci na 50,887 mld. USD oproti 50,886 mld. USD v dosavadního lídra General Motors. Dařilo se také akciím aerolinek, kde American Airlines ( AAL ) posilily o více než 3,7% a ze sektoru realit Kimco Realty Corp ( KIM ), které uzavřely silnější o více než 1,2%. Podnikové zprávy