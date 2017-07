Denní report - úterý 11.07.2017

11.07.2017 22:26

ČR: Pražská burza přerušila růstovou sérii, SRN: , USA: Německý DAX uzavřel na záporné nule, Index Dow Jones uzavřel seanci nulovým zhodnocením.Pražská burza Hlavní zprávy Podle ČNB může být koruna v příštích kvartálech slabší oproti prognóze Očekávané události 09:00 CPI (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 % 09:00 CPI (y-y) (červen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,4 % 09:00 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,1 % Popis trhu Index PX se po celý obchodní den pohyboval mírně v záporném teritoriu a na metu 1 000 bodů nezaútočil. Pražská burza tak klesla po pěti ziskových seancích v řadě a to o -0,22% na 996 bodů. Po včerejším růstu korigovaly akcie Cme o -1,48% k 96 Kč a Komerční banky o -0,96% na 925 Kč. Naopak dařilo se akciím pojišťovny Vig, která si polepšila o 1,43% na 680 Kč. Ostatní emise zaznamenaly pouze nepatrné kurzové změny. Erste Bank klesla o -0,17% na 913 Kč a Moneta Money Bank o -0,13% na 77 Kč. Při podprůměrném celkovém zobchodovaném objemu, zaznamenal největší likviditu Čez a to 95 mil. Kč, přičemž ocenění zůstává pod metou 400 Kč těsně nad 395 Kč (-0,10%). V záporu zakončil i Unipetrol (-0,59%) a Kofola (-0,21%). Podnikové zprávy Fortuna oznámila změny v počtu hlasovacích práv Pegas uzavřel smlouvu o koupi pozemku pro výstavbu výrobního závodu v Jižní Africe Penta informovala, že nehodlá ustoupit od záměru stáhnout akcie Fortuny z burzy Německo Popis trhu Německý DAX uzavřel dnešní seanci na záporné nule, když odepsal 0,07 % na 12437,02 b. Klesaly energetické společnosti RWE (RWE; -1,2 %) i E.ON (EOAN; -0,8 %). Nedařilo se ani firmám Henkel (HEN3; -1,2 %), SAP (SAP; -1,1 %) a developerské Vonovia (VNA; -0,8 %). Naopak v kladných číslech uzavřely automobilky BMW (BMW; +1,7 %), Volkswagen (VOW3;+1,1 %) a Daimler (DAI; +1,3 %). Stejně tak rostl výrobce automobilových součástek Continental (CON+1,1 %). Dopolední výraznější zisky nakonec zkorigoval ThyssenKrupp (TKA; +1,2 %). Německý ocelářský a technologický podnik oznámil zeštíhlování stavů, které má napomoci k dosažení cílových zisků společnosti. Firma tak hodlá do roku 2020 propustit 2000 až 2500 pracovníků, což by společnosti mělo snížit náklady o 400 milionů euro. Thyssenkrupp považuje současné administrativní náklady ve výši 2,4 miliardy euro za příliš vysoké, proto se propouštění bude týkat právě administrativních pracovníků, kterých dosud firma zaměstnávala zhruba 18 tisíc. Až polovina propuštěných by měla být z Německa. Akcie společnosti Thyssenkrupp se dnes na Xetře v reakci na tuto informaci dostaly na nejsilnější hodnotu od srpna 2011, v průběhu seance však část zisků ztratily. Podnikové zprávy Thyssenkrupp hodlá snižovat administrativní náklady, do roku 2020 propustí 2 až 2,5 tisíce lidí Očekávané události (eurozóna) 11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,5 % 11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 1,4 % USA Hlavní zprávy Nové pracovní pozice JOLTs (květen): aktuální hodnota: 5666 očekávání trhu: -- předchozí hodnota: 6044 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - konečný): aktuální hodnota: 0,4 % očekávání trhu: 0,3 % předchozí hodnota: 0,3 % Trump jmenoval Randala Quarlese prvním místopředsedou pro dohled nad bankovním trhem Očekávané události 13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (7. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,4 % 16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (7. července): očekávání trhu: -2850 tis., předchozí hodnota: -6299 tis. 16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1334 tis. 16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (7. července): očekávání trhu: -1884 tis., předchozí hodnota: -3669 tis. 16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (7. července): očekávání trhu: 692 tis., předchozí hodnota: -1850 tis. 20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0 Popis trhu Americké akciové trhy v úterní seanci obchodovaly smíšeně. Index Dow Jones se držel v zeleném a přidal 0,1% a S&P 500 si odepsal nepatrných 0,02%. Obchodování bylo opatrné a investoři spíše vyčkávali na druhou polovinu týdne. Trhy tak budou sledovat dvoudenní vystoupení Janet Yellen před finanční a bankovní komisí Kongresu USA, ale také se očekává Béžová kniha FEDu a též páteční data o inflaci. Před reportem Béžové knihy se dařilo cenám žlutého kovu, které se pohybovaly na ceně více než 1216 USD/Troj.unci, a posílily o 0,2%. Během dne se také zlato podívalo k ceně 1207 USD/Troj.unci. Tato situace hrála do not akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corp. ( ABX ) snížily svou předchozí 1,5% ztrátu a nakonec uzavřely seanci růstem o více než 0,5%. Ze ztrát se dostával také konkurenční Randgold Resourcis ( GOLD ), jehož akcie se také dostaly ze ztrát a uzavřely posílením o více než 0,7%. Naopak z červených čísel se také nemohly dostat akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které ztrácely na začátku seance více než 1,5%, ale ztrátu umazaly a uzavřely v kladných číslech zhodnocením o necelých 0,5% Naopak se dnes dařilo cenám černého zlata a lehká WTI se obchodovala nad úrovní 45,1 USD/barel. tj. se zhodnocením 1,6%. WTI podpořila zpráva, že Organizace zemí vyvážejících ropu ( OPEC ) bude chtít zahrnout do dohody o omezení těžby také Nigérii a Libyi, které z ní byly dosud vyčleněny a to kvůli domácí politické situaci a nepokojům. Z této situace profitovaly akcie v těžebním ropném sektoru a tak akcie těžaře ropy především z mořských plošin Transocean ( RIG ) přidaly 0,5% a také akcie Cabot Oil &Gas Corp. ( COG ) si připsaly necelé 1% a z předchozí ztráty více než 2,3% na začátku seance obrátily akcie Murphy Oil Corp. ( MUR ) a na závěr oslabily jen necelá 0,2%. Za zmínku stály také akcie těžební společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které uzavřely o silnější o necelých 0,75%. V zisku zakončily také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger, které si připsaly více než 0,8%. Své výsledky za 2Q fiskálního roku dnes reportovala americká společnost PepsiCo ( PEP ). Výsledky byly nad odhad analytiků, které předčily, jak na úrovni tržeb tak i na úrovni zisku. Společnost dosáhla jádrového zisku na akcii 1,50 USD, když očekávání počítalo se ziskem na akcii. 1,4 USD. Firmě se v současné době vyplácí postupné snižování nákladů, kde hlavní cíl je uspořit 1 mld. USD, které chce PepsiCo investovat do výzkumu a vývoje. Akcie společnosti i přes tyto výsledky si odepsala více než 0,4%. Nedařilo se akciím společnosti Snapchat ( SNAP ), které se vůbec poprvé již včera dostaly pod emisní cenu. Současně se jedná o pokles o více než 40 % v porovnání s nejvyšší hodnotou, kterou akcie společnosti dosáhly po IPO. Titul byl od začátku seance pod prodejním tlakem a jeho akcie si odepsaly necelých 8,8%. Podnikové zprávy CFO JC Penney končí ve funkci Akcie Snapchatu klesly pod hodnotu IPO PepsiCo reportovala pozitivní výsledky za 2Q, tržby i zisk na akcii nad konsensem Jan KreglFio banka, a.s.ProhlášeníJan KreglFio banka, a.s.